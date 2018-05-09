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  • В РФС подтвердили, что клуб с шестого места РФПЛ будет играть в квалификации ЛЕ

В РФС подтвердили, что клуб с шестого места РФПЛ будет играть в квалификации ЛЕ

9 мая 2018, 22:13
50

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев рассказал ТАСС о распределении мест в еврокубках от России.

В квалификации Лиги Европы сыграет команда, которая по итогам РФПЛ-2017/18 займет шестое место.

Согласно регламенту, право на квалификации еврокубка дает победа в Кубке России. Сегодня турнир выиграл «Тосно» (2:1 в матче с «Авангардом»).

Однако на прошлой неделе клуб из Ленинградской области нарушил сроки подачи документов в УЕФА. В связи с этим «Тосно» лишился права на лицензию, необходимую для участия в еврокубках.

Перед последним туром шестую строчку занимает «Уфа». Тульский «Арсенал» отстает от шестого места на одно очко, «Ахмат» – на один балл. «Уралу» и «Динамо» до шестой позиции не хватает три пункта.

«Краснодар» в ЛЧ, «Динамо» – в еврокубках или стыках. Все расклады последнего тура в РФПЛ

исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/5188133

исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/5188133

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Лига Европы Тосно Арсенал Уфа Ахмат
Комментарии (50)
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insider_retro
1525893973
Пока Тосно пластался на газоне для завоевания КР, кабинетные крючкотворы РФС нарыли генеральную мазу и закопали спортивный принцип в глубины зад...цы!..
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giluxa1963
1525894478
РФС в полном составе в отставку а Тосно возместить утерянную прибыль за участие в еврокубке
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Гуус
1525894734
рОНДОНЫ сидят в РФС!!!!! ПОЗОР ИМ!!! ---------------------------- Если не прошел тосно, дайте возможность тогда Арсеналу подавать все документы... ибо ну реально не уфа, не Урал, не Арсенал, да даже мой любимый Рубин не заслуживают играть в еврокубках в следующем сезоне.. Не надо было кубок сливать так называется им, или если так хотите ле смещайте зенит, краснодар и цска с этих мест!!!! А не выпращивайте халяву!!! ----------------------------------------ъ ПОЗОР РФС!!! и УЕФА!!!!!!ъ Клубы лихтенштэйна, македонии, албании, и.т.д. значит играют а этим командам коорые ЗАСЛУЖИЛИ не могут, одно слово ПОЗОР!!
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Обер-КанцлерЪ
1525894815
Всё, больше этот Кубок можно не разыгрывать. Пусть навечно останется у Тосно, как напоминание всему футбольному миру, что в России футбола НЕТ !!!
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РМЗ
1525897798
Подковерные игры опять. А когда Урал подал заявку или Терек или Арсенал. Ну че вы за бред несете. По мужски все команды должны отказаться от кубка во блага Тосно.
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VVM1964
1525898886
А чего все так " впряглись " за Тосно , я думаю им делать нечего в ЛЕ и они это прекрасно понимают и сами не очень " заморочились " на эту тему , а что до кубка - у них его никто не отнимает . " СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ " .
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woyser
1525903251
На#уй спортивные принципы. Теперь и так ничего не значащий турнир для клубов РФПЛ, перестанет быть вообще турниром. Хоть Тосно и не подарок в плане участия в ЛЕ от России, но они всё-же заслужили его выиграв КР.
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Krossmen73
1525919010
Сложная двоякая ситуёвина вырисовалась...С одной стороны Тосно красавцы!С победой в кубке!А с другой стороны им никто не мешал на всякий случай ещё после победы над Спартаком заявиться в ЛЕ.Тем более игры они проводят на Петровском( стадион с лицензией)-играй -не хочу..Вот и вышло что разгильдяйство управляющих клуба лишило их права на еврокубки.А РФС уже поступил по факту:"нет дитяти-нет и проблемы".А разъяснять кому -чего-либо РФС и не обязан.Клубы не в лесу живут.Заходи на сайт УЕФА и читай правила подачи заявок.Прое....ли "вспышку" - теперь не надо других винить.Пусть в зеркало посмотрят - там виновный и сидит.Так что вариант с шестым местом в кубках вполне приемлем.
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Ral13
1525924054
Раз уж так получилась, буду рад за Уфу и Семака, если удержат 6 ое место.
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suhoffmonstro
1525945130
Конечно не по спортивному принципу Тосно без ЛЕ, но уж лучше видеть там крепкую ,упертую команду, вроде Уфы,чем безззубый Тосно.
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