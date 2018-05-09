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    Парфенов: «Что будет с «Тосно»? Не хочется говорить лишнего. Мы живы»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов после победы в Кубке России ответил на вопрос корреспондента «Матч ТВ» о будущем команды.

    – Что дальше будет с клубом? Насколько поможет «Тосно» эта победа?

    – Сейчас лишнего не хочется говорить. Мы живы.

    Напомним, в решающем матче Кубка команда из Ленинградской области обыграла «Авангард» со счетом 2:1.

    Перед последним туром РФПЛ-2017/18 клуб занимает место в зоне вылета, но имеет равно количество очков с «Анжи», находящемся в зоне стыковых матчей. В заключительном матче «Тосно» встретится с «Уфой».

    Ранее в РФС подтвердили информацию о том, что «Тосно» не сыграет в квалификации Лиги Европы следующего сезона из-за нарушения сроков подачи документов в УЕФА. Путевка достанется команде, которая финиширует на шестой строчке.

    Источник: Sports.ru

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    09.05.2018 23:27
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +459

      77SAM 11 мая 2018, 08:37

      Победа ФК "Тосно " это девальвация РФС.Дорогу" Тосно"!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2018, 10:06

      желаю Тосно выкарабкаться из всех передряг и продолжать жить! очень даже неплохой коллектив у Парфенова.

      2
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      Рейтинг: +80

      war20071 10 мая 2018, 09:55

      ДА ВО ВСЕМ МИРЕ ИГРАЕТ КОМАНДА ВЫИГРАВШАЯ КУБОК В ЕВРОПЕ А У НАС НЕЛЬЗЯ ЕЙ УЧАСТВОВАТЬ АБСУРД ПОЛУЧАЕТСЯ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > war20071 10 мая 2018, 19:15

      С долгами такими, их уефа не пустить в ЛЕ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 мая 2018, 08:35

      команда кубок выиграла, а страна не знает что с этим делать

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 10 мая 2018, 01:35

      Надоела эта неопределенность.

      0
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 10 мая 2018, 00:55

      Живы , но при смерти !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 10 мая 2018, 00:18

      молодцы!!!!

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 10 мая 2018, 00:16

      В ФНЛ команда будет. Максимум стыки, но там Енисей рвется в Премьер-Лигу.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > bset 10 мая 2018, 06:08

      плохо рвется, отдал первое место и последние игры сдает... видимо опять сказали что денег нет на РПФЛ. Поэтому, как в прошлом году, уйдут на стыки и там останутся в ФНЛ...

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset > Аид666 10 мая 2018, 08:21

      Если все так, непонятно, на кой черт тогда заниматься футболом в принципе. Либо непонятно, что у нас делает руководство футбола, если выход в РФПЛ - это не попытка выйти на новый уровень (в том числе и финансовый), а только расходы и проблемы.

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 10 мая 2018, 00:10

      Смотрел кубок Италии Юве Милан,и знаете что меня поразило?!...Как же потдерживают молодого вратаря Милана свои и игроки Юве,вчастности Бувонище,который накосячил в двух голах.В этом нашим игрокам надо поучиться быть милосердным и понимать,что это всего лишь игра!!!!И нам, как болельщикам разных команд,быть дружелюбнее к друг другу и понимать чувства соперника,ведь мы не враги.

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 10 мая 2018, 00:07

      Идиотизм , не пускают клуб в Европу .......

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