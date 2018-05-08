Газзаев: «Семин еще лет десять точно потренирует»

...самое важное, что сделал палыч, васся, так это открытие уже известных игроков по новому....с совершенно иным качеством...и это не только денисов и квирквелия...это прежде всего игнатьев! я уже долго наблюдаю за ним и в лучшие его годы я ни как не мог понять - почему его не замечают в спартаке, зените, цска? даже кбб не разглядел...а это о чем говорит? что если у тебя никакой агент, то тебя, васся, ни кто ни когда не увидит....работа скаутов в россии на прямую завязана на агентов и если цена не интересная, то и игрок типа - фуфло.....это ....лядство пора прекращать!!!
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев дал оценку работе Юрия Семина в составе «Локомотива», который в текущем сезоне досрочно завоевал чемпионское звание.
«Никакая практика и теория не сравнится с опытом. Семин еще раз это доказал. Команда продемонстрировала рациональный, интересный футбол. Юрий Павлович создал отличный сплав молодости и опыта в коллективе «Локомотива».
Кого-то он раскрыл по-новому: мы видели, что Фарфан, несмотря на годы, демонстрирует уровень не только в чемпионате, но и в сборной. Фернандеш выдал лучший сезон. Кверквелия стал одним из главных защитников чемпионата. Игнатьев был переквалифицирован в футболиста более современного плана. Братья Миранчуки прогрессировали от игры к игре.
Думаю, Семин еще лет десять точно потренирует. Он полон здоровья и сил», – сказал Газзаев.
Напомним, Семин стал самым возрастным тренером, приводившим команду к чемпионскому званию в России.