Тер Стеген: «Барселона» значит для меня больше, чем просто футбол»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген в откровенном материале рассказал о впечатлениях от игры в каталонском клубе. Перевод выполнили наши партнеры из EnglishDom.

«Я знаю, что люди говорят иногда: «Марк-Андре тер Стеген? Он такой холодный». Может быть, это отчасти потому, что я немец. Но я знаю, какое впечатление произвожу. И я не хочу, чтобы люди воспринимали меня именно так.

Я с гордостью ношу цвета «Барселоны». Но для меня это значит больше, чем просто футбол. Этот город, эти фанаты… здесь никогда не чувствуешь себя одиноким. Это просто невозможно. Невозможно замкнуться в себе. Невозможно даже понять это без чьей-либо помощи.

Я определенно не мог осознать это сам, когда впервые прибыл сюда», – написал тер Стеген в собственной колонке на The Players Tribune.

Адаптироваться в «Барселоне» немцу помогли Иван Ракитич и Рафинья. Его полный рассказ можно прочитать в нашем материале.

Главный вратарь Германии и «Барселоны». Как таким стать?