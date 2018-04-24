Помимо Карреры «Ювентус» рассматривает кандидатуры Индзаги, Манчини, Зидана и Дешама

Почему в списке нет Черчесова?
«Ювентус» определил круг претендентов на замену главному тренеру Массимилиано Аллегри, который может быть уволен по завершении сезона.
По информации источника, предпочтительным кандидатом для туринцев является Симоне Индзаги («Лацио»).
Также в список входят Зинедин Зидан («Реал»), Дидье Дешам (сборная Франции) и Роберто Манчини («Зенит»).
Напомним, ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера тоже рассматривается руководством «старой синьоры» в качестве потенциального преемника Аллегри.