Овчинников ждет вызова Чалова в сборную России

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассчитывает в ближайшее время увидеть в составе сборной России нападающего армейского клуба Федора Чалова.

«Игра Чалова – весомая заявка в преддверии чемпионата мира. Считаю, что Станислав Саламович должен рассматривать в кандидаты любого футболиста. Не важно, что было давно, важно – что есть сейчас, перед чемпионатом мира.

Если форвард находится в оптимальной форме, то любой тренер захочет, как минимум, вызвать его на сборы. Но, опять же, это прерогатива главного тренера», – заявил Овчинников в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24».

Напомним, Чалов отметился хет-триком в ворота тульского «Арсенала» в матче 29-го тура РФПЛ (6:0).