Салах решил покинуть «Челси» через четыре месяца после перехода в клуб

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о решении уйти из «Челси». По словам игрока, он принял решение покинуть команду после замены в перерыве матча с «Норвичем» в мае 2014 года – через четыре месяца после перехода из «Базеля». Тогда синими руководил Жозе Моуринью.

«Я не получил шанс в «Челси», поэтому я должен был уйти.

Я не хотел быть тем, кто сидит на скамейке и выходит сыграть две минуты. Я перешел в «Фиорентину», а потом в «Рому». Я провел два с половиной сезона в обоих клубах и играл хорошо. Когда появился шанс перейти в АПЛ, я сказал себе, что пришло время вернутся в Англию», – сказал Салах.

Официально египетский игрок покинул «Челси» летом 2016 года, перейдя в «Рому». До этого момента он находился в Италии на правах аренды.

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