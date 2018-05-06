Примера. «Атлетико» проиграл «Эспаньолу», «Алавес» разгромил «Малагу»

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на своем поле уступил «Эспаньолу» со счетом 0:2.
Мадридский клуб с 75-ю очками занимает вторую строчку в таблице, «Эспаньол» с 43 очками идет на 15 месте.
В другом матче «Алавес» разгромил «Малагу» со счетом 3:0. «Алавес» занимает 14-ю строчку в таблице, «Малага» идет последней.
Чемпионат Испании. Примера. 36-й тур
Голы: 0:1 – Гарсия, 3; 0:2 – Демирович, 68; 0:3 – Ибаи, 70.
Атлетико – Эспаньол – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Мелендо, 53; 0:3 – Баптистао, 77.
Источник: Бомбардир.ру