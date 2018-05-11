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    Черчесов: «Очень хотели вызвать в сборную Шатова, но, к сожалению, у него травма»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свое решение не включать полузащитника «Краснодара» Олега Шатова в расширенный состав национальной команды на чемпионат мира-2018.

    «Шатов травмирован. Мы за ним внимательно наблюдали, хорошо, что он перешел в «Краснодар». Думаю, его шансы были бы достаточно велики, если бы он продолжал играть и проявлять свои качества. Но, к сожалению нашему, мы не могли его рассматривать из-за травмы. Хотя очень хотели», – сказал Черчесов.

    Напомним, Шатов принадлежит «Зениту». В «Краснодаре» он выступает на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.05.2018 14:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 11 мая 2018, 16:30

      Вот упрямый осел,возьми Денисова!!!

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