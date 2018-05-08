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    Семин рад, что «Локомотив» проиграл «Амкару» в перенесенном в Москву матче

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вспомнил перенесенный матч 24-го тура с «Амкаром», в котором железнодорожники уступили в Москве со счетом 1:2.

    «Игроки работали очень честно. И, думаю, поэтому болельщик пошел на стадион. Это была команда с сердцем. Мы могли проигрывать, и сейчас, если бы не выиграли у «Зенита», упреков по поводу того же поражения от «Амкара» было бы много. Опять сказали бы, что Семин постарел.

    Но такие поражения – часть футбола. Хорошо, что мы проиграли «Амкару»! Очень хорошо! Если бы мы в тот период выиграли у «Амкара», все бы только и говорили, что о том переносе игры из Перми в Москву. Имидж команды был бы запятнан, и болельщики других команд говорили бы: «Нечестный чемпион».

    А он-то честный! А если бы не проиграли, сейчас не такое бы это было сладкое слово – чемпионство», – сказал Семин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2018 11:42
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 19:37

      Конечно если бы Локомотив выиграл тот злополучный матч, слухи поползли бы по всем футбольным новостям.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 8 мая 2018, 16:17

      Это он сейчас так говорит. Вот если бы сказал сразу после того матча ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 8 мая 2018, 15:57

      Все по существу, особенно когда все хорошо оканчивается!!

      1
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 8 мая 2018, 15:54

      грамотно излагает, ....

      1
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 8 мая 2018, 14:57

      Семин рад, что «Локомотив» проиграл «Амкару»
      А что сейчас об этом говорить,паровоз то ушел!)))

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 8 мая 2018, 13:07

      Чемпион конечно честный ,но если честно чемпионской игра у Локо была не всегда(пример с Амкаром) ,но с "фартом"команда всегда дружила,а как известно "фартит" сильнейшему.

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > fanchik 8 мая 2018, 14:44

      А что значит чемпионская игра? Ты знаешь? Думаю, что нет, и никто не знает! Чемпион тот, у кого больше всего набранных очков, остальные разговоры в пользу бедных...

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