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  • Парфенов: «За победу в Кубке России денег «Тосно» никто не выдавал»

Парфенов: «За победу в Кубке России денег «Тосно» никто не выдавал»

11 мая 2018, 01:40
9

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов сообщил, что его команда не получила дополнительных выплат от руководства за победу в финале Кубка России.

– За победу в Кубке команде обещаны дополнительные выплаты?

– Не знаю, честно. На мой взгляд, главные премиальные – это взятый трофей. Материальный аспект, конечно, никуда не денется, но успех в финале дал такие эмоции! А остальное – потом.

– То есть не было такого, чтобы руководство в раздевалке на радостях разбрасывалось деньгами?

– Нам никто ничего не выдавал, так что испытываю гордость за ребят вдвойне. Настоящие мужики, с ними можно ходить в разведку, никто ничего не просил. Не знаю, кто и где в итоге окажется в будущем, сейчас ко всем есть большой интерес, но эти футболисты навсегда останутся в моей душе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Тосно Парфенов Дмитрий
Комментарии (9)
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ДСА
1526005437
Бесплатно у Тосно как-то лучше получается.
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shinnik
1526011312
Уйдёт. Жаль.
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max74
1526012904
А что, кто-то обещал ?
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серега кашин
1526016041
ну значит и не дадут вообще никаких премиальных
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Garrincha58
1526019242
все правильно сытые бы вообще не вышли в финал а голодные волки они опасные и злые
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Garrincha58
1526019361
должна быть мотивация вот так и Зениту надо не платить зарплату год два глядишь сразу забегают особенно Крохобор-Д тот за бабки и Реалу забьет
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anatolich72
1526027538
Ворьё в руководстве.
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prezent2017
1526037312
Ну а чё, мастерами спорта стали, медальки золотые, честь и слава - разве этого мало?
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