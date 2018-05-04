Конте: «Уход Салаха из «Челси»? Никто не спрашивал меня об этом»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча 37-го тура АПЛ против «Ливерпуля» поделился мнением об игре форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха. А также Конте рассказал об уходе египетского игрока из «Челси» летом 2016 года.

«Уход Салаха из «Челси»? Никто не спрашивал меня об этом, я не хочу брать ответственность на себя.

Думаю, что Салах проводит фантастический сезон. Мы говорим об очень хорошем игроке. Я знал о нем еще в Италии, но сложно было предсказать, что он проведет такой сезон», – сказал Конте.

Салах перешел в «Челси» в 2014 году из «Базеля». Летом 2016 года он покинул лондонский клуб, в это же время Конте возглавил синих.

Матч «Челси» – «Ливерпуль» состоится 6 мая и начнется в 18:30 по московскому времени.