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  • Луческу: «Манчини не виноват в том, что происходит в «Зените». В клубе сложная ситуация»

Луческу: «Манчини не виноват в том, что происходит в «Зените». В клубе сложная ситуация»

8 мая 2018, 17:59
21

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что вины Роберто Манчини в неудовлетворительных результатах петербуржцев в нынешнем сезоне нет.

За тур до завершения первенства сине-бело-голубые потеряли шансы на завоевание медалей.

«Роберто Манчини не виноват в том, что сейчас происходит в «Зените». В клубе сложная ситуация. В прошлом сезоне «Зенит» набрал даже больше очков, чем в этом. Было пропущено меньше голов и больше забито. У нас было перспективное будущее с российскими игроками.

Первый сезон в новой команде всегда дается тренеру нелегко. Шаг за шагом надо выстраивать отношения с игроками, узнавать своих футболистов и футболистов команд-соперников. Второй год в команде для тренера идет уже намного проще. Грустно, что в этом сезоне все получилось именно так. Мне обидно за команду, за игроков, за болельщиков. Я видел последние матчи и расстроен, что «Зенит» не смог сделать больше. Надеюсь, в следующем сезоне дела у клуба пойдут лучше», – сказал Луческу.

Напомним, Луческу возглавлял «Зенит» в прошлом сезоне и занял с командой третье место.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Манчини Роберто
Комментарии (21)
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Евгений Агеев
1525791889
Ну дедушка молодец! Не забыл подчеркнуть то, что у него результаты лучше были))
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Отчаянный Пердун
1525793512
с другим тренером. которому тоже год на раскачку нужно будет?
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Полная Канистра
1525794347
след. сезон такой же будет при новом тренере та же чехарда
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ilichkadr
1525794356
Сказать, что в клубе сложная ситуация, значит что-то очень серьезное не досказать. Действительно, что-то серьезное происходит в клубе и вокруг него. Как-то странно воспринимается, в начале сезона Зенит всех подряд выносил, уже и корону с золотыми медалями повесили в ноябре, групповой этап ЛЕ на ура прошли и вдруг что-то резко сломалось, причем одновременно у всех..................
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insider_retro
1525794740
Бывшему - грустно, действующий - не виноватый... Но людям от этого не легче...
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Artemka69
1525795005
Один нытик поддержал другого!!)))Впрочем ничего нового))
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OfaZavr
1525795865
следующий сезон тоже вполне может получиться непростым раз опять новый тренер придет)
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zigbert
1525806416
Защищая Манчини ,Луческо не преминул заметить,что показатели Зенита при нем были по лучше.
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Чикомас
1525847799
Ситуация...Помнится Петржела, за совсем другие бабки создал команду, основой которой были молодые и талантливые российские игроки. Смотреть приятно было. а тут ситуация...зарылись в бабле, как клоп в ковре и им уже не до футбола....
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Супермачо
1525858427
Цыган технично намекает, что с такими п-е-д-а-р-е-с-а-м-и как руководство "Зенита" никому ничего не удастся сделать.
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