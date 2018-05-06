Динияр Билялетдинов: «Локомотив» 2004 года? Нельзя его сравнивать с нынешним»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о победе железнодорожников в РФПЛ. Билялетдинов выступал за «Локо» с 2004 по 2009 год.

«Локомотив» 2004 года и нынешний – это две разные команды. Тогда, в 2004 году, команда играла больше в тактический футбол. Были Лоськов, Маминов, Хохлов. Эти люди могли контролировать мяч, доминировать на поле на протяжении всего матча. Сейчас мы видим, что команда играет в быструю атаку. Пользуется своими сильными сторонами и слабостями соперника.

В этом сезоне в завоевании золота большая заслуга Фернандеша. Он является диспетчером команды, но, например, если сравнивать его с Лоськовым, то это футболисты разного плана. Но по качеству игры они примерно сопоставимы.

Какой «Локомотив» сильнее? Их нельзя сравнивать, потому что футбол идет вперед – в сторону убыстрения», – сказал Билялетдинов.

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