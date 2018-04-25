«Фратрия»: «Заводящий трибуны В Паша «Паук» уличен в «крысятничестве». Объявляем его персоной нон грата»

В рамках фанатского движения московского «Спартака» случился конфликт. Так, объединение «Фратрия» опубликовало заявление, в котором один из членов самой массовой группировки болельщиков красно-белых Паша «Паук» обвинен во лжи.

«Человек, который не несeт ответственности за свои слова, поступки и пренебрегает общепринятыми понятиями о совести и морали, не может находиться на трибуне и тем более еe олицетворять. В связи с открывшимися и неоспоримыми обстоятельствами считаем нужным пояснить, что Паша «Паук» совершил поступки, недопустимые в нормальном обществе, а именно: был уличeн в «крысятничестве» и поголовном вранье.

В связи с данными фактами этот человек более не имеет никакого отношения к объединению «Фратрия» и объявлен в «Движе» персоной нон грата на любом стадионе, где играет «Спартак», – говорится в заявлении «Фратрии».

Обращение опубликовано на официальном сайте объединения.