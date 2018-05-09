Аргентина передала список из 400 хулиганов, которым будет запрещен приезд на ЧМ-2018

В ближайшее время будет подписано соглашение правительства Аргентины с Россией, которое направлено на предотвращение появления на стадионах чемпионата мира-2018 года более чем 3 тысяч аргентинских хулиганов. По данным зарубежной стороны, они планируют посещение России этим летом.

«Список состоит из 400 аргентинцев, которые не смогут войти на стадионы. Он был передан, и, по оценкам, окончательная база данных, которую мы отправляем, будет насчитывать около 3000 имен», – приводит слова директора по безопасности на футбольных матчах в Аргентине Гильермо Мадеро Reuters.