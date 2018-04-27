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  • Тер Стеген: «Барселона» значит для меня больше, чем просто футбол»

Тер Стеген: «Барселона» значит для меня больше, чем просто футбол»

27 апреля 2018, 09:30
10

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген в откровенном материале рассказал о впечатлениях от игры в каталонском клубе. Перевод выполнили наши партнеры из EnglishDom.

«Я знаю, что люди говорят иногда: «Марк-Андре тер Стеген? Он такой холодный». Может быть, это отчасти потому, что я немец. Но я знаю, какое впечатление произвожу. И я не хочу, чтобы люди воспринимали меня именно так.

Я с гордостью ношу цвета «Барселоны». Но для меня это значит больше, чем просто футбол. Этот город, эти фанаты… здесь никогда не чувствуешь себя одиноким. Это просто невозможно. Невозможно замкнуться в себе. Невозможно даже понять это без чьей-либо помощи.

Я определенно не мог осознать это сам, когда впервые прибыл сюда», – написал тер Стеген в собственной колонке на The Players Tribune.

Адаптироваться в «Барселоне» немцу помогли Иван Ракитич и Рафинья. Его полный рассказ можно прочитать в нашем материале.

Главный вратарь Германии и «Барселоны». Как таким стать?

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона тер Стеген Марк-Андре
Комментарии (10)
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nelez
1524812259
А зачем тебе футбол , если играешь за барселону
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Боцман59rus
1524813533
в просто футбол, играют во дворах после школы и он к сожалению заканчивается с подписанием первого контракта и премиальных за победу, Марк хороший вратарь, но любовь к барселоне, можно было выразить, более креативнее, а не набором очевидных и банальных штампов, хотя по этой теме все давным-давно высказано его коллегами и новизной не удивить ...
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Cules2013
1524813563
спасибо, познавательно
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zigbert
1524820061
Хорошо для любого игрока ,когда все идет без проблем.
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Mark68
1524830651
Всё что я сейчас скажу и напишу, всё это в хорошем смысле слова, без всяких обид и "обидностей"!!! - "Барса"- это Большая Академия футбола, а "Реал"- это Большое хорошее футбольное Шоу !!!".
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