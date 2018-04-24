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    Гвардиола хочет убедить Иньесту перейти в «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста может продолжить карьеру в Англии.

    Как утверждает AS, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен уговорить футболиста не переезжать в Китай, а присоединиться к его команде. Кроме того, источник предполагает, что в услугах хавбека может быть заинтересован «Арсенал», если его возглавит экс-тренер сине-гранатовых Луис Энрике.

    Ранее сообщалось, что, скорее всего, испанец, которому в мае исполнится 34 года, перейдет в один их клубов китайской Суперлиги.

    Источник: AS

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    24.04.2018 14:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 11:57

      В таком случае,если у него есть силы, Иньесте лучше остаться в Барселоне. Болельщики этого не поймут.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 18:20

      думаю он для себя уже все решил и вряд ли поддастся на уговоры.

      2
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 24 апреля 2018, 16:20

      Иньеста поедет на заработки, все же понятно) Ему по душе солнечный Китай, чем дождливая Англия)

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 апреля 2018, 15:57

      Иньеста уже в физике заметно начинает проседать, а отсюда и брака больше стало. Играть в основе Сити в АПЛ - он не потянет нагрузки, а быть игроком ротации он и в Барселоне может прекрасно. Конечно свежи в памяти трансферы Алонсо, Швайнштайгера, но хочется спросить, много или из этого толку вышло? Вот-вот.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 15:52

      Он за батин бизнес волнуется,так что не уговорите

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 24 апреля 2018, 15:39

      Он же китай едут вино продавать и играть,в Англии любить пит пиво

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 24 апреля 2018, 14:51

      .....этот гуардиоля, уася, хочет что бы андреаса прокляли на каталонщине? попутал он, мамой клянусь!

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 24 апреля 2018, 14:48

      Может, в Спартак позвать???

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > Ruryu 24 апреля 2018, 14:52

      ...ооооо!))) вот за спартак не проклянут его точно!

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Ауторитетный экспэрт мамо 24 апреля 2018, 14:58

      Думаю,у Федуна найдутся аргументы,чтоб проклятья переиначить в удачу))))

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > soccerfanivan 24 апреля 2018, 16:16

      Вот,это правда.... Иньеста и ко,хрен поедут,а все остальное ... серость...

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 24 апреля 2018, 14:41

      В МанСити тащить прекрасного, но 34-летнего игрока?! Не верю, чтобы Гвардиола мог до такого додуматься! Очередная журналистская утка! Хотя история помнит случай, когда вместо Тони Крооса Пеп притащил в Баварию 34-летнего пешехода Хаби Алонсо. Но насчёт Иньесты думаю - нет.

      6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 апреля 2018, 14:24

      оставьте Иньесту в покое пусть человек немного заработает для счастливого будущего

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