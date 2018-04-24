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  • Перес хочет видеть в «Реале» атакующий треугольник Салах – Неймар – Роналду с португальцем на острие

Перес хочет видеть в «Реале» атакующий треугольник Салах – Неймар – Роналду с португальцем на острие

24 апреля 2018, 14:48
27

Президент «Реала» Флорентино Перес и его заместитель Хосе Анхель Санчес обсудили трансфер нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха нынешним летом. Руководители уже провели по этому поводу встречу с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

Перес и Санчес пришли к выводу, что помимо Салаха сливочные продолжат борьбу за форварда «ПСЖ» Неймара. Их идея состоит в том, чтобы египтянин и бразилец играли по обе стороны от Криштиану Роналду, образуя треугольник с португальцем на острие.

Руководство приняло решение предложить «Ливерпулю» 140 миллионов евро и какого-либо игрока мадридцев. Предполагается, что таковым может стать Даниэль Себальос.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал ПСЖ Ливерпуль Роналду Криштиану Неймар Салах Мохамед Перес Флорентино
Комментарии (27)
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Dgad
1524570589
Не хило так, Неймар слева и Салах с права, Рон пару лет еще попылит на уровне)
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zatonn
1524570942
Ни руководство Ливерпуля, ни руководство ПСЖ на это не пойдут. На кой чёрт усиливать конкурента, да ещё такого как Реал!
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Ауторитетный экспэрт мамо
1524571154
....опять, со времен фигу и зидана, в мадриде собирается сборная мира, уася...но манчестер и париж так просто их не отдадут....так чтооо.....зенит!!!! только зенит)))
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A-Den
1524572162
По мне так лучше смотрелась бы линия Азар - Иско - Салах
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Чоткий
1524573293
Я бы с Нейманом раз на раз выскочил!!! Размотал бы его только в путь! А потом бы телку его проткнул в очелло!!!
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DeStar
1524575166
все мы много чего хотим. Если каким-то образом удастся заполучить Салаха, это уже будет бомба. Неймар... ай ну его нафиг. Как игрок крутой, вопросов нет. НО как личность мудак, рядом с ним роналду чуть ли не Иисус.Атмосферу будет портить только. А так для Фк реал мадрид - неймар это да, это крутой актив. Замена роналду, рекламы, главное лицо в будущем и так далее
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h3LL1k
1524575895
Как они хотят я думаю точно не будет , а так время покажет удачи!
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Schicko
1524575904
ЗАДОЛБАЛИ. Нужен нападающий. Нормальный такой парень, который будет ЗАБИВАТЬ! Криштиану - хорошо, но все-таки ему скоро 83, Неймар - хорошо, но может мудачить, Салах - хорошо, но хер знает как будет играть, нападающего - НЕТ. На куя брать игроков на позиции, на которых все ок? Слева - КР и Асенсио, справа - Бэйл, Лукас или Иско. Нападающего - НЕТ! Возьмите Мбаппе! или ладно уж Кейна! или на край уж Леву! НАПАДАЮЩЕГО!
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dinar7777dinar
1524579000
хаха ! губа не дура ! Но заиграет ли саллах в реале? да и иско хорош и есть асенсио ! а неймар пусть пыжит в псж или пусть едет в англию пусть ему это будет уроком что лч ему и золотой мяч в жизни не видать !
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Патронташ
1524581483
Если такой вариант пройдет, то Неймар безусловно получит золотой мяч, поднося мячи Роналду и Салаху. Ради этого стоило конечно уходить из Барселоны,ведь Месси и Суарес ему этого делать не давали.)))
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