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Ланин – о «Самара Арене»: «Как в Англии играешь. Сказка»

28 апреля 2018, 22:34
13

Полузащитник «Крыльев Советов» Олег Ланин после матча 35-го тура первенства ФНЛ против «Факела» (2:1) поделился мнением о стадионе «Самара Арена».

«Стадион – классный, поле – высокого качества, атмосфера – потрясающая. Трибуны расположены очень близко. Считай, как в Англии играешь.

Перед стадионом, конечно, еще не очень чисто. Осталось навести там порядок, и будет просто космос.

Мне кажется, «Самара Арена» похожа на стадион «Зенита». Вообще, сказка, когда есть такой стадион и ты можешь на нем играть», – сказал Ланин в разговоре с корреспондентом «Бомбардира» Николаем Живоглядовым.

Сегодня «Самара Арена» приняла первый официальный матч. На стадионе будут проходить игры ЧМ-2018.

В Самаре открыли новый стадион. Здесь сыграет сборная России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Крылья Советов Ланин Олег
Комментарии (13)
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insider_retro
1524944537
К такому бы стадиону команду с бюджетом, хотя бы, как у Эвертона и в случае выхода из ФНЛ, с ходу в первом же сезоне - место в первой четвёрке РФПЛ... А там и болельщиков порадовать в еуротурнирах приездом на арену всяких немчиков и испанцев!..
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Sherd_97
1524944733
Можно подумать он в Англии играл
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kazak161
1524946931
Хорошие стадионы у нас в России теперь!Спасибо нашему президенту Путину за постройку таких красавцев по всей стране!
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кузнецов артем
1524948047
Посмотрел, не так уж и близко там трибуны и уж точно не как в Англии
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Татарин за ЦСКА
1524948285
А шутки про то,что Ланин не играл в Англии были????
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stream15
1524951104
ну прекрасно, теперь результат.
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Yev
1524959199
Правда, перескакивал по каналам МатчТВ смотрю картинка качественная и поле и стадион прикольные и только потом вижу что это ФНЛ и кстати, футбол они показывали моментами не плохой, смотреть было приятно.
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Юрий Б.
1524979694
С новосельем Крылья
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OfaZavr
1524987923
стадион классный конечно, но вот после ЧМ болельщики заполняли бы его всегда тогда было бы вообще хорошо.
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zigbert
1524996144
На таком стадионе надо показывать футбол хорошего уровня.
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