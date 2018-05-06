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    Примера. «Атлетико» проиграл «Эспаньолу», «Алавес» разгромил «Малагу»

    В матче 36-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на своем поле уступил «Эспаньолу» со счетом 0:2.

    Мадридский клуб с 75-ю очками занимает вторую строчку в таблице, «Эспаньол» с 43 очками идет на 15 месте.

    В другом матче «Алавес» разгромил «Малагу» со счетом 3:0. «Алавес» занимает 14-ю строчку в таблице, «Малага» идет последней.

    Чемпионат Испании. Примера. 36-й тур

    Малага – Алавес – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гарсия, 3; 0:2 – Демирович, 68; 0:3 – Ибаи, 70.

    Атлетико – Эспаньол – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мелендо, 53; 0:3 – Баптистао, 77.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2018 19:05
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