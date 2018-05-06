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    Динияр Билялетдинов: «Локомотив» 2004 года? Нельзя его сравнивать с нынешним»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о победе железнодорожников в РФПЛ. Билялетдинов выступал за «Локо» с 2004 по 2009 год.

    «Локомотив» 2004 года и нынешний – это две разные команды. Тогда, в 2004 году, команда играла больше в тактический футбол. Были Лоськов, Маминов, Хохлов. Эти люди могли контролировать мяч, доминировать на поле на протяжении всего матча. Сейчас мы видим, что команда играет в быструю атаку. Пользуется своими сильными сторонами и слабостями соперника.

    В этом сезоне в завоевании золота большая заслуга Фернандеша. Он является диспетчером команды, но, например, если сравнивать его с Лоськовым, то это футболисты разного плана. Но по качеству игры они примерно сопоставимы.

    Какой «Локомотив» сильнее? Их нельзя сравнивать, потому что футбол идет вперед – в сторону убыстрения», – сказал Билялетдинов.

    «Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2018 11:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 11:51

      Обе команды привлекательны по своему.

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 6 мая 2018, 15:08

      Тот Локомотив был однозначно сильнее.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 6 мая 2018, 14:37

      Сосунки, очевидно, не видели того Локомотива и того ЦСКА. Ну, что ж, минусуйте, соплей добавится.

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 6 мая 2018, 13:39

      Кто смотрел, прошлый Локо, там была оборона одна из лучших в европе, а забивали можно сказать полузащитники.

      0
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > artem 81 6 мая 2018, 14:11

      оборона была на высоте, пропускали на столько мало, что пропущенный мяч расценивался недоразумением ( в чемпионате я имею ввиду), дак Лоськов, Хохлов, Маминов, Измайлов и Данияр, а как вовремя пришел тогда Лима))) о какой был состав)) а защита)))

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 6 мая 2018, 12:27

      Та команда стала чемпионом во многом благодаря осечке ЦСКА. А эта сама сделала столько осечек, что будь на месте конкурентов хоть один стоящий клуб, точно воспользовался бы.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 6 мая 2018, 11:47

      Больше отличий, если сравнивать с Локомотивом-2002. Та команда стала чемпионом, играя практически без нападающих, ведь единственный более-менее хороший форвард Пименов сломался на сердине дистанции. А вот оборона! Считаю, что это была лучшая оборона в истории чемпионата России!!!

      2
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 6 мая 2018, 11:40

      Дааа... Футбол идёт вперёд, развивается и ускоряется!...
      А кто-то застыл, устал и безнадёжно-пассивно стоит позвякивая сбруей..))

      4
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