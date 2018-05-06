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    Салах решил покинуть «Челси» через четыре месяца после перехода в клуб

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о решении уйти из «Челси». По словам игрока, он принял решение покинуть команду после замены в перерыве матча с «Норвичем» в мае 2014 года – через четыре месяца после перехода из «Базеля». Тогда синими руководил Жозе Моуринью.

    «Я не получил шанс в «Челси», поэтому я должен был уйти.

    Я не хотел быть тем, кто сидит на скамейке и выходит сыграть две минуты. Я перешел в «Фиорентину», а потом в «Рому». Я провел два с половиной сезона в обоих клубах и играл хорошо. Когда появился шанс перейти в АПЛ, я сказал себе, что пришло время вернутся в Англию», – сказал Салах.

    Официально египетский игрок покинул «Челси» летом 2016 года, перейдя в «Рому». До этого момента он находился в Италии на правах аренды.

    Конте: «Уход Салаха из «Челси»? Никто не спрашивал меня об этом»

    Источник: The Sun

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    06.05.2018 12:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 12:08

      Трудно сказать как сложится его карьера,если он покинет Ливерпуль?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 6 мая 2018, 18:27

      зачем эта история?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 6 мая 2018, 13:27

      ....я бы не стал торопиться с выводами! а то многие уже вручили ему золотой мяч, уасся!!!...как бы он не повторил судьбу поля погба...посмотрим, как он сыграет на ЧМ...может мы уже потом о нем ни чего и не услышим...ясно одно: салах - один из самых дорогих и талантливых трансферных проектов последних 2-х лет....сейчас он стоит (даже страшно подумать - сколько).....ценник еще не озвучен...но!!!!!! если он жидко обделается на ЧМ, ну или его в матче с россией, например, сломает какой нибудь кудряшев, то его может постигнуть судьба варди, мареза и др. перспективных трансферов, о которых все позабыли уже на следующий день, уасся!!!...

      5
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      ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 > Ауторитетный экспэрт мамо 6 мая 2018, 15:26

      Истину глагол ишь были уже такие...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 6 мая 2018, 13:18

      Ливерпуль и Салах взаимовыгодно угадали!..))
      Остальные - могли, но не сумели!..))

      6
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 6 мая 2018, 13:11

      Первый вопрос который он задал себе,куда я попал где мои вещи?

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 мая 2018, 13:10

      Абрамович сейчас кусает локти

      1
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