Помимо Карреры «Ювентус» рассматривает кандидатуры Индзаги, Манчини, Зидана и Дешама

«Ювентус» определил круг претендентов на замену главному тренеру Массимилиано Аллегри, который может быть уволен по завершении сезона.

По информации источника, предпочтительным кандидатом для туринцев является Симоне Индзаги («Лацио»).

Также в список входят Зинедин Зидан («Реал»), Дидье Дешам (сборная Франции) и Роберто Манчини («Зенит»).

Напомним, ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера тоже рассматривается руководством «старой синьоры» в качестве потенциального преемника Аллегри.