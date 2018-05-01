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  • Лаборде: «Краснодар» стал для меня семьей. Никогда не забуду краснодарцев»

Лаборде: «Краснодар» стал для меня семьей. Никогда не забуду краснодарцев»

1 мая 2018, 22:59
6

Полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде сделал прощальное заявление в адрес болельщиков. У футболиста истекает контракт, и он покинет «быков» по окончании сезона.

«За последние пять лет «Краснодар» стал для меня настоящей семьей. Конечно, не всегда все у меня складывалось идеально, было много травм, но эти годы принесли мне намного больше счастья, чем грусти или сожалений.

Я очень горд, что пять лет был частью этого клуба, и с большой теплотой отношусь ко всем партнерам по команде, работникам и руководству «Краснодара».

Я пока еще не определился с тем, где продолжу карьеру. Выбор, который я сделаю, зависит не только от меня. Он зависит также и от моей семьи, и, прежде чем его сделать, я обязательно посоветуюсь с близкими, узнаю, что они думают по этому поводу. И только после этого приму окончательное решение.

Желаю болельщикам «Краснодара» и самому клубу новых побед, трофеев и дальнейшего процветания. Я верю, что у «Краснодара» большое и славное будущее», – сказал игрок.

Лаборде выступает за «быков» с 2013 года.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Лаборде Рикардо
Комментарии (6)
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арейская
1525211854
Приятно слышать такое, но я думаю он ещё какое-то время может задержаться в России, спрос будет,только вот странно что южане не продлили контракт
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bolela_16
1525241330
Хороший игрок, удачи в карьере...
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OfaZavr
1525246051
молодец, хорошие слова сказал, удачи в дальнейшей карьере!
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sprint5
1525280840
просто сказано порядочно и по делу
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zigbert
1525333449
Сказал правильные слова,без обид и претензий.
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