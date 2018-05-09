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    Аргентина передала список из 400 хулиганов, которым будет запрещен приезд на ЧМ-2018

    В ближайшее время будет подписано соглашение правительства Аргентины с Россией, которое направлено на предотвращение появления на стадионах чемпионата мира-2018 года более чем 3 тысяч аргентинских хулиганов. По данным зарубежной стороны, они планируют посещение России этим летом.

    «Список состоит из 400 аргентинцев, которые не смогут войти на стадионы. Он был передан, и, по оценкам, окончательная база данных, которую мы отправляем, будет насчитывать около 3000 имен», – приводит слова директора по безопасности на футбольных матчах в Аргентине Гильермо Мадеро Reuters.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2018 11:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 16:51

      Было бы полезно структурам безопасности других стран, поделиться информацией о имеющимся спискам лиц по данному вопросу.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 9 мая 2018, 15:58

      Интересно много ли хулиганов РФ смогли бы позволить се выезд в Аргентину,если там проходим ЧМ!)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 мая 2018, 13:45

      В других странах хулиганов нет? Или у них таких списков нет? Не верю.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 мая 2018, 12:12

      Англия тоже должна представить свой список лиц, которых нельзя
      пускать на стадионы в России.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3136

      m40 9 мая 2018, 11:57

      Это те, с которыми наши англичан бить собрались?

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2018, 11:47

      правильно, нужно бороться с ними, футбол должен объединять и радовать а не сеять вражду и беспорядки!

      5
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 9 мая 2018, 11:43

      Молодцы,респект

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 9 мая 2018, 11:25

      Молодцы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 9 мая 2018, 11:23

      Солидное и полезное сотрудничество... Не стоит отравлять нам и всем болельщикам праздник футбола, который нам и так дорого обошёлся и обойдётся...
      Остальным странам было бы полезно сделать подобные движения в сфере сотрудничества и безопасности...

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