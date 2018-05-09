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    В РФС подтвердили, что клуб с шестого места РФПЛ будет играть в квалификации ЛЕ

    Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев рассказал ТАСС о распределении мест в еврокубках от России.

    В квалификации Лиги Европы сыграет команда, которая по итогам РФПЛ-2017/18 займет шестое место.

    Согласно регламенту, право на квалификации еврокубка дает победа в Кубке России. Сегодня турнир выиграл «Тосно» (2:1 в матче с «Авангардом»).

    Однако на прошлой неделе клуб из Ленинградской области нарушил сроки подачи документов в УЕФА. В связи с этим «Тосно» лишился права на лицензию, необходимую для участия в еврокубках.

    Перед последним туром шестую строчку занимает «Уфа». Тульский «Арсенал» отстает от шестого места на одно очко, «Ахмат» – на один балл. «Уралу» и «Динамо» до шестой позиции не хватает три пункта.

    «Краснодар» в ЛЧ, «Динамо» – в еврокубках или стыках. Все расклады последнего тура в РФПЛ

    исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев.

    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/sport/5188133

    исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев.

    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/sport/5188133

    Источник: ТАСС

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    09.05.2018 22:13
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 мая 2018, 09:39

      Ну если у Тосны нет лицензии, значит должен играть Авангард из Курска. Финалист!

      1
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 10 мая 2018, 12:38

      Конечно не по спортивному принципу Тосно без ЛЕ, но уж лучше видеть там крепкую ,упертую команду, вроде Уфы,чем безззубый Тосно.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > suhoffmonstro 11 мая 2018, 09:40

      Уфу разберут на запчасти этим летом. Ничего ты там не увидишь, кроме позора.

      0
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 10 мая 2018, 12:34

      Уфа не упустит шанс!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2018, 09:50

      очень жаль что праздник для Тосно не будет полноценным, но самим тоже нужно было вовремя подавать заявку.

      5
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      Рейтинг: +3414

      AZ > OfaZavr 10 мая 2018, 17:03

      кто знал, что спартак для Тосно окажется такими лохами...

      0
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > AZ 10 мая 2018, 18:08

      здесь дело не в Спартаке, просто каждый клуб должен заботиться о заявке своей заранее не важно пройдет дальше клуб или нет, вот чтобы в такую ситуацию не попасть.

      4
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      Рейтинг: +915

      спанчес 10 мая 2018, 08:36

      Тульский «Арсенал» отстает от шестого места на одно очко, «Ахмат» – на один балл. «Уралу» и «Динамо» до шестой позиции не хватает три пункта.Очко,балл,пункт.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 10 мая 2018, 06:47

      Раз уж так получилась, буду рад за Уфу и Семака, если удержат 6 ое место.

      7
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 10 мая 2018, 06:13

      Ну вот и заново похоронили значимость Кубка России... 6 млн призовые - так команда за все участие на дорогу больше потратит, выход в ЛЕ - так и команда победитель неугодная в ЛЕ не выходит... правила как дышло...

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 10 мая 2018, 05:23

      Сложная двоякая ситуёвина вырисовалась...С одной стороны Тосно красавцы!С победой в кубке!А с другой стороны им никто не мешал на всякий случай ещё после победы над Спартаком заявиться в ЛЕ.Тем более игры они проводят на Петровском( стадион с лицензией)-играй -не хочу..Вот и вышло что разгильдяйство управляющих клуба лишило их права на еврокубки.А РФС уже поступил по факту:"нет дитяти-нет и проблемы".А разъяснять кому -чего-либо РФС и не обязан.Клубы не в лесу живут.Заходи на сайт УЕФА и читай правила подачи заявок.Прое....ли "вспышку" - теперь не надо других винить.Пусть в зеркало посмотрят - там виновный и сидит.Так что вариант с шестым местом в кубках вполне приемлем.

      8
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      Рейтинг: +3282

      woyser 10 мая 2018, 01:00

      На#уй спортивные принципы. Теперь и так ничего не значащий турнир для клубов РФПЛ, перестанет быть вообще турниром. Хоть Тосно и не подарок в плане участия в ЛЕ от России, но они всё-же заслужили его выиграв КР.

      6
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 10 мая 2018, 00:32

      Куплено, проданно, уничтожено !!

      3
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Razvedchik - sniper 10 мая 2018, 08:38

      купленно проданно уничтоженно

      0
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