Парфенов: «Что будет с «Тосно»? Не хочется говорить лишнего. Мы живы»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов после победы в Кубке России ответил на вопрос корреспондента «Матч ТВ» о будущем команды.

– Что дальше будет с клубом? Насколько поможет «Тосно» эта победа?

– Сейчас лишнего не хочется говорить. Мы живы.

Напомним, в решающем матче Кубка команда из Ленинградской области обыграла «Авангард» со счетом 2:1.

Перед последним туром РФПЛ-2017/18 клуб занимает место в зоне вылета, но имеет равно количество очков с «Анжи», находящемся в зоне стыковых матчей. В заключительном матче «Тосно» встретится с «Уфой».

Ранее в РФС подтвердили информацию о том, что «Тосно» не сыграет в квалификации Лиги Европы следующего сезона из-за нарушения сроков подачи документов в УЕФА. Путевка достанется команде, которая финиширует на шестой строчке.