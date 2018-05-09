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  • Парфенов: «Что будет с «Тосно»? Не хочется говорить лишнего. Мы живы»

Парфенов: «Что будет с «Тосно»? Не хочется говорить лишнего. Мы живы»

9 мая 2018, 23:27
13

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов после победы в Кубке России ответил на вопрос корреспондента «Матч ТВ» о будущем команды.

– Что дальше будет с клубом? Насколько поможет «Тосно» эта победа?

– Сейчас лишнего не хочется говорить. Мы живы.

Напомним, в решающем матче Кубка команда из Ленинградской области обыграла «Авангард» со счетом 2:1.

Перед последним туром РФПЛ-2017/18 клуб занимает место в зоне вылета, но имеет равно количество очков с «Анжи», находящемся в зоне стыковых матчей. В заключительном матче «Тосно» встретится с «Уфой».

Ранее в РФС подтвердили информацию о том, что «Тосно» не сыграет в квалификации Лиги Европы следующего сезона из-за нарушения сроков подачи документов в УЕФА. Путевка достанется команде, которая финиширует на шестой строчке.

Источник: Sports.ru
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Тосно Анжи Парфенов Дмитрий
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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VikNMar
1525900033
Идиотизм , не пускают клуб в Европу .......
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petrucho-spb
1525900251
Смотрел кубок Италии Юве Милан,и знаете что меня поразило?!...Как же потдерживают молодого вратаря Милана свои и игроки Юве,вчастности Бувонище,который накосячил в двух голах.В этом нашим игрокам надо поучиться быть милосердным и понимать,что это всего лишь игра!!!!И нам, как болельщикам разных команд,быть дружелюбнее к друг другу и понимать чувства соперника,ведь мы не враги.
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bset
1525900605
В ФНЛ команда будет. Максимум стыки, но там Енисей рвется в Премьер-Лигу.
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dendiesel
1525900728
молодцы!!!!
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Catastrofa
1525902901
Живы , но при смерти !
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stream15
1525905344
Надоела эта неопределенность.
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RedWhiteFans2
1525930550
команда кубок выиграла, а страна не знает что с этим делать
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war20071
1525935332
ДА ВО ВСЕМ МИРЕ ИГРАЕТ КОМАНДА ВЫИГРАВШАЯ КУБОК В ЕВРОПЕ А У НАС НЕЛЬЗЯ ЕЙ УЧАСТВОВАТЬ АБСУРД ПОЛУЧАЕТСЯ
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OfaZavr
1525935962
желаю Тосно выкарабкаться из всех передряг и продолжать жить! очень даже неплохой коллектив у Парфенова.
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77SAM
1526017020
Победа ФК "Тосно " это девальвация РФС.Дорогу" Тосно"!
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