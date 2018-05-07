РФПЛ. «Анжи» в меньшинстве уступил «Ахмату»

Встреча 29-го тура чемпионата России «Анжи» – «Ахмат» завершилась победой гостей со счетом 0:2. Голы на счету Родолфо и Одисе Роши.

Команда из Махачкалы имеет 24 очков и за тур до конца турнира находится на 14 месте, дающим право участия в переходных матчах. «Тосно» с 24 очками занимает 15 строчку и находится в зоне вылета, имея худшую разницу забитых и пропущенных голов.

«Ахмат» перед последней игрой чемпионата набрал 38 очков и поднялся на восьмую позицию.

Россия. Премьер-лига. 29 тур

Анжи (Махачкала) – Ахмат (Грозный) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Родолфо, 18; 0:2 – Роши, 87.

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Армаш, Мусалов, Тетрашвили, Самарджич, Хубулов, Данченко, Антон, Прудников (Кламыков, 59), Лескано.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша (Роши, 46), Швец, Исмаэл, Митришев, Балай.

Предупреждения: Тетрашвили, 37; Полуяхтов, 45; Самарджич, 90+3 – Бериша, 41; Роши, 68; Мбенгуе, 76; Семенов, 81; Швец, 86.

Удаление: Тетрашвили, 62.

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