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  • Кафельников – о ничьей «Арсенала» с «Атлетико»: «Думал, только «Спартак» не может полным составом обыграть 10 человек»

Кафельников – о ничьей «Арсенала» с «Атлетико»: «Думал, только «Спартак» не может полным составом обыграть 10 человек»

27 апреля 2018, 12:42
14

Известный теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал ничью «Арсенала» и «Атлетико» (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Напомним, мадридцы почти с самого начала встречи играли в меньшинстве после удаления Шиме Врсалько уже на 10-й минуте.

«Я думал, что только «Спартак» не может полным составом 10 игроков обыграть. Оказывается, что «Арсенал» тоже способен», – написал Кафельников на своей странице в твиттере.

Видимо, теннисист намекает на поединок первого круга РФПЛ между красно-белыми и «Тосно» (2:2). Тогда москвичи вели с разницей в два мяча и играли в большинстве, но в итоге сумели добыть лишь ничью.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Лига Европы Арсенал Атлетико
Комментарии (14)
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Illars
1524823540
Я думал, что только червиченко может подобную херню нести. Оказывается, что кафельников тоже способен.
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absent32
1524823671
я не имею медицинского образования, но в последнее время оказываюсь в кресле главврача психбольницы читая очередные мысли Кафельникова. И вот сидит перед мной пациент и в очередной раз доказывает свою вменяемость, говорит какой он хороший. божится, клянется что выздоровел. Но я то вижу, что это дебил, как был психом таким и остался. И ему не рубашка смирительная нужна, а ремни, жгуты, кляпы, цепи, карцер, абы оградить от общества. И тут по не воле сам с ума сходишь от такого дурдома!!!
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Garrincha58
1524825256
Кафель в очередной раз пургу несет он спутал хоккей с футболом где в большинстве команда просто чаще забивает и то не каждая и хватит уже свой Спартак сравнивать с европейскими грандами это уже просто смешно и не прилично
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maygli
1524827072
Бомбардир чёт по любому поводу и без повода стал обращаться к Кафельникову за разъяснениями и коментом. У Бомбардира новый гуру?
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iBragim2102
1524827149
Матрасники 10ом лучше играли.
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Диктор
1524829129
Больше не пишите что Кафельников болельщик Спартака-не стоит так позорить команду.
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movie
1524829383
Слишком много Кафельникова стало
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zigbert
1524836368
А умеешь ли ты вообще думать?
Ответить
OfaZavr
1524841791
так же надоел как Червь своими глупыми комментариями, специально видимо его перепечатывают чтобы народ раззадорить.
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Полная Канистра
1524843020
опять он за своё кафель меняй клуб так будет лучше для тебя и для нас
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