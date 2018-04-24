Главные новости дня. Иньеста может продолжить карьеру в Англии, Гинер рассказал об отмене лимита в РФПЛ

Моуринью хочет обменять Де Хеа на Роналду.
Вилмотс считает, что Куртуа сливал состав сборной Бельгии на Евро.
«Ювентус» может пригласить Карреру, а также Манчини, Зидана или Дешама.
Гвардиола планирует переманить Иньесту в «Манчестер Сити».
Германия подала заявку на проведение Евро-2024.
Перес намерен обеспечить «Реалу» тройку нападения Салах-Неймар-Роналду.
Итальянская федерация футбола прокомментировала информацию о ведении переговоров с Анчелотти.
Гинер считает, что лимит в РФПЛ будет отменен.
ЦСКА может заключить с Вернблумом новый контракт, но с понижением зарплаты.
Вилков будет работать на матче «Краснодар» – «Локомотив».
Источник: Бомбардир.ру