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    Павлюченко: «Прощальный матч? Позвал бы Бэйла, Модрича, ван дер Ваарта»

    Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал о том, каких игроков позвал бы на свой прощальный матч.

    «Были мысли о прощальном матче, тем более в Волгограде сейчас хороший стадион построили. Позвал бы Модрича, Бэйла, ван дер Ваарта, Крауча – тех с кем играл в «Тоттенхэме». Ну а почему нет? Но пока точных планов не строю. Тысяч 10-15 с таким составом точно бы смог собрать на стадионе!» – сказал Павлюченко.

    После того как Павлюченко расторг соглашение с «Араратом» в ноябре 2017 года, он находится в статусе свободного агента. Сейчас игроку 36 лет.

    Источник: Sport24

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    10.05.2018 21:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2051

      almanev 11 мая 2018, 13:17

      А как же Моцарт, Майдана и Никита Баженов?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 11 мая 2018, 00:33

      У меня тоже есть однокурсники в правительстве, только они на мой день рождения не придут. И к Паву не придут Ван Дер Ваарты.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец > altezzik 11 мая 2018, 09:13

      Если хорошо заплатит, то возможно появятся)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 мая 2018, 22:57

      ...а придут мовсисян, алиев, воронин

      2
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