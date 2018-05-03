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    Геркус: «Мы будем сражаться. И мы дойдем до конца!»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус написал письмо болельщикам на своей странице «Вконтакте».

    «Вместе и до конца!

    Сейчас на второй план отходит то, что будет с нами потом, после этого головокружительного сезона. Он навсегда останется в нашей памяти, как сезон сумасшедших надежд и – в наших силах сделать это – сумасшедшего счастья. Где-то мы упали, но обязательно поднимемся! Мы делали это не раз.

    Как бы тяжело не складывалась игра, мы будем играть до самой последней секунды матча. Все вместе. Пропуская через себя каждое мгновение действа. С вашей поддержкой и в едином порыве. Эта фантастическая команда, все до единого, уже привела нас в то место, откуда до мечты можно дотянуться рукой.

    С вашей поддержкой они сделают этот желанный последний шаг. Мы будем сражаться. И мы дойдем до конца! Чего бы нам это ни стоило. Мы не сдадимся и не отдадим того, что принадлежит нам по праву. Я однажды сказал, что мы устали и мы не железные. Это неправда. С вашей поддержкой мы становимся железными. Мы вынесем все и победим!

    Нас атакуют и на поле, и за его пределами. Но это совершенно не страшно тогда, когда мы все вместе – руководство, тренерский штаб, игроки. Это не страшно тогда, когда есть единый клуб, в который вложено столько сил, в котором реализовано столько идей, и в который верят столько людей. Я знаю, что у нас единый клуб есть! Скоро в этом в очередной раз убедитесь и вы», – написал Геркус на своей странице «Вконтакте».

    Источник: «ВКонтакте»

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    03.05.2018 15:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +71

      Sosna69 3 мая 2018, 20:02

      Лучше конечно до этой мечты дотянутся ногой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      movie 3 мая 2018, 19:00

      ну прям Ленин на броневике

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 мая 2018, 18:26

      Пламенная речь борца геркуса /Наше дело вынести всё и победить!/ Шашку и кобуру срочно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Полная Канистра 4 мая 2018, 02:52

      Достойная замена Фурсенко растет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 3 мая 2018, 17:41

      дойдете .. до 2 места=))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 3 мая 2018, 17:17

      Хватит п......ть пока дело не сделано
      Допустим сольете зениту
      И ничейку в Туле и тю-тю
      Хотя Тула сто пудов отдаст матч локо так же как и динамо Спартаку

      0
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