Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • За уханье болельщиков в адрес Роши «Спартак» проведет следующий домашний матч в Кубке России с закрытой трибуной В

За уханье болельщиков в адрес Роши «Спартак» проведет следующий домашний матч в Кубке России с закрытой трибуной В

25 апреля 2018, 18:16
20

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» будет вынужден провести следующий поединок в Кубке России с закрытой трибуной В стадиона «Открытие Арена». Причиной такого решения стало уханье болельщиков в адрес полузащитника «Тосно» Нуну Роши в матче 1/2 финала турнира, который прошел 18 апреля и закончился поражением красно-белых (1:1, 4:5 по пенальти).

«За использование болельщиками пиротехники «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. Также главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов оштрафован на 3 тысячи рублей.

Также по этому матчу к нам поступило письмо от Алексея Смертина (прим. – офицер РФС по борьбе с дискриминацией в футболе), который просил рассмотреть уханье в адрес игрока «Тосно» Нуну Роши во время финального пенальти с трибуны болельщиков «Спартака». Мы приняли решение за оскорбление зрителями футболиста команды соперника по поводу расы и цвета кожи оштрафовать «Спартак» на 100 тысяч рублей и запретить допуск зрителей на трибуну B на один следующий домашний матч в Кубке России», – сказал Григорьянц.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Спартак Тосно Роша Нуну Григорьянц Артур
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1524669829
смертин совсем е.б.у дался? основательно ему на альбионе мозги прокачали так, что на каждом углу униженные негры мерещатся
Ответить
Red-white-чемпион
1524670410
мне кажется будь на его месте другой любому бы ухали. на его месте мог оказаться любой другой игрок. просто совпадение.
Ответить
Старикан
1524672182
"офицер РФС по борьбе с дискриминацией в футболе"- охереть, кем только не становится футболисты...лишь бы не работать...
Ответить
Igor Belousov
1524672686
очень круто поступили
Ответить
Антибиотик
1524673476
Эти ухающие обезьяны пропустят один кубковый матч на своей трибуне, а потом опять будут вести себя как быдло. Вопрос нужно решать более жестким способом, отстраняя от походов на футбол на несколько лет.
Ответить
BRO_football
1524673963
Что они имели ввиду по уханием? Это какие-то определённые слова или просто набор звуков? Если второе, то не вижу в это ничего плохого. Во многих европейских чемпионатах болельщики освистывают ненавистных ими футболистов, независимо от их цвета кожи. И впоследствии никаких санкций за этим не следует.
Ответить
upiter622
1524674554
Что за куйня такая! Не далее как вчера,в лиги чемпионов весь стадион ухал против итальянцев и что???
Ответить
RedWhiteFans2
1524675905
Да уж. Моразм крепчает
Ответить
Alex Flash
1524676272
ухать нельзя.Может мычать?
Ответить
Flame2045
1524678993
Скоро дышать нельзя будет! --опускаемся всё ниже и ниже...
Ответить
Главные новости
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
3
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
9
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
14
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
23
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Зенит»: 19 августа 2026
15:21
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Кубок России. Гол Мелкадзе помог «Ахмату» справиться с «Факелом» (2:1)
Вчера, 22:57
1
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
35
«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»
Вчера, 22:30
3
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
Вчера, 21:35
9
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
Вчера, 20:29
33
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
РФС составил расписание матчей клубов РПЛ в Кубке России в октябре и ноябре
Вчера, 13:39
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
Вчера, 11:56
2
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
Вчера, 09:53
Где смотреть матч «Рубин» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
Вчера, 09:51
1
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
Вчера, 09:48
Назначены судьи на 2-й тур Пути РПЛ Кубка России
17 августа
3
Где смотреть матч «Ахмат» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
17 августа
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
17 августа
Где смотреть матч ЦСКА – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
17 августа
Где смотреть матч «Родина» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
17 августа
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
14 августа
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
13 августа
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
13 августа
5
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
12 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+