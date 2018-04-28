Ланин – о «Самара Арене»: «Как в Англии играешь. Сказка»

Полузащитник «Крыльев Советов» Олег Ланин после матча 35-го тура первенства ФНЛ против «Факела» (2:1) поделился мнением о стадионе «Самара Арена».

«Стадион – классный, поле – высокого качества, атмосфера – потрясающая. Трибуны расположены очень близко. Считай, как в Англии играешь.

Перед стадионом, конечно, еще не очень чисто. Осталось навести там порядок, и будет просто космос.

Мне кажется, «Самара Арена» похожа на стадион «Зенита». Вообще, сказка, когда есть такой стадион и ты можешь на нем играть», – сказал Ланин в разговоре с корреспондентом «Бомбардира» Николаем Живоглядовым.

Сегодня «Самара Арена» приняла первый официальный матч. На стадионе будут проходить игры ЧМ-2018.

В Самаре открыли новый стадион. Здесь сыграет сборная России