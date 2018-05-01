Лаборде: «Краснодар» стал для меня семьей. Никогда не забуду краснодарцев»

Полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде сделал прощальное заявление в адрес болельщиков. У футболиста истекает контракт, и он покинет «быков» по окончании сезона.

«За последние пять лет «Краснодар» стал для меня настоящей семьей. Конечно, не всегда все у меня складывалось идеально, было много травм, но эти годы принесли мне намного больше счастья, чем грусти или сожалений.

Я очень горд, что пять лет был частью этого клуба, и с большой теплотой отношусь ко всем партнерам по команде, работникам и руководству «Краснодара».

Я пока еще не определился с тем, где продолжу карьеру. Выбор, который я сделаю, зависит не только от меня. Он зависит также и от моей семьи, и, прежде чем его сделать, я обязательно посоветуюсь с близкими, узнаю, что они думают по этому поводу. И только после этого приму окончательное решение.

Желаю болельщикам «Краснодара» и самому клубу новых побед, трофеев и дальнейшего процветания. Я верю, что у «Краснодара» большое и славное будущее», – сказал игрок.

Лаборде выступает за «быков» с 2013 года.