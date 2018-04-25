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Жирков может продолжить карьеру в «Краснодаре»

25 апреля 2018, 16:14
26

Защитник «Зенита» Юрий Жирков может перебраться в «Краснодар» по завершении текущего сезона.

Контракт 34-летнего футболиста с петербуржцами истекает в июне. Сообщается, что «быки» готовы предложить россиянину соглашение на два года. Также существует и другое вариант – договор на один сезон с возможностью продления еще на такой же срок.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в продолжении сотрудничества с игроком.

В нынешнем сезоне Жирков провел 22 встречи, отметившись одним голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Жирков Юрий
Комментарии (26)
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Боцман59rus
1524662520
извините, повторюсь, спортэкспресс - помойка.))))
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Татарин за ЦСКА
1524662617
Зенит продлит Жиркова на 2 сезона и отдаст в аренду Краснодару,а тот забьет гол Питеру.Было бы сказочно конечно. Но думаю Юрка останется в Зените,ведь Краснодар не даст такую зарплату,как Зеня
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polt
1524663083
"«Зенит» хочет продлить контракт с Жирковым на два года. В текущем сезоне Жирков провел в РФПЛ 14 матчей, в которых отметился одним забитым голом." "Жирков может продолжить карьеру в «Краснодаре» В нынешнем сезоне Жирков провел 22 встречи, отметившись одним голов." Сплошные фэйковые новости от Бомбардира.
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hevbn 28
1524663114
Сначала Шатов, Дзюба, теперь Жирков, "Зенит" хочет избавиться от всех россиян, которые могут приносить пользу команде. Жирков сколько бы ему не было, один из самых стабильных и лучших игроков "Зенита" в последние годы, а для "Краснодара" это будет очень хороший вариант квалифицированный игрок, как минимум для ротации, тем более команда в следующем сезоне будет играть в Европе, надеюсь дольше, чем в прошлом.
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Чикомас
1524663552
Юра не пропадет. Еще сезон-два, на приличном уровне потянет. Так что...пусть думают..
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Stavropolets
1524664421
Видимо Зениту понравилось от своих пропускать, решили очередного проверить
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Chernyi Lis
1524665087
краснодар дурак что ли собирать стариков..пора уже уходить им плять..ну на сезон может и возьмет..
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vladimir-7
1524665976
Если это правда, то Краснодар и Ю.Жирков выиграют. На 2 года можно.
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prezent2017
1524666995
Неужто в Быкодаре польше дарят, чем в Зените.
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zigbert
1524674424
Возможно потеряет в зарплате,но в основном составе будет больше.
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