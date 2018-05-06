Примера. «Атлетико» проиграл «Эспаньолу», «Алавес» разгромил «Малагу»

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на своем поле уступил «Эспаньолу» со счетом 0:2.

Мадридский клуб с 75-ю очками занимает вторую строчку в таблице, «Эспаньол» с 43 очками идет на 15 месте.

В другом матче «Алавес» разгромил «Малагу» со счетом 3:0. «Алавес» занимает 14-ю строчку в таблице, «Малага» идет последней.

Чемпионат Испании. Примера. 36-й тур

Малага – Алавес – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Гарсия, 3; 0:2 – Демирович, 68; 0:3 – Ибаи, 70.

Атлетико – Эспаньол – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Мелендо, 53; 0:3 – Баптистао, 77.

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