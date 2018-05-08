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    Луческу: «Манчини не виноват в том, что происходит в «Зените». В клубе сложная ситуация»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что вины Роберто Манчини в неудовлетворительных результатах петербуржцев в нынешнем сезоне нет.

    За тур до завершения первенства сине-бело-голубые потеряли шансы на завоевание медалей.

    «Роберто Манчини не виноват в том, что сейчас происходит в «Зените». В клубе сложная ситуация. В прошлом сезоне «Зенит» набрал даже больше очков, чем в этом. Было пропущено меньше голов и больше забито. У нас было перспективное будущее с российскими игроками.

    Первый сезон в новой команде всегда дается тренеру нелегко. Шаг за шагом надо выстраивать отношения с игроками, узнавать своих футболистов и футболистов команд-соперников. Второй год в команде для тренера идет уже намного проще. Грустно, что в этом сезоне все получилось именно так. Мне обидно за команду, за игроков, за болельщиков. Я видел последние матчи и расстроен, что «Зенит» не смог сделать больше. Надеюсь, в следующем сезоне дела у клуба пойдут лучше», – сказал Луческу.

    Напомним, Луческу возглавлял «Зенит» в прошлом сезоне и занял с командой третье место.

    Источник: Sport24

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    08.05.2018 17:59
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 9 мая 2018, 12:33

      Цыган технично намекает, что с такими п-е-д-а-р-е-с-а-м-и как руководство "Зенита" никому ничего не удастся сделать.

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 9 мая 2018, 09:36

      Ситуация...Помнится Петржела, за совсем другие бабки создал команду, основой которой были молодые и талантливые российские игроки. Смотреть приятно было. а тут ситуация...зарылись в бабле, как клоп в ковре и им уже не до футбола....

      0
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      Рейтинг: +393

      victosha 9 мая 2018, 06:39

      Сергей Богданович придёт, увидит, победит. Наш пацан, российский. В Зените, опять же, свой.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 мая 2018, 23:59

      Манчини раздолбай, сам создал эту ситуацию.
      Если ещё один тренер-иносранец, надо заканчивать смотреть Зенит.

      1
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 22:06

      Защищая Манчини ,Луческо не преминул заметить,что показатели Зенита при нем были по лучше.

      2
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 8 мая 2018, 21:58

      Луческу: "Манчини не виноват...???
      ВИНОВАТ!
      Луческу! Манчини виноват!
      Манчини и Фурсенко, который сделал на него ставку.
      Ставка на Манчини себя не оправдала!
      Это по его НЕАДЕКВАТНЫМ запросам Зенит накупил аргентинцев на 87 миллионов евро!
      Но купить ещё мало, надо вписать их в игру и наладить взаимодействие!
      А кто должен такую работу проводить???
      Правильно! Манчини!
      Результат показывает, как работал тренер!
      ПРОВАЛ Зенита говорит о том, что Манчини ПРОВАЛИЛ работу в Зените!
      Вспомните, как Динамо, в своё время, НАКУПИЛИ португальцев и уже положили золото чемпионата в свой карман!
      А в результате этих БЕЗОБРАЗИЙ Динамо ПРОЛЕТЕЛО мимо призов и золота - провалило сезон, а португальцы РАЗБЕЖАЛИСЬ, кто куда!
      Вот и в Зените та же картина маслом Репина - ПРИПЛЫЛИ!
      Сливай воду, суши вёсла, выходи строится по одному для ухода из Зенита!
      Первым кандидатом на выход уже является Манчини!
      Его ПЕРВЫМ попросят на выход!
      А за ним и остальные побегут, кто куда и как можно скорее.

      1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 8 мая 2018, 20:27

      Я считаю, что он прав
      Реально после ухода данни халка и витселя зенит стал слабее при лучечку,но в составе были почти все русские и играли они лучше чем в этом сезоне

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2018, 19:11

      следующий сезон тоже вполне может получиться непростым раз опять новый тренер придет)

      7
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      Рейтинг: +4025

      raritet > OfaZavr 8 мая 2018, 19:48

      Ты прав. Каждый новый тренер , это шаг назад. Пока освоится, пока поймет куда попал, а на дворе уже май и не заметил как железнодорожники разбирают ворота...Так же примерно было и в Спартаке, пока случайность не вывела на итальянца, от него не ожидали, а он дал уже с состоявшейся командой. Возможно , и с Алейничевым команда добилась бы успеха. Чехарда тренеров -это не для слабонервных....

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > raritet 8 мая 2018, 19:51

      точно, но видимо у руководства с нервами порядок а как все это болельщики перенесут им неважно, они готовы затеять новый эксперимент)

      2
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 8 мая 2018, 18:56

      Один нытик поддержал другого!!)))Впрочем ничего нового))

      4
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 8 мая 2018, 18:52

      Бывшему - грустно, действующий - не виноватый... Но людям от этого не легче...

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