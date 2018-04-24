Перес хочет видеть в «Реале» атакующий треугольник Салах – Неймар – Роналду с португальцем на острие

Президент «Реала» Флорентино Перес и его заместитель Хосе Анхель Санчес обсудили трансфер нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха нынешним летом. Руководители уже провели по этому поводу встречу с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

Перес и Санчес пришли к выводу, что помимо Салаха сливочные продолжат борьбу за форварда «ПСЖ» Неймара. Их идея состоит в том, чтобы египтянин и бразилец играли по обе стороны от Криштиану Роналду, образуя треугольник с португальцем на острие.

Руководство приняло решение предложить «Ливерпулю» 140 миллионов евро и какого-либо игрока мадридцев. Предполагается, что таковым может стать Даниэль Себальос.