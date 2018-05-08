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Газзаев: «Семин еще лет десять точно потренирует»

8 мая 2018, 07:52
15

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев дал оценку работе Юрия Семина в составе «Локомотива», который в текущем сезоне досрочно завоевал чемпионское звание.

«Никакая практика и теория не сравнится с опытом. Семин еще раз это доказал. Команда продемонстрировала рациональный, интересный футбол. Юрий Павлович создал отличный сплав молодости и опыта в коллективе «Локомотива».

Кого-то он раскрыл по-новому: мы видели, что Фарфан, несмотря на годы, демонстрирует уровень не только в чемпионате, но и в сборной. Фернандеш выдал лучший сезон. Кверквелия стал одним из главных защитников чемпионата. Игнатьев был переквалифицирован в футболиста более современного плана. Братья Миранчуки прогрессировали от игры к игре.

Думаю, Семин еще лет десять точно потренирует. Он полон здоровья и сил», – сказал Газзаев.

Напомним, Семин стал самым возрастным тренером, приводившим команду к чемпионскому званию в России.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Газзаев Валерий Семин Юрий
Комментарии (15)
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Жёлто-синий
1525755520
А ты ещё лет десять поворуешь.и усы сбрей
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Lester84
1525756908
Газзаич, да и ты бы мог еще тренировать и тренировать. Тренер из тебя все равно лучше, чем политик
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Stavropolets
1525759484
Несколько лет в Локо, а потом в сборную
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momwig_
1525760547
Взял и обгадил Палыча. Типа - выиграл не потому что знает как и может, а потому что старый пердун. Страшно тупое существо, жутко...
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Федя Кабак
1525760707
Палыч Великий)он это заслужил
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xkixerx
1525761767
Юрий Палыч!!!!! Огромное уважение, преданность и любовь.... Стал по настоящему родным для поклонников Локомотива, да и не только для них, я думаю.
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absent32
1525761849
главное достойного приемника подготовить и можно уходить с гордостью
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Полная Канистра
1525761940
Сёмину дай бог здоровья! ну а пёс ещё 20 лет просидит в думе **** там потеть не надо и кресло с подогревом
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zigbert
1525763003
Для Семина сейчас главная задача сохранить состав.
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OfaZavr
1525767685
ну если здоровье будет позволять и желание присутствовать то все может быть)
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