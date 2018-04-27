Летом Андре Гомеш покинет «Барселону»

Руководство «Барселоны» приняло решение расстаться с полузащитником команды Андре Гомешом в ближайшее летнее трансферное окно. Агенту футболиста уже сообщено об этом.

Сейчас они пытаются найти компромиссный вариант. Напомним, что в 2016 году Гомеш перешел из «Валенсии» за 35 миллионов евро.

Ранее 24-летний португалец сам заявлял, что готов сменить клубную прописку, так как ему тяжело пробиться в основной состав, где конкуренцию ему составляют Серхио Бускетс, Паулиньо, Иван Ракитич и Филиппе Коутиньо. В услугах португальца ранее проявлял заинтересованность «Ювентус».

В текущем сезоне Гомеш провел в Примере 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями.