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    «Арсенал» отказался от кандидатуры Симеоне. В клубе считают, что стиль игры аргентинца будет раздражать фанатов

    «Арсенал» не будет рассматривать кандидатуру главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

    В данный момент «канониры» занимаются поиском замены Арсену Венгеру, который покинет клуб по завершении сезона. Руководство «Арсенала» считает, что аргентинец не подойдет для управления командой из-за защитного стиля игры, который будет раздражать болельщиков. Вместо Симеоне красно-белые хотят пригласить кого-то, кто проповедует более яркий футбол.

    Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. В сезоне– 2013/14 он привел «матрасников» к победе в чемпионате Испании.

    Источник: Tribalfootball

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    02.05.2018 16:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 2 мая 2018, 18:08

      Я понимаю когда стиль Моуриньо радражает, Гвардиола, Конте... Но Симеоне то чем не угодил. Нормальный боевой коллектив. Да, жесткий, но вроде бы англичане всегда гордились своей боевитостью!?
      И это не говоря о том что раздражающий стиль который приносит результат намного лучше того что твориться в Арсенале сейчас

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