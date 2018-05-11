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    Парфенов: «За победу в Кубке России денег «Тосно» никто не выдавал»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов сообщил, что его команда не получила дополнительных выплат от руководства за победу в финале Кубка России.

    – За победу в Кубке команде обещаны дополнительные выплаты?

    – Не знаю, честно. На мой взгляд, главные премиальные – это взятый трофей. Материальный аспект, конечно, никуда не денется, но успех в финале дал такие эмоции! А остальное – потом.

    – То есть не было такого, чтобы руководство в раздевалке на радостях разбрасывалось деньгами?

    – Нам никто ничего не выдавал, так что испытываю гордость за ребят вдвойне. Настоящие мужики, с ними можно ходить в разведку, никто ничего не просил. Не знаю, кто и где в итоге окажется в будущем, сейчас ко всем есть большой интерес, но эти футболисты навсегда останутся в моей душе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.05.2018 01:40
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 мая 2018, 14:15

      Ну а чё, мастерами спорта стали, медальки золотые, честь и слава - разве этого мало?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 11 мая 2018, 11:32

      Ворьё в руководстве.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 мая 2018, 09:16

      должна быть мотивация вот так и Зениту надо не платить зарплату год два глядишь сразу забегают особенно Крохобор-Д тот за бабки и Реалу забьет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1741

      max74 > Garrincha58 11 мая 2018, 13:49

      Ну да, за бабки он и Месси перебегает в одном отдельно взятом матче, но только в одном .....

      5
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 мая 2018, 09:14

      все правильно сытые бы вообще не вышли в финал а голодные волки они опасные и злые

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 11 мая 2018, 08:20

      ну значит и не дадут вообще никаких премиальных

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1741

      max74 11 мая 2018, 07:28

      А что, кто-то обещал ?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 мая 2018, 07:01

      Уйдёт.
      Жаль.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 11 мая 2018, 05:23

      Бесплатно у Тосно как-то лучше получается.

      0
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