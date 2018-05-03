Тренер «Марселя» Гарсия: «Полуфинала недостаточно для того, чтобы заработать место в истории клуба»

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия рассказал о плане своей команды на предстоящий ответный полуфинальный матч Лиги Европы против «Зальцбурга».

«Завтра мы проведем 58-й матч в сезоне, но я не ощущаю у своих игроков какой-либо физической или психологической усталости. На прошлой неделе мы увидели, что силы на концовку матчей у нас по-прежнему есть.

Если мы забьем быстрый гол, сопернику уже будет сложно отыграться, но идеального сценария не существует. В любом случае надо побеждать и выходить в финал. Полуфинала недостаточно для того, чтобы заработать место в истории клуба», – заявил Гарсия.

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Зальцбург» – «Марсель» состоится в четверг, 3 мая, в 22:05 по московскому времени. Результат первой встречи – 0:2.