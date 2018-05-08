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    Овчинников ждет вызова Чалова в сборную России

    Тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассчитывает в ближайшее время увидеть в составе сборной России нападающего армейского клуба Федора Чалова.

    «Игра Чалова – весомая заявка в преддверии чемпионата мира. Считаю, что Станислав Саламович должен рассматривать в кандидаты любого футболиста. Не важно, что было давно, важно – что есть сейчас, перед чемпионатом мира.

    Если форвард находится в оптимальной форме, то любой тренер захочет, как минимум, вызвать его на сборы. Но, опять же, это прерогатива главного тренера», – заявил Овчинников в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24».

    Напомним, Чалов отметился хет-триком в ворота тульского «Арсенала» в матче 29-го тура РФПЛ (6:0).

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2018 08:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 10 мая 2018, 13:34

      В Бразилии не знают, кого пригласить в сборную из-за огромного кол-ва отличных игроков))))а у нас просто не знают кого пригласить))))))Удачи Испании и Аргентине на ЧМ!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 8 мая 2018, 16:24

      Ну в расширенном списке должен оказаться по любому, а дальше видно будет! Мы уже привыкли к странному выбору Черчесова!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 8 мая 2018, 15:09

      Рановато.

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > Тraumtanzеr 8 мая 2018, 16:26

      Рано или нет, не важно! человек хотя бы забивает, в отличии от того же заболотнова! так что попробовать его стоит, к тому же и связка может получится с Головиным

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > KalterJax 8 мая 2018, 22:59

      Если бы он стабильно забивал, я бы слова не сказал. Он забивает через два на третий. Смолов с Дзюбой будут впереди играть.

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      Рейтинг: +370

      splint1989 8 мая 2018, 12:58

      Чалов хорош в последних мачтах, но его конкурент Смолов, Дзюба и Заболотный это форварды таранного плана, для навала и навесов в концовке, так что если его и вызовут то только на товарники

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      Рейтинг: +1320

      ruded 8 мая 2018, 11:14

      в атаке будет "даблфедя"

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 8 мая 2018, 10:06

      Лысый усач просто обязан вызвать Федю на оставшиеся товарняки, а там видно будет

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      Рейтинг: +24996

      bset 8 мая 2018, 09:52

      Чалов точно предпочтительней Заболотного выглядит. А может даже и Дзюбы. Главное успеть сыграться, если вызов получит.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 мая 2018, 08:36

      Чалов на 200 проц. лучше этого дереянного Дзюбилы

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 8 мая 2018, 08:24

      Уже пора... Успеха Фёдору!

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