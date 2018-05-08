Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин рад, что «Локомотив» проиграл «Амкару» в перенесенном в Москву матче

Семин рад, что «Локомотив» проиграл «Амкару» в перенесенном в Москву матче

8 мая 2018, 11:42
7

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вспомнил перенесенный матч 24-го тура с «Амкаром», в котором железнодорожники уступили в Москве со счетом 1:2.

«Игроки работали очень честно. И, думаю, поэтому болельщик пошел на стадион. Это была команда с сердцем. Мы могли проигрывать, и сейчас, если бы не выиграли у «Зенита», упреков по поводу того же поражения от «Амкара» было бы много. Опять сказали бы, что Семин постарел.

Но такие поражения – часть футбола. Хорошо, что мы проиграли «Амкару»! Очень хорошо! Если бы мы в тот период выиграли у «Амкара», все бы только и говорили, что о том переносе игры из Перми в Москву. Имидж команды был бы запятнан, и болельщики других команд говорили бы: «Нечестный чемпион».

А он-то честный! А если бы не проиграли, сейчас не такое бы это было сладкое слово – чемпионство», – сказал Семин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Амкар-Пермь Семин Юрий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fanchik
1525774058
Чемпион конечно честный ,но если честно чемпионской игра у Локо была не всегда(пример с Амкаром) ,но с "фартом"команда всегда дружила,а как известно "фартит" сильнейшему.
Ответить
upiter622
1525780676
Семин рад, что «Локомотив» проиграл «Амкару» А что сейчас об этом говорить,паровоз то ушел!)))
Ответить
Дедуктор
1525784040
грамотно излагает, ....
Ответить
афоня72
1525784223
Все по существу, особенно когда все хорошо оканчивается!!
Ответить
Бухбух
1525785428
Это он сейчас так говорит. Вот если бы сказал сразу после того матча ...
Ответить
zigbert
1525797424
Конечно если бы Локомотив выиграл тот злополучный матч, слухи поползли бы по всем футбольным новостям.
Ответить
Главные новости
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
1
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
26
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
2
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
3
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
4
Все новости
Все новости
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
2
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
3
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
6
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
4
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
1
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
5
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
5
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
1
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
16
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
20
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
30
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+