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    Перес хочет видеть в «Реале» атакующий треугольник Салах – Неймар – Роналду с португальцем на острие

    Президент «Реала» Флорентино Перес и его заместитель Хосе Анхель Санчес обсудили трансфер нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха нынешним летом. Руководители уже провели по этому поводу встречу с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

    Перес и Санчес пришли к выводу, что помимо Салаха сливочные продолжат борьбу за форварда «ПСЖ» Неймара. Их идея состоит в том, чтобы египтянин и бразилец играли по обе стороны от Криштиану Роналду, образуя треугольник с португальцем на острие.

    Руководство приняло решение предложить «Ливерпулю» 140 миллионов евро и какого-либо игрока мадридцев. Предполагается, что таковым может стать Даниэль Себальос.

    Источник: Tribalfootball

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    24.04.2018 14:48
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 24 апреля 2018, 20:22

      Такое звёздное трио не принесет пользы в атаке, каждый будет тянуть одеяло на себя, потому что каждому придется доказывать что его приобрели не зря, особенно Неймар, да и Роналду с его самовлюбленным хар-м.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Avaretz 24 апреля 2018, 21:41

      да дело не столько в звездном трио, сколько в характерах. думаю салах бы не испортился, а вот неймар тут точно лишний.

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 24 апреля 2018, 17:51

      Если такой вариант пройдет, то Неймар безусловно получит золотой мяч, поднося мячи Роналду и Салаху. Ради этого стоило конечно уходить из Барселоны,ведь Месси и Суарес ему этого делать не давали.)))

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 апреля 2018, 17:10

      хаха ! губа не дура ! Но заиграет ли саллах в реале? да и иско хорош и есть асенсио ! а неймар пусть пыжит в псж или пусть едет в англию пусть ему это будет уроком что лч ему и золотой мяч в жизни не видать !

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      Рейтинг: +110

      Schicko 24 апреля 2018, 16:18

      ЗАДОЛБАЛИ. Нужен нападающий. Нормальный такой парень, который будет ЗАБИВАТЬ! Криштиану - хорошо, но все-таки ему скоро 83, Неймар - хорошо, но может мудачить, Салах - хорошо, но хер знает как будет играть, нападающего - НЕТ.

      На куя брать игроков на позиции, на которых все ок? Слева - КР и Асенсио, справа - Бэйл, Лукас или Иско. Нападающего - НЕТ!

      Возьмите Мбаппе! или ладно уж Кейна! или на край уж Леву! НАПАДАЮЩЕГО!

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Schicko 24 апреля 2018, 16:42

      да ладно, чем тебе салах с 31 голами не нападающий? Бэйл не играет, он как бы есть и его как бы нет одновременно. А как раз таки лукас и асенсио не нападающие. А реалу нужно 2-3 напада, каждый из которых будет забивать хотя бы по 15 за сезон. Ни иско, ни лукас, ни пока асенсио этого не дадут, бэйл вообще не в расчет. Нужен салах вместо бэйла, вот и закроет позицию и добавить голов реалу в целом. Роналду можно , да и нужно в центр переводить уже, а слева пускать асенсио /иско переменно, а лукас будет на подмене салаха. Вот и вся история

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      Рейтинг: +110

      Schicko > DeStar 24 апреля 2018, 17:25

      1) Салах - "нападающий с 31 голами" один сезон и в другой лиге.
      2) Лукас и Асенсио - инсайды, такие же как Роббен или Рибери. Забивать по 30 голов не будут, но, во-первых, по 15 будут точно, во-вторых, именно они создают качественную, стильную атакующую игру, и моменты для КР и прости господи Бензема.
      3) Иско я не люблю, но для Реала он очень подходит: а) для игры при перестроении в двух напов под ними, б) для стабильной и надежной ротации как в центр,так и на фланги.
      4) Салах вместо Бэйла? А если не заиграет? Бэйл хоть и хрустальный, зато проверенный.
      5)Роналду в центр нельзя без второго центрофорварда. Это не его позиция. Это как Томаса Мюллера или Месси ставить ЕДИНСТВЕННЫМ центронапом.

