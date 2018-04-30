Иско намерен сыграть с «Баварией». Решение будет принимать медицинский штаб «Реала»

Полузащитник «Реала» Иско намерен сыграть в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Футболист делает все, чтобы ко вторнику оправиться от растяжения связок плеча, полученного в первой встрече с мюнхенцами. Сегодня он тренировался в общей группе. Тем не менее решение о его выходе на поле будет приниматься медицинским штабом сливочных.

Ранее сообщалось, что восстановление от такой травмы займет две-три недели, а это значит, что испанец пропустит поединки с «Баварией» и «Барселоной» в Примере (6 мая).

Матч «Реал» – «Бавария» состоится 1 мая и начнется в 21:45 по московскому времени. В первой игре мадридцы оказались сильнее со счетом 2:1.