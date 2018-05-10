Игроки сборной России прокомментируют матч с участием журналистов и видеоблогеров

18 мая на тренировочной базе в Новогорске состоится любительский матч с участием журналистов и видеоблогеров.

«За команду представителей медиа сыграют комментаторы Нобель Арустамян и Константин Генич, телеведущий и посол ЧМ-2018 Евгений Савин, киберспортсмен и видеоблогер Сергей kefir Никифоров, а также автор и ведущий «Картавого футбола» Никита Ковальчук», – сообщил «Чемпионат».

Ожидается, что футболисты сборной России выступят в роли комментаторов встречи.

Трансляция матча будет доступна на Youtube в прямом эфире.