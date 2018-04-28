Примера. «Реал» в большинстве обыграл «Леганес»; «Атлетик» проиграл «Реал Сосьедаду», дважды забив в свои ворота

В матче 35-го тура «Реал» обыграл «Леганес» со счетом 2:1.

Мадридский клуб набрал 71 очко и остался на третьей строчке в таблице. «Леганес» с 40 очками идет 16-м.

С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Испании. Примера. 35-й тур

Эспаньол – Лас-Пальмас – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Каллери (с пенальти), 29; 1:1 – Морено, 79;

Реал Сосьедад – Атлетик – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Сан Хосе (в свои ворота), 15; 2:0 – Оярсабаль, 36; 3:0 – Сан Хосе (в свои ворота), 54; 3:1 – Гарсия (с пенальти), 59.

Реал – Леганес – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Бэйл, 8; 2:0 – Майораль, 45; 2:1 – Брашанац, 66.

Удаление: нет – Габриэль, 90+2.

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