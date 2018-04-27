Кафельников – о ничьей «Арсенала» с «Атлетико»: «Думал, только «Спартак» не может полным составом обыграть 10 человек»

Известный теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал ничью «Арсенала» и «Атлетико» (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Напомним, мадридцы почти с самого начала встречи играли в меньшинстве после удаления Шиме Врсалько уже на 10-й минуте.

«Я думал, что только «Спартак» не может полным составом 10 игроков обыграть. Оказывается, что «Арсенал» тоже способен», – написал Кафельников на своей странице в твиттере.

Видимо, теннисист намекает на поединок первого круга РФПЛ между красно-белыми и «Тосно» (2:2). Тогда москвичи вели с разницей в два мяча и играли в большинстве, но в итоге сумели добыть лишь ничью.