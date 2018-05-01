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    Динияр Билялетдинов – о пенальти: «Арбитр поверил в хитрое падение Петрова и указал на точку»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов считает спорным решение о назначении пенальти в матче 28-го тура РФПЛ, в котором «Краснодар» обыграл столичных футболистов со счетом 2:0.

    – Была уверенность, что для «Локомотива» матч в Краснодаре станет золотым?

    – Нет. Все-таки играли на выезде, против сильного соперника. Честно говоря, в середине второго тайма уже не сомневался, что матч закончится нулевой ничьей. Игра-то шла скучная, без моментов. И вдруг за две минуты все перевернулось.

    – Есть объяснение?

    – Две необязательные ошибки – два гола. Правда, 11-метровый вызывает вопросы. За подобные нарушения можно в каждом матче по десять пенальти назначать. Не такой уж серьезный контакт был между Антоном Миранчуком и Петровым. Просто защитник «Краснодара» пошел на хитрость. Арбитр поверил и указал на точку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2018 08:55
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 2 мая 2018, 12:37

      Билялетдинов, языком ля-ля -- не мешки таскать. Иди, играй и хитро падай --- покажи как ты умеешь..

      1
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      Рейтинг: +52

      Локо1985 1 мая 2018, 16:15

      Не, ну пендоль то был, вопрос почему всегда на таких моментах не ставят пенальти, а только в сугубо определенных матчах??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 1 мая 2018, 16:09

      Пенальти был

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 мая 2018, 15:14

      Вилкову в первый раз чтоль левые пены ставить? Вон Амкару левый поставил и игрока ни за что выгнал. Был бы заказ денежный...

      -1
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      Рейтинг: +6917

      sochi-2013 1 мая 2018, 13:45

      Вот и надо ставить. Будут играть аккуратнее, будет больше свободы нападающим, будет больше голов, будет интереснее смотреть, будет больше зрителей, будет ... ))

      2
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 1 мая 2018, 12:37

      - Динияр!, Вы же сами признали, что контакт в штрафной был!!!, судья был в гуще событий, а где были Вы??? В данном случае - Вы предполагаете!, а судья - располагает!!!...ностальгические симпатии и эмоции к объективному факту не "пришьёшь", будьте здоровы, и играйте в футбол!

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 мая 2018, 11:35

      конечно может и 100% пенальти,это как говориться на усмотрение да и второй гол Краснодар забили из-за ошибки защитников Локо, поэтому стоит винить только самих себя.

      5
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 1 мая 2018, 11:27

      Миранчуку не надо было руки распускать, тогда и голова не болела бы.

      5
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 1 мая 2018, 11:02

      Самедов за такое падение в штрафной Локомотива получил вторую жёлтую карточку и был удалён а в этом матче судья назначил пенальти вот такой у нас судейский корпус.

      5
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 1 мая 2018, 10:53

      Не стоит забывать, что Беляш красно-зелёный. Он необъективен.

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