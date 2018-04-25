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    «Фратрия»: «Заводящий трибуны В Паша «Паук» уличен в «крысятничестве». Объявляем его персоной нон грата»

    В рамках фанатского движения московского «Спартака» случился конфликт. Так, объединение «Фратрия» опубликовало заявление, в котором один из членов самой массовой группировки болельщиков красно-белых Паша «Паук» обвинен во лжи.

    «Человек, который не несeт ответственности за свои слова, поступки и пренебрегает общепринятыми понятиями о совести и морали, не может находиться на трибуне и тем более еe олицетворять. В связи с открывшимися и неоспоримыми обстоятельствами считаем нужным пояснить, что Паша «Паук» совершил поступки, недопустимые в нормальном обществе, а именно: был уличeн в «крысятничестве» и поголовном вранье.

    В связи с данными фактами этот человек более не имеет никакого отношения к объединению «Фратрия» и объявлен в «Движе» персоной нон грата на любом стадионе, где играет «Спартак», – говорится в заявлении «Фратрии».

    Обращение опубликовано на официальном сайте объединения.

    Источник: Фратрия

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    25.04.2018 19:11
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 26 апреля 2018, 22:54

      Конкретика где)?что скрысил)))?кто-то может конкурента убрал)

      1
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 26 апреля 2018, 17:24

      всем объединениям бы так очищать свои сообщества от подлецов, может сам футбол немного чище станет, хотя что бы российский футбол сал чище надо отлучать от футбола муткогнидеровпрядкиныхмиллеров.

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 26 апреля 2018, 17:21

      Прямо как "маляву" на зону отправили. Всё прописали, всем объявили. Только есть вопрос к Бомбардиру: "А нам это на хрена?"

      0
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      Рейтинг: +512

      gari69 26 апреля 2018, 15:50

      Свидетели есть ?-- Я , а что случилось?

      0
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      Рейтинг: +839

      dimag 26 апреля 2018, 15:31

      Трюфеля и желуди у братьев тырил, а ночью под подушкой точил

      -1
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 26 апреля 2018, 12:58

      Вот, господа, историки, наглядный пример, как неформальное движение превращается в государственную систему, в противовес которой, это движение и создавалась. Так и любой инакомыслящий, революционер, диссидент и просто преступник, постепенно превращается в системообразующего функционера со всеми признаками прокурорского надзора за инакомыслящими, революционерами и преступниками....

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 апреля 2018, 10:23

      это их личное дело и к футболу не имеет никакого отношения.

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 25 апреля 2018, 23:24

      Тогда уж конкретно говорите! А то просто пук

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 25 апреля 2018, 23:06

      Зачем опубликовывать-то...заявление прям е б а? В путном движе без надобности тухлый пердёж, так как все в курсе обстановы. Москвабадские понты "на лицо".

      -1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 25 апреля 2018, 22:50

      самое смешное что человека подвергла некой обструкции за цитата:"пренебрежение общепринятыми понятиями о совести и морали" группировка фратрия)самая совестная и моральная группировка во вселенной.Ведь крысить это и впрямь подло и без совестно,но не на много аморальнее бесконечного мата на трибунах,банерах.Не настолько аморально как подраться с людьми которые не болеют за твой клуб или плохо о нем отзываются и т.д

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