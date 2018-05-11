Парфенов: «За победу в Кубке России денег «Тосно» никто не выдавал»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов сообщил, что его команда не получила дополнительных выплат от руководства за победу в финале Кубка России.

– За победу в Кубке команде обещаны дополнительные выплаты?

– Не знаю, честно. На мой взгляд, главные премиальные – это взятый трофей. Материальный аспект, конечно, никуда не денется, но успех в финале дал такие эмоции! А остальное – потом.

– То есть не было такого, чтобы руководство в раздевалке на радостях разбрасывалось деньгами?

– Нам никто ничего не выдавал, так что испытываю гордость за ребят вдвойне. Настоящие мужики, с ними можно ходить в разведку, никто ничего не просил. Не знаю, кто и где в итоге окажется в будущем, сейчас ко всем есть большой интерес, но эти футболисты навсегда останутся в моей душе.