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    Парфенов: «На победу в Кубке России нацелились еще с 1/16 финала. Иначе зачем вообще на поле выходить?»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу в Кубке России.

    – В какой-то момент руководство или вы сами внутри коллектива поставили задачу взять Кубок?

    – Нацеливались на это прямо с 1/16 финала, иначе зачем тогда вообще на поле выходить? Если кто декларирует, что нет цели победить в турнире, а потом рассказывает, что, мол, соревнования несерьезные, поверьте, это не более чем эмоции. Кубок – второй по важности трофей в стране, так что люди лукавят, когда говорят, что не хотят его выиграть.

    – Неужели действительно держали в голове финал еще перед 1/16, когда в сетке оставались еще все топ-клубы?

    – Мне нравятся слова Моуринью: «После четвертьфинала начинаешь задумываться о трофее». Ближе к решающему матчу уже чувствуется запах крови.

    – Вы пролили, в том числе, и красно-белую. Это самая важная победа для «Тосно» в розыгрыше? Или финал есть финал?

    – Думаю, любой, кто взял Кубок, гордился бы этим достижением – так, как мы сейчас своим коллективом. Просто так победить здесь не получится.

    Самый необычный финал Кубка России в истории

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.05.2018 23:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 мая 2018, 14:16

      А чё тогда в ЛЕ не заявились?

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 10 мая 2018, 23:50

      Открой глаза уже, что дошли вы до финала и выиграли его случайно, хватит хрень нести, что кубок целью был

      0
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Shogun 11 мая 2018, 00:00

      Случайно,вот такие,как ваш,комментарии появляются...

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