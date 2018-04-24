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Гвардиола хочет убедить Иньесту перейти в «Манчестер Сити»

24 апреля 2018, 14:19
13

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста может продолжить карьеру в Англии.

Как утверждает AS, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен уговорить футболиста не переезжать в Китай, а присоединиться к его команде. Кроме того, источник предполагает, что в услугах хавбека может быть заинтересован «Арсенал», если его возглавит экс-тренер сине-гранатовых Луис Энрике.

Ранее сообщалось, что, скорее всего, испанец, которому в мае исполнится 34 года, перейдет в один их клубов китайской Суперлиги.

Источник: AS
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Манчестер Сити Иньеста Андрес Гвардиола Хосеп
Комментарии (13)
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Garrincha58
1524569091
оставьте Иньесту в покое пусть человек немного заработает для счастливого будущего
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zatonn
1524570062
В МанСити тащить прекрасного, но 34-летнего игрока?! Не верю, чтобы Гвардиола мог до такого додуматься! Очередная журналистская утка! Хотя история помнит случай, когда вместо Тони Крооса Пеп притащил в Баварию 34-летнего пешехода Хаби Алонсо. Но насчёт Иньесты думаю - нет.
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Ruryu
1524570503
Может, в Спартак позвать???
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Ауторитетный экспэрт мамо
1524570704
.....этот гуардиоля, уася, хочет что бы андреаса прокляли на каталонщине? попутал он, мамой клянусь!
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САНЁК17
1524573552
Он же китай едут вино продавать и играть,в Англии любить пит пиво
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Татарин за ЦСКА
1524574360
Он за батин бизнес волнуется,так что не уговорите
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Cules2013
1524574634
Иньеста уже в физике заметно начинает проседать, а отсюда и брака больше стало. Играть в основе Сити в АПЛ - он не потянет нагрузки, а быть игроком ротации он и в Барселоне может прекрасно. Конечно свежи в памяти трансферы Алонсо, Швайнштайгера, но хочется спросить, много или из этого толку вышло? Вот-вот.
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Dimon013
1524576057
Иньеста поедет на заработки, все же понятно) Ему по душе солнечный Китай, чем дождливая Англия)
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OfaZavr
1524583231
думаю он для себя уже все решил и вряд ли поддастся на уговоры.
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zigbert
1524646651
В таком случае,если у него есть силы, Иньесте лучше остаться в Барселоне. Болельщики этого не поймут.
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