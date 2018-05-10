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  • Симеоне: «Мы вылетели из Лиги чемпионов, но теперь сыграем в финале Лиги Европы»

Симеоне: «Мы вылетели из Лиги чемпионов, но теперь сыграем в финале Лиги Европы»

10 мая 2018, 10:42
1

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает, что, не смотря на все сложности, текущий сезон можно назвать успешным для его команды.

«Для нас этот сезон получился не самым простым. После вылета из Лиги чемпионов команде пришлось переосмыслить себя, и мы подошли к Лиге Европы с ответственностью и решимостью.

Все наши игроки хорошо показали себя. В такие периоды слова имеют малое значение, только факты важны. Теперь «Атлетико» предстоит финал с очень хорошей командой.

Прошлым летом из-за санкций ФИФА нам не удалось укрепить состав новыми футболистами. Тогда мы потеряли пятерых, а получили всего двух. Мы вылетели из Лиги чемпионов... но сейчас находимся в финале Лиги Европы.

Если взглянуть на уходящий сезон, то он получился хорошим для нас. Когда я приехал сюда шесть лет назад, я сказал, что хочу, чтобы мы стали сильной командой», – цитирует Симеоне L'Equipe.

Финальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Атлетико» состоится 16 мая в Лионе.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Лига Европы Атлетико Симеоне Диего
Комментарии (1)
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Maxi_7
1525942636
Атлетико не хватает креатива и интеллекта в атаке. На данный момент что-то нестандартное способны придумать только Гризманн и в какой-то степени Коке, остальные игроки это хорошие "боевые псы", которые выгрызут все, что можно, но футбол сейчас - это не только физика и агрессия. Конечно, уйдет Антуан в следующем сезоне - это будет огромная потеря для матрасников, они это понимают, оттого и стараются удержать француза всеми силами. Придется искать игрока его уровня и амплуа, коих сейчас на рынке крайне мало (Дибала, Агуэро), да и врядли удастся их подписать, если быть честным. Также не помешал бы центральный полузащитник - на мой взгляд идеально бы подошел Тиаго Алькантара - универсал с отличным дриблингом и пасом, а также нужны хорошие вингеры - если удастся подписать Ди Марию, Дембеле - будет очень хорошо.
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