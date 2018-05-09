Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Парфенов: «Очень понравился «Авангард». Но в финале побеждает одна команда»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрия Парфенов в эфире «Матч ТВ» поделился впечатлениями от победы в Кубке России.

    В решающем матче его команда обыграла «Авангард» со счетом 2:1.

    – Первые эмоции – что мы это сделали. Слова благодарности ребятам. Тяжелейший матч. Это Кубок, это финал. Мы победили, и это самое главное.

    Такое событие произошло в первый раз для обеих команд. Первый тайм – это как раз показатель огромного давления и волнения. Забыли все, что делали, то, что просили сделать.

    Получился такой эмоциональный тайм и с одной стороны, и с другой. В перерыве были коррективы. Второй тайм обе команды провели более дисциплинированно в плане организации.

    – Вы ждали обострений от Мирзова, забившего победный гол?

    – Я жду от любого игрока. Мне очень понравился «Авангард». Они заслужили выход в финал, но побеждает одна команда. Победили мы. Болельщиков хочу наших поздравить.

    Победа на турнире стала для клуба из Ленинградской области первой в истории.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2018 21:28
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 10 мая 2018, 06:30

      победа в никуда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 23:03

      Авангард тоже выглядел не плохо.Равная игра, в которой чуточку повезло Тосно. С победой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 9 мая 2018, 22:22

      Парфенов поздравляю,но одновременно не могу понять,
      почему ты не возмущаешься тем,что клуб лишен Лиги Е.?
      Выкормыши Мудистова ,могут любые причины выдумывать,
      это для дураков,важно другое - насрали на спортивный принцип!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > alex1951 9 мая 2018, 22:52

      Возможно, ему запретили говорить про ЛЕ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > Обер-КанцлерЪ 9 мая 2018, 23:23

      Цензура в демократической стране?
      Или бабенка ужо начала рулить,кажись она теперича Главная по футболу?
      Уссаться...извиняюсь,канешна)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > alex1951 9 мая 2018, 23:42

      Хоть бабёнка, хоть медведь на велосипеде. Неважно кто там официально во главе, система работает по накатанной.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11