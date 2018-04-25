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    Жирков может продолжить карьеру в «Краснодаре»

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков может перебраться в «Краснодар» по завершении текущего сезона.

    Контракт 34-летнего футболиста с петербуржцами истекает в июне. Сообщается, что «быки» готовы предложить россиянину соглашение на два года. Также существует и другое вариант – договор на один сезон с возможностью продления еще на такой же срок.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в продолжении сотрудничества с игроком.

    В нынешнем сезоне Жирков провел 22 встречи, отметившись одним голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.04.2018 16:14
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 26 апреля 2018, 12:25

      Да он останется в СПб работать тренером и доигрывать)) Все слухи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 26 апреля 2018, 11:50

      Жирков может продолжить карьеру в любом клубе ! Вот такая новость !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 апреля 2018, 09:21

      Жирик нормальный мужик. Ни в каких дрязгах и сливах, что устраивали Дзюба, Шатов и иже с ними, не участвовал. Всегда играл честно и выкладывался на все сто. Не надо его продавать!

      1
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 26 апреля 2018, 00:58

      Уже и так почти не играет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 апреля 2018, 21:29

      Не понимаю политику Краснодара !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > XaXatyn 26 апреля 2018, 12:41

      Сергей Николаевич собирает сборную пенсионеров, а грозился свою молодежь выставлять, чудно...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 апреля 2018, 20:42

      правильно пока его не засосало окончательно в этом болоте

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 апреля 2018, 20:00

      я те..переберусь..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 апреля 2018, 19:59

      СК "*********"" Краснодарского Края..?
      беспонтовый клуб .На пляже в Адлере видел

      0
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 19:40

      Возможно потеряет в зарплате,но в основном составе будет больше.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 25 апреля 2018, 19:28

      А почему бы и нет

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