Парфенов: «На победу в Кубке России нацелились еще с 1/16 финала. Иначе зачем вообще на поле выходить?»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу в Кубке России.

– В какой-то момент руководство или вы сами внутри коллектива поставили задачу взять Кубок?

– Нацеливались на это прямо с 1/16 финала, иначе зачем тогда вообще на поле выходить? Если кто декларирует, что нет цели победить в турнире, а потом рассказывает, что, мол, соревнования несерьезные, поверьте, это не более чем эмоции. Кубок – второй по важности трофей в стране, так что люди лукавят, когда говорят, что не хотят его выиграть.

– Неужели действительно держали в голове финал еще перед 1/16, когда в сетке оставались еще все топ-клубы?

– Мне нравятся слова Моуринью: «После четвертьфинала начинаешь задумываться о трофее». Ближе к решающему матчу уже чувствуется запах крови.

– Вы пролили, в том числе, и красно-белую. Это самая важная победа для «Тосно» в розыгрыше? Или финал есть финал?

– Думаю, любой, кто взял Кубок, гордился бы этим достижением – так, как мы сейчас своим коллективом. Просто так победить здесь не получится.

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