Лига Европы. «Арсенал» в большинстве упустил победу над «Атлетико», «Марсель» обыграл «Зальцбург»

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Атлетико» (1:1). На гол нападающего Александра Лаказетта гости ответили забитым мячом форварда Антуана Гризманна.

Стоит отметить, что большую часть встречи мадридская команда провела в меньшинстве. Две желтые карточки к десятой минуте получил защитник Шиме Врсалько.

В параллельной игре «Марсель» победил дома «Зальцбург» – 2:0.

Лига Европы. Плей-офф. 1/2 финала. Первые матчи

Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Лаказетт, 61; 1:1 – Гризманн, 82.

«Арсенал»: Оспина, Косиельни, Рэмзи, Лаказетт, Уилшир, Озил, Монреаль, Мустафи, Уэлбек, Бельерин, Джака.

«Атлетико»: Облак, Годин, Томас, Коке, Гризманн (Торрес, 85), Сауль, Корреа (Савич, 75), Врсалько, Лукас, Гамейро (Габи, 65), Хименес.

Удаление: нет – Врсалько, 10.

Марсель (Франция) – Зальцбург (Австрия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Товен, 15; 2:0 – Н'Жийе, 63.

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы Лиги Европы