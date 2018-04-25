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  • «Фратрия»: «Заводящий трибуны В Паша «Паук» уличен в «крысятничестве». Объявляем его персоной нон грата»

«Фратрия»: «Заводящий трибуны В Паша «Паук» уличен в «крысятничестве». Объявляем его персоной нон грата»

25 апреля 2018, 19:11
62

В рамках фанатского движения московского «Спартака» случился конфликт. Так, объединение «Фратрия» опубликовало заявление, в котором один из членов самой массовой группировки болельщиков красно-белых Паша «Паук» обвинен во лжи.

«Человек, который не несeт ответственности за свои слова, поступки и пренебрегает общепринятыми понятиями о совести и морали, не может находиться на трибуне и тем более еe олицетворять. В связи с открывшимися и неоспоримыми обстоятельствами считаем нужным пояснить, что Паша «Паук» совершил поступки, недопустимые в нормальном обществе, а именно: был уличeн в «крысятничестве» и поголовном вранье.

В связи с данными фактами этот человек более не имеет никакого отношения к объединению «Фратрия» и объявлен в «Движе» персоной нон грата на любом стадионе, где играет «Спартак», – говорится в заявлении «Фратрии».

Обращение опубликовано на официальном сайте объединения.

Источник: Фратрия
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (62)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladik12
1524672739
Так и знал, что Паша со своими делишками допрыгается.
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Антибиотик
1524674437
Околофутбольные разборки между фанатами не являются футбольными новостями.
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трениришко
1524674489
вот это футбольная новость, до л ба е бы
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shinnik
1524675010
Секта!))Как есть,Секта! Свят,Свят!...
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Боцман59rus
1524675130
во-первых, ложь и крысятничество - две разные вещи, вы уж определитесь., - во -вторых, обвинили публично, будьте так добры пояснить что к чему., - и третье, самое важное, на кой эта информация, на нашу больную голову?
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Бриг
1524676636
Крысятничать - это когда вор ворует у других воров. Вот ты какая, Фратрия!
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Shogun
1524676655
Интересно, что он у каждого там спи...дил или просто дешевый гон про "крысятничество", а может как и всегда, не зная обозначения слов, несут всякого рода г...вно
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Обер-КанцлерЪ
1524678742
Очень важная информация, большое спасибо. Пойду поем.
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yarik1_78
1524680249
В хлеве со свиньями всегда жили крысы,так что всё норм!
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С-Пб on-line
1524686779
Зачем опубликовывать-то...заявление прям е б а? В путном движе без надобности тухлый пердёж, так как все в курсе обстановы. Москвабадские понты "на лицо".
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