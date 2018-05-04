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    Конте: «Уход Салаха из «Челси»? Никто не спрашивал меня об этом»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча 37-го тура АПЛ против «Ливерпуля» поделился мнением об игре форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха. А также Конте рассказал об уходе египетского игрока из «Челси» летом 2016 года.

    «Уход Салаха из «Челси»? Никто не спрашивал меня об этом, я не хочу брать ответственность на себя.

    Думаю, что Салах проводит фантастический сезон. Мы говорим об очень хорошем игроке. Я знал о нем еще в Италии, но сложно было предсказать, что он проведет такой сезон», – сказал Конте.

    Салах перешел в «Челси» в 2014 году из «Базеля». Летом 2016 года он покинул лондонский клуб, в это же время Конте возглавил синих.

    Матч «Челси» – «Ливерпуль» состоится 6 мая и начнется в 18:30 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    04.05.2018 19:24
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 4 мая 2018, 20:51

      Не факт, что он в "Челси" дорос бы до того уровня, который сейчас показывает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > Бухбух 5 мая 2018, 15:40

      Шевченко и террес потухли там тоже самое и сним... единственный кроме дрогба Диего Коста заиграл там

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 мая 2018, 20:26

      челси отхватит люлей ! лига европы ваш потолок !

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > dinar7777dinar 4 мая 2018, 21:59

      Уймись, обглодыш.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Shotlandets86 5 мая 2018, 20:32

      ты че там долб--быш тявкаешь?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > dinar7777dinar 18 мая 2018, 14:35

      Тявкаешь только ты в своём кишлаке.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 4 мая 2018, 20:23

      3-1

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      soldat_max > Berikosha 4 мая 2018, 23:03

      Победа синих. А в лч победа Ливерпуля

      1
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