Луческу: «Манчини не виноват в том, что происходит в «Зените». В клубе сложная ситуация»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что вины Роберто Манчини в неудовлетворительных результатах петербуржцев в нынешнем сезоне нет.

За тур до завершения первенства сине-бело-голубые потеряли шансы на завоевание медалей.

«Роберто Манчини не виноват в том, что сейчас происходит в «Зените». В клубе сложная ситуация. В прошлом сезоне «Зенит» набрал даже больше очков, чем в этом. Было пропущено меньше голов и больше забито. У нас было перспективное будущее с российскими игроками.

Первый сезон в новой команде всегда дается тренеру нелегко. Шаг за шагом надо выстраивать отношения с игроками, узнавать своих футболистов и футболистов команд-соперников. Второй год в команде для тренера идет уже намного проще. Грустно, что в этом сезоне все получилось именно так. Мне обидно за команду, за игроков, за болельщиков. Я видел последние матчи и расстроен, что «Зенит» не смог сделать больше. Надеюсь, в следующем сезоне дела у клуба пойдут лучше», – сказал Луческу.

Напомним, Луческу возглавлял «Зенит» в прошлом сезоне и занял с командой третье место.