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      Рейтинг: +208

      Rockstody > Schicko 24 апреля 2018, 18:21

      Удивила фраза,"нап с 31 голами из другой лиги",там вообще то Англия)Это не просто Испания)

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Schicko 24 апреля 2018, 19:18

      Ну так роналду не будет единственным, он и в центре будет свободным художником. Реал по сути не играет по одной схеме в 3 напада, они все трое передвигаются куда хотят .что роналду, что бэйл, а бензема фиг пойми где болтается обычно.
      1. Ну салах и в роме был хорошо,так можно про любого игрока сказать, мол типа месси может забьет 1 гол в бундеслиге, и все, никто этого не знает ведь,
      2. лукас пока смотрится более стабильно, не будут они по 15 забивать, лукас по минутам, не по матчам, а по минутам сыгранным в реале уже второй год в числе первых, он не бомбардир, и вряд ли им станет, он именно для возни на фланге, прострелов и навесов, хоть и мелкий но бороться он умеет за мячи там. Асенсио тоже самое. Не будут они по 15 забивать, лукас точно никогда, асенсио еще не ясно. нужен нормальный нападающий который себя уже зарекомендовал.
      3. иско медленный, а в остальном очень полезен., тут согласен
      4. Так а если не заиграл бы суарес в барсе? неймар? модрич в реале? лева в баварии? кавани в псж? если бы да кабы, и бэйл кстати не заиграл. Он 5-ый год в реале, его лучший сезон это первый, когда он помог и кубок испании взять и десиму, а потом толку от него не больше чем от любого другого игрока. Так что нет смысла его держать, правилньо ты сказал, бэйл проверенный, проверенный хрусталь, несколько лет только лечиться.
      5. ну я сказал вначале что думаю.
      Кого тогда брать, кейн тоже может не заиграть. икарди тоже, так че хер забить ? ждать от бензема? брать малого какого? по мне так больше шансов заиграть у того, кто в другой лиге уже голы клепает, чем брать какого нибудь напада с франции с 10 голами за сезон. Вон лаказет какой был во франации, в арсенале на банке по моему чаще сидит чем играет

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      Рейтинг: +110

      Schicko > DeStar 25 апреля 2018, 12:59

      1. Салах в Роме был не очень-то хорош , потому его и продали за 40 млн., как, например, Матича. Не возникало же желание его купить в Реал год назад?
      В Ливерпуле он играет хорошо, возможно, потому что команда его. То есть комфортно ему играть, когда рядом Фирмино и Мане. А вот в Роме их не было и результаты были менее чем средние.
      В общем есть у меня сомнения, но в принципе я соглашусь с тобой в том, что "бэйл проверенный хрусталь" и думаю (посмотрев вчерашний матч), можно четко вместо него попробовать Салаха. Хуже не будет. Лукаса только оставить.
      2. По твоей логике получается, что есть справа Салах+Лукас, слева - Асенсио и КР. А КТО В ЦЕНТРЕ? БЕНЗЕМА? Я же и говорю, что нужен ЦЕНТРОНАП. Покупка Салаха - это просто укрепление позиции Бэйла/Лукаса, не больше.
      3. С Иско разобрались))
      4. Тоже вроде разобрались, согласен.
      5. В том и суть, что ждать от Бензема глупо. Нужен кто-то. Мбаппе в 19 лет (19, Карл!) уже забивает по 20 голов второй сезон подряд. Салаху в его возрасте такое не снилось. А если посмотреть на игру Мбаппе, то прямо очевидно, что у него колоссальные задатки. Не возьмем его сейчас, перейдт через год в Барсу на смену Суареса, и будем потом жалеть.
      Кейн не уверен, что заиграет в Реале.

      Резюме: Салаха можно брать, а можно не брать. Это вопрос усиления (усиления ли?) правого фланга, на котором у Реала все более-менее нормально. А вот где настоящая проблема - ЦЕНТРОНАП, которого нет, и почему-то не в эту позицию предполагается вкладывать основные деньги.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Schicko 25 апреля 2018, 15:12

