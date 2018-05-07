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    РФПЛ. «Анжи» в меньшинстве уступил «Ахмату»

    Встреча 29-го тура чемпионата России «Анжи»«Ахмат» завершилась победой гостей со счетом 0:2. Голы на счету Родолфо и Одисе Роши.

    Команда из Махачкалы имеет 24 очков и за тур до конца турнира находится на 14 месте, дающим право участия в переходных матчах. «Тосно» с 24 очками занимает 15 строчку и находится в зоне вылета, имея худшую разницу забитых и пропущенных голов.

    «Ахмат» перед последней игрой чемпионата набрал 38 очков и поднялся на восьмую позицию.

    Россия. Премьер-лига. 29 тур

    Анжи (Махачкала) – Ахмат (Грозный) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Родолфо, 18; 0:2 – Роши, 87.

    «Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Армаш, Мусалов, Тетрашвили, Самарджич, Хубулов, Данченко, Антон, Прудников (Кламыков, 59), Лескано.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша (Роши, 46), Швец, Исмаэл, Митришев, Балай.

    Предупреждения: Тетрашвили, 37; Полуяхтов, 45; Самарджич, 90+3 – Бериша, 41; Роши, 68; Мбенгуе, 76; Семенов, 81; Швец, 86.

    Удаление: Тетрашвили, 62.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2018 21:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 08:25

      В конце сезона Ахмат начал удивлять,уверенными победами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 8 мая 2018, 06:22

      Хорошая получилась игра.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1431

      anjaneri 7 мая 2018, 23:24

      Анжанеры неперенонки с тоснариками бегут в пердив

      1
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    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 7 мая 2018, 21:32

      тетрашвили это не родственник тетрадзе?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 7 мая 2018, 21:26

      Неужели не могли ничейку сыграть? Желаю удачи тосно в инре с Уфой

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Decorhome 7 мая 2018, 22:05

      Ахмату след тур играть в Перми, а с 36 очками (в случае ничьи) было бы опасно, ведь у Амкара и Ростова 34

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