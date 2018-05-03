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Геркус: «Мы будем сражаться. И мы дойдем до конца!»

3 мая 2018, 15:59
6

Президент «Локомотива» Илья Геркус написал письмо болельщикам на своей странице «Вконтакте».

«Вместе и до конца!

Сейчас на второй план отходит то, что будет с нами потом, после этого головокружительного сезона. Он навсегда останется в нашей памяти, как сезон сумасшедших надежд и – в наших силах сделать это – сумасшедшего счастья. Где-то мы упали, но обязательно поднимемся! Мы делали это не раз.

Как бы тяжело не складывалась игра, мы будем играть до самой последней секунды матча. Все вместе. Пропуская через себя каждое мгновение действа. С вашей поддержкой и в едином порыве. Эта фантастическая команда, все до единого, уже привела нас в то место, откуда до мечты можно дотянуться рукой.

С вашей поддержкой они сделают этот желанный последний шаг. Мы будем сражаться. И мы дойдем до конца! Чего бы нам это ни стоило. Мы не сдадимся и не отдадим того, что принадлежит нам по праву. Я однажды сказал, что мы устали и мы не железные. Это неправда. С вашей поддержкой мы становимся железными. Мы вынесем все и победим!

Нас атакуют и на поле, и за его пределами. Но это совершенно не страшно тогда, когда мы все вместе – руководство, тренерский штаб, игроки. Это не страшно тогда, когда есть единый клуб, в который вложено столько сил, в котором реализовано столько идей, и в который верят столько людей. Я знаю, что у нас единый клуб есть! Скоро в этом в очередной раз убедитесь и вы», – написал Геркус на своей странице «Вконтакте».

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (6)
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все_будет_AUDI
1525357028
Хватит п......ть пока дело не сделано Допустим сольете зениту И ничейку в Туле и тю-тю Хотя Тула сто пудов отдаст матч локо так же как и динамо Спартаку
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вместе с ЦСКА
1525358504
дойдете .. до 2 места=))
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Полная Канистра
1525361185
Пламенная речь борца геркуса /Наше дело вынести всё и победить!/ Шашку и кобуру срочно
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movie
1525363232
ну прям Ленин на броневике
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Sosna69
1525366975
Лучше конечно до этой мечты дотянутся ногой.
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