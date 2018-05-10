Симеоне: «Мы вылетели из Лиги чемпионов, но теперь сыграем в финале Лиги Европы»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает, что, не смотря на все сложности, текущий сезон можно назвать успешным для его команды.

«Для нас этот сезон получился не самым простым. После вылета из Лиги чемпионов команде пришлось переосмыслить себя, и мы подошли к Лиге Европы с ответственностью и решимостью.

Все наши игроки хорошо показали себя. В такие периоды слова имеют малое значение, только факты важны. Теперь «Атлетико» предстоит финал с очень хорошей командой.

Прошлым летом из-за санкций ФИФА нам не удалось укрепить состав новыми футболистами. Тогда мы потеряли пятерых, а получили всего двух. Мы вылетели из Лиги чемпионов... но сейчас находимся в финале Лиги Европы.

Если взглянуть на уходящий сезон, то он получился хорошим для нас. Когда я приехал сюда шесть лет назад, я сказал, что хочу, чтобы мы стали сильной командой», – цитирует Симеоне L'Equipe.

Финальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Атлетико» состоится 16 мая в Лионе.