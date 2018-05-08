Семин рад, что «Локомотив» проиграл «Амкару» в перенесенном в Москву матче

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вспомнил перенесенный матч 24-го тура с «Амкаром», в котором железнодорожники уступили в Москве со счетом 1:2.

«Игроки работали очень честно. И, думаю, поэтому болельщик пошел на стадион. Это была команда с сердцем. Мы могли проигрывать, и сейчас, если бы не выиграли у «Зенита», упреков по поводу того же поражения от «Амкара» было бы много. Опять сказали бы, что Семин постарел.

Но такие поражения – часть футбола. Хорошо, что мы проиграли «Амкару»! Очень хорошо! Если бы мы в тот период выиграли у «Амкара», все бы только и говорили, что о том переносе игры из Перми в Москву. Имидж команды был бы запятнан, и болельщики других команд говорили бы: «Нечестный чемпион».

А он-то честный! А если бы не проиграли, сейчас не такое бы это было сладкое слово – чемпионство», – сказал Семин.