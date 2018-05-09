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    «Локомотив» может провести несколько матчей в «Лужниках»

    В связи с планами «Локомотива» по строительству крыши на своем стадионе в Черкизово, команда может провести несколько матчей в «Лужниках».

    «Вопрос сейчас на стадии поиска технологического решения. Крыша как объект, имеющий массу, должна висеть на каких-то опорах. На нынешних конструкциях она висеть не может: они не выдержат. Нужно строить новые, и мы занимаемся просчетом этой конструкции.

    Мы закладываем в ТЗ параметры, при которых тотального прекращения игр на нашем стадионе не будет. Только несколько игр. Летняя и зимняя пауза, плюс перенос трех-четырех игр. Мы рассматриваем «Лужники». Чемпион России должен играть на большой арене. Да, может, он будет чуть пустоват. Будем стараться создавать праздник. Это вызов, почему нет?» – рассказал президент «Локомотива» Илья Геркус.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.05.2018 10:04
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 9 мая 2018, 19:47

      хорошо бы

      1
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 16:23

      В необходимости крыши ,заинтересованы и команды,и их болельщики.

      4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 мая 2018, 14:17

      Будут слегка пустоваты?)) Забавно, если на своём небольшом стадионе никак аншлаг не могут собрать, что уж говорить о Лужниках?)

      0
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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 9 мая 2018, 13:07

      Верните Весна-Осень. Летом отдыхают а в морозы играют

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > sasha_klub 9 мая 2018, 14:24

      Вот же задолбали... Откуда Вы только такие берётесь? Может если со школы... Для справки, при старой системе чемп начинали... о Боже также в марте... Заканчивали, о Боже также в конце ноября (решающие матчи!!!)... Для справки, каждые 2 года происходят крупные турниры летом + добавился ещё один турнир Лига Наций. Получается только 1 год из четырёх можно будет играть летом в пекло... На хорошем стадике, особо не важно ноябрь или апрель стоит, газон при правильном уходе (подогрев, солнечный свет, все дела) будет всегда на уровне.

      Вопрос, какой смысл опять всё переносить и делать всё через ..опу, не видя очевидных вещей, помимо прочей спортивной составляющей, когда наши клубы наконец заняли, подчеркну, при новой системе 6 позицию в общем рейтинге? Каким ретардом (ничего личного) надо быть чтобы это не понимать?

      1
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > sasha_klub 9 мая 2018, 16:49

      В Ростове летом +50 днем в тени, о чем ты говоришь

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 9 мая 2018, 13:00

      "Чемпион России должен играть на большой арене." - не стали бы чемпионами, то и хай на эту реконструкцию)) Так-то решение правильное, при наших погодных условиях, надо что-то делать с этими условиями, как-то грамотно подходит, а не уходить на примитив в виде подогрева поля и трёх-четырёх снегоуборочных машин. Да и некоторым умникам в РФС пора научиться составлять расписание игр.

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 9 мая 2018, 12:24

      А что остальные клубы из ЦР и Урала думают по этому поводу? А Локомотивцы умные все таки ребята, есть у них коммерческая жилка... Они потом в морозы будут "продавать" свою крышу коням, динамикам и мясным... Молодцы, ни чего не скажешь..

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 9 мая 2018, 12:06

      Хорошее дело, вот только сначала игроков под ЛЧ купите.

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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 9 мая 2018, 10:46

      Развитие, новые цели и задачи - это оптимистично, настраивает на рабочий лад и не позволяет почивать на лаврах!..))

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 9 мая 2018, 10:22

      Реконструкция это хорошо!!

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