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    «Зенит» хочет продлить контракт с Жирковым на два года

    Руководство «Зенита» рассматривает возможность продления действующего контракта с полузащитником команды Юрием Жирковым, который по окончании сезона может стать свободным агентом.

    Переговоры между сторонами начнутся в ближайшее время. Сине-бело-голубые готовы предложить 34-летнему футболисту обновленное соглашение по схеме «1+1», по которому предусмотрено снижение его нынешней зарплаты.

    В текущем сезоне Жирков провел в РФПЛ 14 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    25.04.2018 11:30
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 18:16

      Честно выполняет свою работу.В конфликтах замечен не был.

      5
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 25 апреля 2018, 17:06

      Очень трудолюбив, и пашет на поле всегда.. хорошее предложение для Зенита и Юры

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 25 апреля 2018, 16:15

      На замены очень даже сгодится. Не усадили бы плотно на скамейку и, дай бог, без травм.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11240

      alp 25 апреля 2018, 13:54

      нахера? если только чтобы песком посыпать лужи и снег на тренировочном поле..

      -2
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      ...
      Рейтинг: +4934

      polt > alp 25 апреля 2018, 16:16

      Это, Зенит. Игроков на два состава.

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 25 апреля 2018, 13:36

      Мне кажется это очень правильно. Подписать 2 года с чуваком который в случае чего закроет множество позиций. ЗП у него конечно кусается, но лучше так чем условного Заболотного выпускать даже за дешего

      3
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      Рейтинг: +64

      baltica 25 апреля 2018, 13:12

      А чё нет?

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 апреля 2018, 12:56

      Хорошее решение. Еще бы Сашку Кержаков вернуть!

      2
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      Рейтинг: +11240

      alp > prezent2017 25 апреля 2018, 13:55

      гыыы

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > prezent2017 25 апреля 2018, 14:44

      еще Широкова и Быстрика ну а про Шаву и разговоров нет тот должен быть на первых ролях и играть таким составом на кубке Легенд

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 апреля 2018, 12:26

      Всё правильно -- Кришито уходит , левый фланг ослабнет -- кому как не Жиркову , там играть !!!

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      Рейтинг: +56

      tim_73 > Zenmaster 25 апреля 2018, 13:23

      Кому как не Жиркову? Пришёл скоростной Набиуллин на эту позицию, вернётся из аренды Чернов на подмену.

      Жирков больше полузащитник атакующий по игре, хотя в защите играет неплохо, когда вынуждает ситуация.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Zenmaster 25 апреля 2018, 14:45

      Кришито решето уже давно его Дзюба как пацана делал

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 апреля 2018, 12:17

      видимо ценят Юрия за то что он боец и рабочая лошадка, никогда не замешан в каких-то интригах и выкладывается на полную.

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 25 апреля 2018, 12:04

      ставки на свою молодежь как не было, так и нет ...кстати, в свое время, именно из-за доверия и раскрылся талант жиркова, в спартаке скупают легионеров со скамеек европейских клубов, при том что свои воспитанники абсолютно не востребованы и трудоустроены где угодно, но только не в родном клубе, в зените скупают пачками, при наличии паспорта, независимо от качества и возраста, сомневаюсь что в менеджменте этих клубов работают глупые люди, но не покидает ощущение, что сознание этих корифеев трансферной политики, находится в параллельной реальности, где действительно солнце вращается вокруг земли...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Боцман59rus 25 апреля 2018, 12:57

      Да спартачи все косолапые. Никто нигде не заиграл даже на среднем уровне, разве что Прудников. 10 голов за карьеру!

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