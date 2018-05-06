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  • Динияр Билялетдинов: «Локомотив» 2004 года? Нельзя его сравнивать с нынешним»

Динияр Билялетдинов: «Локомотив» 2004 года? Нельзя его сравнивать с нынешним»

6 мая 2018, 11:29
8

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о победе железнодорожников в РФПЛ. Билялетдинов выступал за «Локо» с 2004 по 2009 год.

«Локомотив» 2004 года и нынешний – это две разные команды. Тогда, в 2004 году, команда играла больше в тактический футбол. Были Лоськов, Маминов, Хохлов. Эти люди могли контролировать мяч, доминировать на поле на протяжении всего матча. Сейчас мы видим, что команда играет в быструю атаку. Пользуется своими сильными сторонами и слабостями соперника.

В этом сезоне в завоевании золота большая заслуга Фернандеша. Он является диспетчером команды, но, например, если сравнивать его с Лоськовым, то это футболисты разного плана. Но по качеству игры они примерно сопоставимы.

Какой «Локомотив» сильнее? Их нельзя сравнивать, потому что футбол идет вперед – в сторону убыстрения», – сказал Билялетдинов.

«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Билялетдинов Динияр
Комментарии (8)
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insider_retro
1525596014
Дааа... Футбол идёт вперёд, развивается и ускоряется!... А кто-то застыл, устал и безнадёжно-пассивно стоит позвякивая сбруей..))
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Черкизовский Кот
1525596447
Больше отличий, если сравнивать с Локомотивом-2002. Та команда стала чемпионом, играя практически без нападающих, ведь единственный более-менее хороший форвард Пименов сломался на сердине дистанции. А вот оборона! Считаю, что это была лучшая оборона в истории чемпионата России!!!
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тщмек 19
1525598828
Та команда стала чемпионом во многом благодаря осечке ЦСКА. А эта сама сделала столько осечек, что будь на месте конкурентов хоть один стоящий клуб, точно воспользовался бы.
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artem 81
1525603161
Кто смотрел, прошлый Локо, там была оборона одна из лучших в европе, а забивали можно сказать полузащитники.
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тщмек 19
1525606621
Сосунки, очевидно, не видели того Локомотива и того ЦСКА. Ну, что ж, минусуйте, соплей добавится.
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iBragim2102
1525608497
Тот Локомотив был однозначно сильнее.
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zigbert
1525683111
Обе команды привлекательны по своему.
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