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Овчинников ждет вызова Чалова в сборную России

8 мая 2018, 08:07
11

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассчитывает в ближайшее время увидеть в составе сборной России нападающего армейского клуба Федора Чалова.

«Игра Чалова – весомая заявка в преддверии чемпионата мира. Считаю, что Станислав Саламович должен рассматривать в кандидаты любого футболиста. Не важно, что было давно, важно – что есть сейчас, перед чемпионатом мира.

Если форвард находится в оптимальной форме, то любой тренер захочет, как минимум, вызвать его на сборы. Но, опять же, это прерогатива главного тренера», – заявил Овчинников в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24».

Напомним, Чалов отметился хет-триком в ворота тульского «Арсенала» в матче 29-го тура РФПЛ (6:0).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира ЦСКА Россия Чалов Федор Овчинников Сергей
Комментарии (11)
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VIPded
1525757094
Уже пора... Успеха Фёдору!
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Garrincha58
1525757807
Чалов на 200 проц. лучше этого дереянного Дзюбилы
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bset
1525762336
Чалов точно предпочтительней Заболотного выглядит. А может даже и Дзюбы. Главное успеть сыграться, если вызов получит.
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Vickont
1525763167
Лысый усач просто обязан вызвать Федю на оставшиеся товарняки, а там видно будет
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ruded
1525767278
в атаке будет "даблфедя"
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splint1989
1525773536
Чалов хорош в последних мачтах, но его конкурент Смолов, Дзюба и Заболотный это форварды таранного плана, для навала и навесов в концовке, так что если его и вызовут то только на товарники
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Тraumtanzеr
1525781371
Рановато.
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KalterJax
1525785890
Ну в расширенном списке должен оказаться по любому, а дальше видно будет! Мы уже привыкли к странному выбору Черчесова!
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snaiper1989
1525948452
В Бразилии не знают, кого пригласить в сборную из-за огромного кол-ва отличных игроков))))а у нас просто не знают кого пригласить))))))Удачи Испании и Аргентине на ЧМ!!!!!
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