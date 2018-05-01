Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Динияр Билялетдинов – о пенальти: «Арбитр поверил в хитрое падение Петрова и указал на точку»

Динияр Билялетдинов – о пенальти: «Арбитр поверил в хитрое падение Петрова и указал на точку»

1 мая 2018, 08:55
16

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов считает спорным решение о назначении пенальти в матче 28-го тура РФПЛ, в котором «Краснодар» обыграл столичных футболистов со счетом 2:0.

– Была уверенность, что для «Локомотива» матч в Краснодаре станет золотым?

– Нет. Все-таки играли на выезде, против сильного соперника. Честно говоря, в середине второго тайма уже не сомневался, что матч закончится нулевой ничьей. Игра-то шла скучная, без моментов. И вдруг за две минуты все перевернулось.

– Есть объяснение?

– Две необязательные ошибки – два гола. Правда, 11-метровый вызывает вопросы. За подобные нарушения можно в каждом матче по десять пенальти назначать. Не такой уж серьезный контакт был между Антоном Миранчуком и Петровым. Просто защитник «Краснодара» пошел на хитрость. Арбитр поверил и указал на точку.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Билялетдинов Динияр Петров Сергей Миранчук Антон
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acer2003
1525155276
Не стоит ныть...
Ответить
Чикомас
1525157346
Я тоже считаю спорным, но они забили и один с игры .Кто мешал Локо забить?Кстати я болел за Локо..
Ответить
zigbert
1525159220
Пенальти конечно не 100%.
Ответить
Павелий
1525161192
Не стоит забывать, что Беляш красно-зелёный. Он необъективен.
Ответить
Сержтир
1525161773
Самедов за такое падение в штрафной Локомотива получил вторую жёлтую карточку и был удалён а в этом матче судья назначил пенальти вот такой у нас судейский корпус.
Ответить
Бухбух
1525163236
Миранчуку не надо было руки распускать, тогда и голова не болела бы.
Ответить
OfaZavr
1525163736
конечно может и 100% пенальти,это как говориться на усмотрение да и второй гол Краснодар забили из-за ошибки защитников Локо, поэтому стоит винить только самих себя.
Ответить
кеша_КБ
1525167436
- Динияр!, Вы же сами признали, что контакт в штрафной был!!!, судья был в гуще событий, а где были Вы??? В данном случае - Вы предполагаете!, а судья - располагает!!!...ностальгические симпатии и эмоции к объективному факту не "пришьёшь", будьте здоровы, и играйте в футбол!
Ответить
sochi-2013
1525171555
Вот и надо ставить. Будут играть аккуратнее, будет больше свободы нападающим, будет больше голов, будет интереснее смотреть, будет больше зрителей, будет ... ))
Ответить
Локо1985
1525180503
Не, ну пендоль то был, вопрос почему всегда на таких моментах не ставят пенальти, а только в сугубо определенных матчах??
Ответить
Главные новости
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
2
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
2
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
19
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
30
Все новости
Все новости
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
2
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
2
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
5
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
4
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
19
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
30
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
6
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+