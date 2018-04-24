Гвардиола хочет убедить Иньесту перейти в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста может продолжить карьеру в Англии.

Как утверждает AS, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен уговорить футболиста не переезжать в Китай, а присоединиться к его команде. Кроме того, источник предполагает, что в услугах хавбека может быть заинтересован «Арсенал», если его возглавит экс-тренер сине-гранатовых Луис Энрике.

Ранее сообщалось, что, скорее всего, испанец, которому в мае исполнится 34 года, перейдет в один их клубов китайской Суперлиги.