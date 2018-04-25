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«Зенит» хочет продлить контракт с Жирковым на два года

25 апреля 2018, 11:30
25

Руководство «Зенита» рассматривает возможность продления действующего контракта с полузащитником команды Юрием Жирковым, который по окончании сезона может стать свободным агентом.

Переговоры между сторонами начнутся в ближайшее время. Сине-бело-голубые готовы предложить 34-летнему футболисту обновленное соглашение по схеме «1+1», по которому предусмотрено снижение его нынешней зарплаты.

В текущем сезоне Жирков провел в РФПЛ 14 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Жирков Юрий
Комментарии (25)
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Федя Кабак
1524645440
Да он бегает дай бог всем)
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Бриг
1524645500
Начали понимать, что разбрасываться талантами нельзя.
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insider_retro
1524645823
В двух словах и не прокомментировать... Многое прошёл, везде участвовал, ничему не удивляется, но сам, иногда, приятно удивляет! Боевит, надёжен, полезен, когда не травмируется!.. И самое главное - сможет в раздевалке создать нужную атмосферу... Почему только до сих пор всех упырей там не распинал?...((
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woyser
1524646571
Почему и нет? Год-другой он ещё может поиграть на уровне, естественно не весь сезон, но для ротации состава он как никто другой подойдёт. Не нужно забывать про опыт, которого у Жиркова хоть отбавляй. В общем дельное дело оставлять его в Зените.
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Боцман59rus
1524647068
ставки на свою молодежь как не было, так и нет ...кстати, в свое время, именно из-за доверия и раскрылся талант жиркова, в спартаке скупают легионеров со скамеек европейских клубов, при том что свои воспитанники абсолютно не востребованы и трудоустроены где угодно, но только не в родном клубе, в зените скупают пачками, при наличии паспорта, независимо от качества и возраста, сомневаюсь что в менеджменте этих клубов работают глупые люди, но не покидает ощущение, что сознание этих корифеев трансферной политики, находится в параллельной реальности, где действительно солнце вращается вокруг земли...
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OfaZavr
1524647835
видимо ценят Юрия за то что он боец и рабочая лошадка, никогда не замешан в каких-то интригах и выкладывается на полную.
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panmon
1524652613
Мне кажется это очень правильно. Подписать 2 года с чуваком который в случае чего закроет множество позиций. ЗП у него конечно кусается, но лучше так чем условного Заболотного выпускать даже за дешего
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polt
1524662104
На замены очень даже сгодится. Не усадили бы плотно на скамейку и, дай бог, без травм.
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Рубинище
1524665204
Очень трудолюбив, и пашет на поле всегда.. хорошее предложение для Зенита и Юры
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zigbert
1524669416
Честно выполняет свою работу.В конфликтах замечен не был.
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