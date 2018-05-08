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    Газзаев: «Семин еще лет десять точно потренирует»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев дал оценку работе Юрия Семина в составе «Локомотива», который в текущем сезоне досрочно завоевал чемпионское звание.

    «Никакая практика и теория не сравнится с опытом. Семин еще раз это доказал. Команда продемонстрировала рациональный, интересный футбол. Юрий Павлович создал отличный сплав молодости и опыта в коллективе «Локомотива».

    Кого-то он раскрыл по-новому: мы видели, что Фарфан, несмотря на годы, демонстрирует уровень не только в чемпионате, но и в сборной. Фернандеш выдал лучший сезон. Кверквелия стал одним из главных защитников чемпионата. Игнатьев был переквалифицирован в футболиста более современного плана. Братья Миранчуки прогрессировали от игры к игре.

    Думаю, Семин еще лет десять точно потренирует. Он полон здоровья и сил», – сказал Газзаев.

    Напомним, Семин стал самым возрастным тренером, приводившим команду к чемпионскому званию в России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.05.2018 07:52
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 8 мая 2018, 21:28

      ...самое важное, что сделал палыч, васся, так это открытие уже известных игроков по новому....с совершенно иным качеством...и это не только денисов и квирквелия...это прежде всего игнатьев! я уже долго наблюдаю за ним и в лучшие его годы я ни как не мог понять - почему его не замечают в спартаке, зените, цска? даже кбб не разглядел...а это о чем говорит? что если у тебя никакой агент, то тебя, васся, ни кто ни когда не увидит....работа скаутов в россии на прямую завязана на агентов и если цена не интересная, то и игрок типа - фуфло.....это ....лядство пора прекращать!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2018, 11:21

      ну если здоровье будет позволять и желание присутствовать то все может быть)

      6
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 10:03

      Для Семина сейчас главная задача сохранить состав.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 мая 2018, 09:45

      Сёмину дай бог здоровья! ну а пёс ещё 20 лет просидит в думе **** там потеть не надо и кресло с подогревом

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2888

      absent32 8 мая 2018, 09:44

      главное достойного приемника подготовить и можно уходить с гордостью

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +393

      victosha > absent32 8 мая 2018, 21:00

      Там Лось уже наготове.

      1
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      Рейтинг: +895

      xkixerx 8 мая 2018, 09:42

      Юрий Палыч!!!!! Огромное уважение, преданность и любовь.... Стал по настоящему родным для поклонников Локомотива, да и не только для них, я думаю.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 8 мая 2018, 09:25

      Палыч Великий)он это заслужил

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 8 мая 2018, 09:22

      Взял и обгадил Палыча. Типа - выиграл не потому что знает как и может, а потому что старый пердун. Страшно тупое существо, жутко...

      2
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 8 мая 2018, 09:04

      Несколько лет в Локо, а потом в сборную

      3
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 8 мая 2018, 08:21

      Газзаич, да и ты бы мог еще тренировать и тренировать. Тренер из тебя все равно лучше, чем политик

      3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Lester84 8 мая 2018, 10:23

      похоже в кабинете теплее

      2
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