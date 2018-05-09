«Локомотив» может провести несколько матчей в «Лужниках»

В связи с планами «Локомотива» по строительству крыши на своем стадионе в Черкизово, команда может провести несколько матчей в «Лужниках».

«Вопрос сейчас на стадии поиска технологического решения. Крыша как объект, имеющий массу, должна висеть на каких-то опорах. На нынешних конструкциях она висеть не может: они не выдержат. Нужно строить новые, и мы занимаемся просчетом этой конструкции.

Мы закладываем в ТЗ параметры, при которых тотального прекращения игр на нашем стадионе не будет. Только несколько игр. Летняя и зимняя пауза, плюс перенос трех-четырех игр. Мы рассматриваем «Лужники». Чемпион России должен играть на большой арене. Да, может, он будет чуть пустоват. Будем стараться создавать праздник. Это вызов, почему нет?» – рассказал президент «Локомотива» Илья Геркус.