За уханье болельщиков в адрес Роши «Спартак» проведет следующий домашний матч в Кубке России с закрытой трибуной В

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» будет вынужден провести следующий поединок в Кубке России с закрытой трибуной В стадиона «Открытие Арена». Причиной такого решения стало уханье болельщиков в адрес полузащитника «Тосно» Нуну Роши в матче 1/2 финала турнира, который прошел 18 апреля и закончился поражением красно-белых (1:1, 4:5 по пенальти).

«За использование болельщиками пиротехники «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. Также главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов оштрафован на 3 тысячи рублей.

Также по этому матчу к нам поступило письмо от Алексея Смертина (прим. – офицер РФС по борьбе с дискриминацией в футболе), который просил рассмотреть уханье в адрес игрока «Тосно» Нуну Роши во время финального пенальти с трибуны болельщиков «Спартака». Мы приняли решение за оскорбление зрителями футболиста команды соперника по поводу расы и цвета кожи оштрафовать «Спартак» на 100 тысяч рублей и запретить допуск зрителей на трибуну B на один следующий домашний матч в Кубке России», – сказал Григорьянц.