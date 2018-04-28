В Китае планируют открыть футбольную школу имени Андрея Шевченко

Академию украинского «Динамо» посетили гости из Китая. Они ознакомились с учебно-спортивным учреждением с целью открыть аналогичный центр у себя в провинции Хэнань. Названа футбольная школа будет в честь главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

«В Хэнане проживает порядка 100 миллионов человек. В Китае полагают, что их многое связывает с Украиной – в частности, великие спортсмены типа братьев Кличко или Андрея Шевченко.

Гости из Азии изучили инфраструктуру нашей базы в Конча-Заспе и готовятся к реализации проекта», – сказал директор ДЮШФ «Динамо» Александр Ищенко.

В течение карьеры игрока Шевченко больше всего времени провел в «Милане» (208 игр в Серии А, 127 голов).