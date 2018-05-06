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  • Салах решил покинуть «Челси» через четыре месяца после перехода в клуб

Салах решил покинуть «Челси» через четыре месяца после перехода в клуб

6 мая 2018, 12:58
7

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о решении уйти из «Челси». По словам игрока, он принял решение покинуть команду после замены в перерыве матча с «Норвичем» в мае 2014 года – через четыре месяца после перехода из «Базеля». Тогда синими руководил Жозе Моуринью.

«Я не получил шанс в «Челси», поэтому я должен был уйти.

Я не хотел быть тем, кто сидит на скамейке и выходит сыграть две минуты. Я перешел в «Фиорентину», а потом в «Рому». Я провел два с половиной сезона в обоих клубах и играл хорошо. Когда появился шанс перейти в АПЛ, я сказал себе, что пришло время вернутся в Англию», – сказал Салах.

Официально египетский игрок покинул «Челси» летом 2016 года, перейдя в «Рому». До этого момента он находился в Италии на правах аренды.

Конте: «Уход Салаха из «Челси»? Никто не спрашивал меня об этом»

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Челси Ливерпуль Салах Мохамед
Комментарии (7)
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BRO_football
1525601422
Абрамович сейчас кусает локти
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Сержтир
1525601493
Первый вопрос который он задал себе,куда я попал где мои вещи?
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insider_retro
1525601897
Ливерпуль и Салах взаимовыгодно угадали!..)) Остальные - могли, но не сумели!..))
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Ауторитетный экспэрт мамо
1525602433
....я бы не стал торопиться с выводами! а то многие уже вручили ему золотой мяч, уасся!!!...как бы он не повторил судьбу поля погба...посмотрим, как он сыграет на ЧМ...может мы уже потом о нем ни чего и не услышим...ясно одно: салах - один из самых дорогих и талантливых трансферных проектов последних 2-х лет....сейчас он стоит (даже страшно подумать - сколько).....ценник еще не озвучен...но!!!!!! если он жидко обделается на ЧМ, ну или его в матче с россией, например, сломает какой нибудь кудряшев, то его может постигнуть судьба варди, мареза и др. перспективных трансферов, о которых все позабыли уже на следующий день, уасся!!!...
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Berikosha
1525620430
зачем эта история?
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zigbert
1525684098
Трудно сказать как сложится его карьера,если он покинет Ливерпуль?
Ответить
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