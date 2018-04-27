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  • Зобнин: «Хочется, чтобы Смолов и Головин уехали в Европу после ЧМ»

Зобнин: «Хочется, чтобы Смолов и Головин уехали в Европу после ЧМ»

27 апреля 2018, 23:51
12

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин поделился ожиданиями от чемпионата мира.

– Есть ли среди участников грядущего ЧМ команды, за которыми вы будете наблюдать наиболее пристально?

– Наверное, за Бразилией. Я играл против этой команды, против ее игроков и мне будет крайне интересно понаблюдать за тем как они покажут себя в матчах с Коста-Рикой и Сербией. Тоже самое с Бельгией — свои силы я против них попробовал, хочу посмотреть как это сделают другие. Вообще у меня так всегда. К примеру, после матча с «Ливерпулем», стал чаще обращать внимание на их матчи.

– С командами определись. А за какими игроками будете наблюдать?

– Не знаю. Наверное, не буду за кем-то отдельно следить. Лучше посмотрю на наших ребят. На Александра Головина, Федора Смолова. Хочется чтобы этот ЧМ для них сложился успешно и позволил ребятам уехать играть в европейские чемпионаты. Сложится ли там у них, это уже зависит от них.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Соперниками россиян по групповому этапу будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

Источник: RT
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Спартак Россия Смолов Федор Зобнин Роман Головин Александр
Комментарии (12)
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anatolich72
1524862888
Головин заиграет, а Смолов сгинет железно он не топ уровень.
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dddolphin
1524863463
Сам Зобнин тоже, между прочим, подтянув несколько игру и отдельные параметры, вполне мог бы попробоваться в Испании или Германии, к примеру. Задатки вполне себе.
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stream15
1524866207
Кому нужны в Европе эти дрова?
Ответить
арейская
1524874409
А самому, что, не хочется, или здраво оцениваешь свои шансы?
Ответить
sochi-2013
1524892283
Да и самому, было бы неплохо, в АПЛ поиграть.
Ответить
Axe111
1524895718
Хочется,но не можется
Ответить
bset
1524905693
Вот молодец. Даже добавить нечего. Не говорит в интервью про себя, пусть другие оценивают, анализируют, еще что-то. Зато про товарищей по сборной был бы рад, если бы их карьеры сложились успешно. Для него самого это тоже было бы полезно. Во-первых, тренироваться в сборной с более опытными футболистами, которые играют в Европе. Во-вторых, если наши заиграют, имидж наших футболистов возрастет и их охотнее станут приглашать. Сейчас же им проще среднего хорвата, серба или украинца взять, чем русского. Я уже молчу про чемпионаты, где лимит на игроков за пределами ЕС.
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prezent2017
1524916156
Сплавить и забыть?
Ответить
ramos6548
1524924856
Рома если будешь также прогрессировать то ты тоже уедешь в Европу. Главное не очковать.
Ответить
zigbert
1524986830
Если есть желание поиграть в Европе,пусть попробуют свои силы. ЧМ2018 может стать для них трамплином.
Ответить
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