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«Локомотив» может провести несколько матчей в «Лужниках»

9 мая 2018, 10:04
12

В связи с планами «Локомотива» по строительству крыши на своем стадионе в Черкизово, команда может провести несколько матчей в «Лужниках».

«Вопрос сейчас на стадии поиска технологического решения. Крыша как объект, имеющий массу, должна висеть на каких-то опорах. На нынешних конструкциях она висеть не может: они не выдержат. Нужно строить новые, и мы занимаемся просчетом этой конструкции.

Мы закладываем в ТЗ параметры, при которых тотального прекращения игр на нашем стадионе не будет. Только несколько игр. Летняя и зимняя пауза, плюс перенос трех-четырех игр. Мы рассматриваем «Лужники». Чемпион России должен играть на большой арене. Да, может, он будет чуть пустоват. Будем стараться создавать праздник. Это вызов, почему нет?» – рассказал президент «Локомотива» Илья Геркус.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (12)
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Artemka69
1525850575
Реконструкция это хорошо!!
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insider_retro
1525852015
Развитие, новые цели и задачи - это оптимистично, настраивает на рабочий лад и не позволяет почивать на лаврах!..))
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Антибиотик
1525856797
Хорошее дело, вот только сначала игроков под ЛЧ купите.
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BarStep
1525857887
А что остальные клубы из ЦР и Урала думают по этому поводу? А Локомотивцы умные все таки ребята, есть у них коммерческая жилка... Они потом в морозы будут "продавать" свою крышу коням, динамикам и мясным... Молодцы, ни чего не скажешь..
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woyser
1525860041
"Чемпион России должен играть на большой арене." - не стали бы чемпионами, то и хай на эту реконструкцию)) Так-то решение правильное, при наших погодных условиях, надо что-то делать с этими условиями, как-то грамотно подходит, а не уходить на примитив в виде подогрева поля и трёх-четырёх снегоуборочных машин. Да и некоторым умникам в РФС пора научиться составлять расписание игр.
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sasha_klub
1525860466
Верните Весна-Осень. Летом отдыхают а в морозы играют
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ivanthebest
1525864674
Будут слегка пустоваты?)) Забавно, если на своём небольшом стадионе никак аншлаг не могут собрать, что уж говорить о Лужниках?)
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zigbert
1525872239
В необходимости крыши ,заинтересованы и команды,и их болельщики.
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anatolich72
1525884469
хорошо бы
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