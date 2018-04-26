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  • Лига Европы. «Арсенал» в большинстве упустил победу над «Атлетико», «Марсель» обыграл «Зальцбург»

Лига Европы. «Арсенал» в большинстве упустил победу над «Атлетико», «Марсель» обыграл «Зальцбург»

26 апреля 2018, 23:56
24

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Атлетико» (1:1). На гол нападающего Александра Лаказетта гости ответили забитым мячом форварда Антуана Гризманна.

Стоит отметить, что большую часть встречи мадридская команда провела в меньшинстве. Две желтые карточки к десятой минуте получил защитник Шиме Врсалько.

В параллельной игре «Марсель» победил дома «Зальцбург» – 2:0.

Лига Европы. Плей-офф. 1/2 финала. Первые матчи

Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Лаказетт, 61; 1:1 – Гризманн, 82.

«Арсенал»: Оспина, Косиельни, Рэмзи, Лаказетт, Уилшир, Озил, Монреаль, Мустафи, Уэлбек, Бельерин, Джака.

«Атлетико»: Облак, Годин, Томас, Коке, Гризманн (Торрес, 85), Сауль, Корреа (Савич, 75), Врсалько, Лукас, Гамейро (Габи, 65), Хименес.

Удаление: нет – Врсалько, 10.

Марсель (Франция) – Зальцбург (Австрия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Товен, 15; 2:0 – Н'Жийе, 63.

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Арсенал Атлетико Марсель Зальцбург Ляказетт Александр Гризманн Антуан Врсалько Шиме
Комментарии (24)
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sерж
1524776281
два бесячих комментатора устроили треш в прямом эфире
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1524776373
Только Арсенал мог просрать такое преимущества.
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3ton
1524776488
Атлетико-молодцы! Это их турнир.
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VeniaminS
1524776856
Молодцы,смогли отыграться.
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dinar7777dinar
1524777157
атлетико пройдет дальше !! венгеру ничего не выиграть пусть валит тренировать зенит !
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Almazovich
1524777731
Арсенал в конце игры расслабился. А Гризманн молодец и вратаря обманул и защитника!
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DeStar
1524782780
Так себе было зрелище. Тупое удаление, судья вообще "француз" видимо. И по итогу 80 минут смотрели как арсенал пытался, а атлетико не мог. Матрасники и так в защите играют постоянно, а так играли еще глубже. Забили 1 - сказка, это им "отдача" за удаление. А арсенал.. дома.. в большинства, 1-1... плохой результат, очень плохой, арсенал вылетит в испании, проиграет 1-0 думаю и все.
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Danish Dynamite
1524803730
Красиво Арсенал играл, но больно мудрёно и завершение не очень, ну и Облак пару раз мёртвые вытащил. После удара Рэмзи головой особенно. Правильно сказали комментаторы, что Ляказетт хорош, но не мегатоп, какими были Анри или Бергкамп. Арсенал жаль, Мадрид его засушит и сожрёт у себя дома. Ничья на классе.
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zigbert
1524816761
Давление со стороны Арсенала было,но все атаки были бесплодными. Трудно будет Арсеналу в ответной встрече.
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OfaZavr
1524818048
классная и зрелищная игра получилась, такой счет оставляет шансы обеим командам, ответка должна быть не менее крутой.
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