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    Игроки сборной России прокомментируют матч с участием журналистов и видеоблогеров

    18 мая на тренировочной базе в Новогорске состоится любительский матч с участием журналистов и видеоблогеров.

    «За команду представителей медиа сыграют комментаторы Нобель Арустамян и Константин Генич, телеведущий и посол ЧМ-2018 Евгений Савин, киберспортсмен и видеоблогер Сергей kefir Никифоров, а также автор и ведущий «Картавого футбола» Никита Ковальчук», – сообщил «Чемпионат».

    Ожидается, что футболисты сборной России выступят в роли комментаторов встречи.

    Трансляция матча будет доступна на Youtube в прямом эфире.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.05.2018 18:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 10 мая 2018, 22:10

      игроки сб.России тупо не попадут в буквы

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