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    За уханье болельщиков в адрес Роши «Спартак» проведет следующий домашний матч в Кубке России с закрытой трибуной В

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» будет вынужден провести следующий поединок в Кубке России с закрытой трибуной В стадиона «Открытие Арена». Причиной такого решения стало уханье болельщиков в адрес полузащитника «Тосно» Нуну Роши в матче 1/2 финала турнира, который прошел 18 апреля и закончился поражением красно-белых (1:1, 4:5 по пенальти).

    «За использование болельщиками пиротехники «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. Также главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов оштрафован на 3 тысячи рублей.

    Также по этому матчу к нам поступило письмо от Алексея Смертина (прим. – офицер РФС по борьбе с дискриминацией в футболе), который просил рассмотреть уханье в адрес игрока «Тосно» Нуну Роши во время финального пенальти с трибуны болельщиков «Спартака». Мы приняли решение за оскорбление зрителями футболиста команды соперника по поводу расы и цвета кожи оштрафовать «Спартак» на 100 тысяч рублей и запретить допуск зрителей на трибуну B на один следующий домашний матч в Кубке России», – сказал Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.04.2018 18:16
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5873

      maygli 26 апреля 2018, 15:46

      Эй1 горе глава КДК!!
      Тут некоторые хрюкали, когда Глушаков пробивал пенальти, так что ж вы молчите по этому поводу?!

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 26 апреля 2018, 15:41

      Задолбал уже этот Григорьянц! Когда его уже уберут с почётом на,,куй.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      R-W_warrior 25 апреля 2018, 21:15

      А ктойта-Роши?И почему в неё "ухать" нельзя?

      1
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 25 апреля 2018, 20:56

      Скоро дышать нельзя будет! --опускаемся всё ниже и ниже...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 25 апреля 2018, 20:11

      ухать нельзя.Может мычать?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 апреля 2018, 20:05

      Да уж. Моразм крепчает

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 25 апреля 2018, 19:42

      Что за куйня такая!
      Не далее как вчера,в лиги чемпионов весь стадион ухал против итальянцев и что???

      3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 апреля 2018, 19:32

      Что они имели ввиду по уханием? Это какие-то определённые слова или просто набор звуков? Если второе, то не вижу в это ничего плохого. Во многих европейских чемпионатах болельщики освистывают ненавистных ими футболистов, независимо от их цвета кожи. И впоследствии никаких санкций за этим не следует.

      3
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 25 апреля 2018, 19:24

      Эти ухающие обезьяны пропустят один кубковый матч на своей трибуне, а потом опять будут вести себя как быдло. Вопрос нужно решать более жестким способом, отстраняя от походов на футбол на несколько лет.

      1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 25 апреля 2018, 19:11

      очень круто поступили

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