      1. согласен, но блин, я думаю реал и зидан( или кто там будет тренировать реал) раскроют его, ибо уже видно что с ним нужно делать. Понятно, что любой игрок может не заиграть, но салах не оставляет впечатления парня, которы бы взял и загубил карьеру перейдя в реал
      2. фу , не пиши вслух это имя. Говори бревно. Ну я предлагал перевести роналду в центр, слева асенсио( и можно кого купить) справа салах например. Центр нап нужен в ПЕРВУЮ очередь, чтобы сменить бензема) а так реалу нужен человек который будет забивать много голов, ибо некому кроме роналду- а он один не потащит, поэтому и предложил салаха, я не так верю в кейна или икарди или даже мбаппе как салаха, да, салах направо, в центре хз кто, но количество атакующего потенциала с салахом возрастет в раза 2, а если еще и бензема сменить, то в 10.
      3. Ага.
      4.) ага
      5. Ничего не жду от бензема. Просто на место бензема кто? - кейн ? он нравится, хороший именно завершитель. это не салах. Икарди? ну хз, такой же кейн считай, только думаю слабее. Лева? старый,мбаппе? я его даже в расчет не брал ибо он в псж, и бабок стоит. И вышло так что легче и выгоднее взять салаха, ибо он крут, и с ливерпуля утащить легче чем с псж кого. Но если купить салаха а роналду в центр передвигуть, а слева пусть играет асенсио, играет иско, роналду все-равно бегает везде и всюду, тут дело не в четкой смехе 4-3-3, впереди все трое считай свободные, бэйл тот же фланги меняет нормально вместе с роналду. Соглашусь что нужен Нап, только вопрос кто? справа у реала все не плохо за счет полубэйла, васкеса и иско там играет, поэому не плохо. но никто из них не забивает даже 15 голов за сезон, а глянь стату васкеса, там и 10 не пахнет и не будет. не того плана игрок, иско - передачи, связки, бэйл просто бесполезен с травами. И получается у реала 3 напада в схеме, а забивает только 1. Поэтому по мне не важно кого менять, српава бэйла или в центре бензема. Поменять хоть 1ого из них и в атаке сразу станет лучше, и тут выбор, если направо то только салаха пробовать подписать а в центр еще гадать придется. А если роналду перевести в центр. то налево то кого брать? неймара? нет уж спасибо, или азара? ага, тот же бомбардир. Так что если образно подумать, то в мире для реала есть только такие потенциальные новички ( в нападение) - икарди, кейн, салах, неймар, азар, мбаппе( леву кавани не беру, старики на 1-2 сезона) . Там вернер еще есть или как его. Но там кот в мешке. И из этих игроков я бы хотел видеть салаха , ну или кейна, мбаппе тоже.

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 24 апреля 2018, 16:18

      Как они хотят я думаю точно не будет , а так время покажет удачи!

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 24 апреля 2018, 16:06

      все мы много чего хотим. Если каким-то образом удастся заполучить Салаха, это уже будет бомба. Неймар... ай ну его нафиг. Как игрок крутой, вопросов нет. НО как личность мудак, рядом с ним роналду чуть ли не Иисус.Атмосферу будет портить только. А так для Фк реал мадрид - неймар это да, это крутой актив. Замена роналду, рекламы, главное лицо в будущем и так далее

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 24 апреля 2018, 15:57

      Себальос...ха...насмешили! В Ливерпуле не дурочки. Салаха за столько не отдадут

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      Рейтинг: -366

      Чоткий 24 апреля 2018, 15:34

      Я бы с Нейманом раз на раз выскочил!!! Размотал бы его только в путь! А потом бы телку его проткнул в очелло!!!

      -2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Чоткий 2 мая 2018, 21:59

      или он тебе в очело,чучело

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      Рейтинг: -366

      Чоткий > Татарин за ЦСКА 6 мая 2018, 08:56

      Не, лучше мамашу твою давай на хор поставим, на два смычка разыграем её дряхлое очелло? Кинь телефон, мы с Аскером с ней стрелканёмся, скажем, что ты её очко нам поставил на хор

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Чоткий 6 мая 2018, 10:34

      а что,твои друзья тебя уже перестали насаживать на два смычка????
      Вы же чурки привыкли в очко долбиться))))

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      Рейтинг: -366

      Чоткий > Татарин за ЦСКА 6 мая 2018, 18:25

      Не, у нас друзья для взаимопомощи и выручки, это у вас принято друг друга в очко иметь, подставлять и чужим женам в рот давать. Твоей жене все уже с твоего аула дали? У вас же всё общее. Давай и я твоей трубы прочищу. Пусть хоть раз в жизни кайфанет

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Чоткий 6 мая 2018, 18:59

      ты что то путаешь.Это у вас,овце.бов принято сосать у брата и друга и у друга брата,привыкли барашек иметь и куи не мытые потом женам-ш.люхам в очко толкать.Нерусь е.баная иди соси Магамету и Вазгенчику))))

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      Рейтинг: +392

      A-Den 24 апреля 2018, 15:16

      По мне так лучше смотрелась бы линия Азар - Иско - Салах

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > A-Den 24 апреля 2018, 15:31

      Они место троих тоже как вариант

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 24 апреля 2018, 14:59

      ....опять, со времен фигу и зидана, в мадриде собирается сборная мира, уася...но манчестер и париж так просто их не отдадут....так чтооо.....зенит!!!! только зенит)))

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