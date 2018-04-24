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    Помимо Карреры «Ювентус» рассматривает кандидатуры Индзаги, Манчини, Зидана и Дешама

    «Ювентус» определил круг претендентов на замену главному тренеру Массимилиано Аллегри, который может быть уволен по завершении сезона.

    По информации источника, предпочтительным кандидатом для туринцев является Симоне Индзаги («Лацио»).

    Также в список входят Зинедин Зидан («Реал»), Дидье Дешам (сборная Франции) и Роберто Манчини («Зенит»).

    Напомним, ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера тоже рассматривается руководством «старой синьоры» в качестве потенциального преемника Аллегри.

    Источник: Football Italia

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    24.04.2018 13:34
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 11:47

      Почему в списке нет Черчесова?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 25 апреля 2018, 08:42

      Утка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 24 апреля 2018, 15:57

      Индзаги наилучший вариант. Лацио очень крепко смотрится. Молодой, гибкий, с идеями. К тому же он уже добился большего, чем Конте на момент прихода в Юве или Аллегри до прихода в Милан. Так что шанс поработать в топ клубе он однозначно заслужил, особенно если туринцы не станут чемпионами, и нужна будет перестройка.

      0
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 24 апреля 2018, 15:45

      Манчини))) Забирайте только благодарны будем, Заболотного не забудьте на острие атак

      0
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > Shaitan. 24 апреля 2018, 18:06

      Манчини Заболотного не выбирал. Роберто просил нападающего, причем с российским паспортом. Ему и впарили по дешевке Заболотного, поскольку лучше нет, а Антошка вот он рядом.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 апреля 2018, 15:35

      Каррера до Юве не дорос еще

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 апреля 2018, 14:19

      Аллегри никуда не уйдет

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 24 апреля 2018, 14:19

      я за карпина, вася!...волера лучший!

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      Рейтинг: +5873

      maygli 24 апреля 2018, 14:03

      После Ахмата уже не рассматривается.

      2
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 24 апреля 2018, 13:57

      Каррера и Зидан по итогам сезона останутся в своих командах. Я скорее склонен думать, что Конте приедет в Турин...Манчини не может ни чего сделать в РФПЛ имея самых дорогих игроков, по этому мимо кассы....Дешамп? почему бы и нет? Инзаги слишком молод и неопытен для старой то сеньоры

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