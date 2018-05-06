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Атлетико - Эспаньол

06.05.2018, Воскресенье, 17:15 мск Мадрид, стадион Висенте Кальдерон Испания. Примера, 36 тур Атлетико - Эспаньол
Испания. Примера (2017/2018)
17 тур
22 декабря, пятница 23:30 Эспаньол 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
33 тур
22 апреля, суббота 21:45 Эспаньол 0:1 Атлетико
14 тур
3 декабря, суббота 22:45 Атлетико 0:0 Эспаньол
Испания. Примера (2015/2016)
32 тур
9 апреля, суббота 19:15 Эспаньол 1:3 Атлетико
13 тур
28 ноября, суббота 20:15 Атлетико 1:0 Эспаньол
Испания. Примера (2014/2015)
27 тур
14 марта, суббота 18:00 Эспаньол 0:0 Атлетико
8 тур
19 октября, воскресенье 14:00 Атлетико 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2013/2014)
28 тур
16 марта, воскресенье 01:00 Атлетико 1:0 Эспаньол
9 тур
19 октября, суббота 23:59 Эспаньол 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
25 тур
24 февраля, воскресенье 22:00 Атлетико 1:0 Эспаньол
6 тур
30 сентября, воскресенье 23:30 Эспаньол 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2011/2012)
35 тур
22 апреля, воскресенье 20:00 Атлетико 3:1 Эспаньол
16 тур
12 декабря, понедельник 00:30 Эспаньол 4:2 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
32 тур
17 апреля, воскресенье 23:00 Эспаньол 2:2 Атлетико
13 тур
27 ноября, суббота 23:55 Атлетико 2:3 Эспаньол
Испания. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
ответный матч		 6 января, четверг 22:00 Эспаньол 1:1 Атлетико
1/8 финала
ответный матч		 22 декабря, среда 22:00 Атлетико 1:0 Эспаньол
Товарищеские матчи 2010

9 августа, понедельник 00:00 Атлетико 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
31 тур
11 апреля, воскресенье 21:00 Эспаньол 3:0 Атлетико
12 тур
29 ноября, воскресенье 23:00 Атлетико 4:0 Эспаньол
Испания. Примера (2008/2009)
35 тур
10 мая, воскресенье 23:00 Атлетико 3:2 Эспаньол
16 тур
20 декабря, суббота 23:55 Эспаньол 2:3 Атлетико
Испания. Примера (2007/2008)
36 тур
8 мая, четверг 23:00 Эспаньол 0:2 Атлетико
17 тур
23 декабря, воскресенье 19:00 Атлетико 1:2 Эспаньол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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