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    Тренер «Марселя» Гарсия: «Полуфинала недостаточно для того, чтобы заработать место в истории клуба»

    Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия рассказал о плане своей команды на предстоящий ответный полуфинальный матч Лиги Европы против «Зальцбурга».

    «Завтра мы проведем 58-й матч в сезоне, но я не ощущаю у своих игроков какой-либо физической или психологической усталости. На прошлой неделе мы увидели, что силы на концовку матчей у нас по-прежнему есть.

    Если мы забьем быстрый гол, сопернику уже будет сложно отыграться, но идеального сценария не существует. В любом случае надо побеждать и выходить в финал. Полуфинала недостаточно для того, чтобы заработать место в истории клуба», – заявил Гарсия.

    Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Зальцбург» – «Марсель» состоится в четверг, 3 мая, в 22:05 по московскому времени. Результат первой встречи – 0:2.

    Источник: УЕФА

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    03.05.2018 07:04
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