Парфенов: «Очень понравился «Авангард». Но в финале побеждает одна команда»

Главный тренер «Тосно» Дмитрия Парфенов в эфире «Матч ТВ» поделился впечатлениями от победы в Кубке России.

В решающем матче его команда обыграла «Авангард» со счетом 2:1.

– Первые эмоции – что мы это сделали. Слова благодарности ребятам. Тяжелейший матч. Это Кубок, это финал. Мы победили, и это самое главное.

Такое событие произошло в первый раз для обеих команд. Первый тайм – это как раз показатель огромного давления и волнения. Забыли все, что делали, то, что просили сделать.

Получился такой эмоциональный тайм и с одной стороны, и с другой. В перерыве были коррективы. Второй тайм обе команды провели более дисциплинированно в плане организации.

– Вы ждали обострений от Мирзова, забившего победный гол?

– Я жду от любого игрока. Мне очень понравился «Авангард». Они заслужили выход в финал, но побеждает одна команда. Победили мы. Болельщиков хочу наших поздравить.

Победа на турнире стала для клуба из Ленинградской области первой в истории.