Газзаев: «Семин еще лет десять точно потренирует»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев дал оценку работе Юрия Семина в составе «Локомотива», который в текущем сезоне досрочно завоевал чемпионское звание.

«Никакая практика и теория не сравнится с опытом. Семин еще раз это доказал. Команда продемонстрировала рациональный, интересный футбол. Юрий Павлович создал отличный сплав молодости и опыта в коллективе «Локомотива».

Кого-то он раскрыл по-новому: мы видели, что Фарфан, несмотря на годы, демонстрирует уровень не только в чемпионате, но и в сборной. Фернандеш выдал лучший сезон. Кверквелия стал одним из главных защитников чемпионата. Игнатьев был переквалифицирован в футболиста более современного плана. Братья Миранчуки прогрессировали от игры к игре.

Думаю, Семин еще лет десять точно потренирует. Он полон здоровья и сил», – сказал Газзаев.

Напомним, Семин стал самым возрастным тренером, приводившим команду к чемпионскому званию в России.