Перес хочет видеть в «Реале» атакующий треугольник Салах – Неймар – Роналду с португальцем на острие

Такое звёздное трио не принесет пользы в атаке, каждый будет тянуть одеяло на себя, потому что каждому придется доказывать что его приобрели не зря, особенно Неймар, да и Роналду с его самовлюбленным хар-м.
Президент «Реала» Флорентино Перес и его заместитель Хосе Анхель Санчес обсудили трансфер нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха нынешним летом. Руководители уже провели по этому поводу встречу с главным тренером команды Зинедином Зиданом.
Перес и Санчес пришли к выводу, что помимо Салаха сливочные продолжат борьбу за форварда «ПСЖ» Неймара. Их идея состоит в том, чтобы египтянин и бразилец играли по обе стороны от Криштиану Роналду, образуя треугольник с португальцем на острие.
Руководство приняло решение предложить «Ливерпулю» 140 миллионов евро и какого-либо игрока мадридцев. Предполагается, что таковым может стать Даниэль Себальос.