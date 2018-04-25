«Зенит» хочет продлить контракт с Жирковым на два года

Руководство «Зенита» рассматривает возможность продления действующего контракта с полузащитником команды Юрием Жирковым, который по окончании сезона может стать свободным агентом.

Переговоры между сторонами начнутся в ближайшее время. Сине-бело-голубые готовы предложить 34-летнему футболисту обновленное соглашение по схеме «1+1», по которому предусмотрено снижение его нынешней зарплаты.

В текущем сезоне Жирков провел в РФПЛ 14 матчей, в которых отметился одним забитым голом.