«Арсенал» отказался от кандидатуры Симеоне. В клубе считают, что стиль игры аргентинца будет раздражать фанатов

«Арсенал» не будет рассматривать кандидатуру главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

В данный момент «канониры» занимаются поиском замены Арсену Венгеру, который покинет клуб по завершении сезона. Руководство «Арсенала» считает, что аргентинец не подойдет для управления командой из-за защитного стиля игры, который будет раздражать болельщиков. Вместо Симеоне красно-белые хотят пригласить кого-то, кто проповедует более яркий футбол.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. В сезоне– 2013/14 он привел «матрасников» к победе в чемпионате Испании.