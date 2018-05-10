Павлюченко: «Прощальный матч? Позвал бы Бэйла, Модрича, ван дер Ваарта»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал о том, каких игроков позвал бы на свой прощальный матч.

«Были мысли о прощальном матче, тем более в Волгограде сейчас хороший стадион построили. Позвал бы Модрича, Бэйла, ван дер Ваарта, Крауча – тех с кем играл в «Тоттенхэме». Ну а почему нет? Но пока точных планов не строю. Тысяч 10-15 с таким составом точно бы смог собрать на стадионе!» – сказал Павлюченко.

После того как Павлюченко расторг соглашение с «Араратом» в ноябре 2017 года, он находится в статусе свободного агента. Сейчас игроку 36 лет.