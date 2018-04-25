Жирков может продолжить карьеру в «Краснодаре»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков может перебраться в «Краснодар» по завершении текущего сезона.

Контракт 34-летнего футболиста с петербуржцами истекает в июне. Сообщается, что «быки» готовы предложить россиянину соглашение на два года. Также существует и другое вариант – договор на один сезон с возможностью продления еще на такой же срок.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в продолжении сотрудничества с игроком.

В нынешнем сезоне Жирков провел 22 встречи, отметившись одним голов.