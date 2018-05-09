В РФС подтвердили, что клуб с шестого места РФПЛ будет играть в квалификации ЛЕ

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев рассказал ТАСС о распределении мест в еврокубках от России.

В квалификации Лиги Европы сыграет команда, которая по итогам РФПЛ-2017/18 займет шестое место.

Согласно регламенту, право на квалификации еврокубка дает победа в Кубке России. Сегодня турнир выиграл «Тосно» (2:1 в матче с «Авангардом»).

Однако на прошлой неделе клуб из Ленинградской области нарушил сроки подачи документов в УЕФА. В связи с этим «Тосно» лишился права на лицензию, необходимую для участия в еврокубках.

Перед последним туром шестую строчку занимает «Уфа». Тульский «Арсенал» отстает от шестого места на одно очко, «Ахмат» – на один балл. «Уралу» и «Динамо» до шестой позиции не хватает три пункта.

«Краснодар» в ЛЧ, «Динамо» – в еврокубках или стыках. Все расклады последнего тура в РФПЛ

исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев.



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/sport/5188133

исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев.



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/sport/5188133