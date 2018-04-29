Шалимов: «Мое назначение в «Спартак-2»? Что-то определенно есть»

Ранее «Бомбардир» писал, что бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов может быть назначен на аналогичный пост в московский «Спартак-2», выступающий в ФНЛ. Специалист отреагировал на информацию.

«Пока не буду комментировать эту информацию. Что-то определeнно есть, но со мной никто не связывался. Как появятся новости, можно будет о чeм-то говорить, пока возможное назначение в «Спартак-2» обсуждать не буду», – сказал Шалимов.

«Спартак-2» идет в двух очках от зоны вылета из ФНЛ.