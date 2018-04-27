Зобнин: «Хочется, чтобы Смолов и Головин уехали в Европу после ЧМ»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин поделился ожиданиями от чемпионата мира.

– Есть ли среди участников грядущего ЧМ команды, за которыми вы будете наблюдать наиболее пристально?

– Наверное, за Бразилией. Я играл против этой команды, против ее игроков и мне будет крайне интересно понаблюдать за тем как они покажут себя в матчах с Коста-Рикой и Сербией. Тоже самое с Бельгией — свои силы я против них попробовал, хочу посмотреть как это сделают другие. Вообще у меня так всегда. К примеру, после матча с «Ливерпулем», стал чаще обращать внимание на их матчи.

– С командами определись. А за какими игроками будете наблюдать?

– Не знаю. Наверное, не буду за кем-то отдельно следить. Лучше посмотрю на наших ребят. На Александра Головина, Федора Смолова. Хочется чтобы этот ЧМ для них сложился успешно и позволил ребятам уехать играть в европейские чемпионаты. Сложится ли там у них, это уже зависит от них.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Соперниками россиян по групповому этапу будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.