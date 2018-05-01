Динияр Билялетдинов – о пенальти: «Арбитр поверил в хитрое падение Петрова и указал на точку»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов считает спорным решение о назначении пенальти в матче 28-го тура РФПЛ, в котором «Краснодар» обыграл столичных футболистов со счетом 2:0.

– Была уверенность, что для «Локомотива» матч в Краснодаре станет золотым?

– Нет. Все-таки играли на выезде, против сильного соперника. Честно говоря, в середине второго тайма уже не сомневался, что матч закончится нулевой ничьей. Игра-то шла скучная, без моментов. И вдруг за две минуты все перевернулось.

– Есть объяснение?

– Две необязательные ошибки – два гола. Правда, 11-метровый вызывает вопросы. За подобные нарушения можно в каждом матче по десять пенальти назначать. Не такой уж серьезный контакт был между Антоном Миранчуком и Петровым. Просто защитник «Краснодара» пошел на хитрость. Арбитр поверил и указал на точку.