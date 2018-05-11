Черчесов: «Очень хотели вызвать в сборную Шатова, но, к сожалению, у него травма»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свое решение не включать полузащитника «Краснодара» Олега Шатова в расширенный состав национальной команды на чемпионат мира-2018.

«Шатов травмирован. Мы за ним внимательно наблюдали, хорошо, что он перешел в «Краснодар». Думаю, его шансы были бы достаточно велики, если бы он продолжал играть и проявлять свои качества. Но, к сожалению нашему, мы не могли его рассматривать из-за травмы. Хотя очень хотели», – сказал Черчесов.

Напомним, Шатов принадлежит «Зениту». В «Краснодаре» он выступает на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.