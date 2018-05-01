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    Лаборде: «Краснодар» стал для меня семьей. Никогда не забуду краснодарцев»

    Полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде сделал прощальное заявление в адрес болельщиков. У футболиста истекает контракт, и он покинет «быков» по окончании сезона.

    «За последние пять лет «Краснодар» стал для меня настоящей семьей. Конечно, не всегда все у меня складывалось идеально, было много травм, но эти годы принесли мне намного больше счастья, чем грусти или сожалений.

    Я очень горд, что пять лет был частью этого клуба, и с большой теплотой отношусь ко всем партнерам по команде, работникам и руководству «Краснодара».

    Я пока еще не определился с тем, где продолжу карьеру. Выбор, который я сделаю, зависит не только от меня. Он зависит также и от моей семьи, и, прежде чем его сделать, я обязательно посоветуюсь с близкими, узнаю, что они думают по этому поводу. И только после этого приму окончательное решение.

    Желаю болельщикам «Краснодара» и самому клубу новых побед, трофеев и дальнейшего процветания. Я верю, что у «Краснодара» большое и славное будущее», – сказал игрок.

    Лаборде выступает за «быков» с 2013 года.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    01.05.2018 22:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 10:44

      Сказал правильные слова,без обид и претензий.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 2 мая 2018, 20:07

      просто сказано порядочно и по делу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 2 мая 2018, 12:35

      А зачем отпустили ? Игрок-то хороший ..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 мая 2018, 10:27

      молодец, хорошие слова сказал, удачи в дальнейшей карьере!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 2 мая 2018, 09:08

      Хороший игрок, удачи в карьере...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 2 мая 2018, 00:57

      Приятно слышать такое, но я думаю он ещё какое-то время может задержаться в России, спрос будет,только вот странно что южане не продлили контракт

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +691

      retiremen > арейская 2 мая 2018, 06:58

      Думаю, что на его позицию сумасшедшая конкуренция. Академики поджали конкретно и эта конкуренция должна быть между ними. Да и ЗП ведомость тоже немаловажный факт.
      Но трансферный базар России получил бесплатного высококлассного игрока.

      2
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