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    Вилков рассудит «Краснодар» – «Локомотив», Галимов назначен на матч «Зенит» – ЦСКА

    Опубликован список арбитров на матчи 28-го тура РФПЛ.

    «Арсенал» – «Анжи»: судья – Карасев Сергей (Москва); ассистенты судьи – Аверьянов Антон (Москва), Калугин Тихон (Москва); резервный судья – Чернов Роман (Москва); инспектор – Румянцев Алексей (Санкт-Петербург).

    «Амкар» – «Спартак»: судья – Левников Кирилл (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Семенов Вячеслав (Гатчина), Лебедев Алексей (Санкт-Петербург); резервный судья – Сухой Алексей (Люберцы); инспектор – Баскаков Юрий (Московская область).

    «Зенит» – ЦСКА: судья – Галимов Роман (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Гаврилин Максим (Владимир), Лунев Алексей (Новосибирск), резервный судья – Лапочкин Сергей (Санкт-Петербург); инспектор – Синер Игорь (Омск).

    «Ростов» – «Тосно»: судья – Матюнин Алексей (Москва); ассистенты судьи – Назаров Владислав (Ставрополь), Шаламберидзе Константин (Москва); резервный судья – Иванов Сергей (Ростов-на-Дону); инспектор – Жафяров Гаряфий (Москва).

    «Уфа» – «СКА-Хабаровск»: судья – Безбородов Владислав (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Чельцов Дмитрий (Москва), Хатуев Адлан (Грозный); резервный судья – Васильев Станислав (Ижевск); инспектор – Бутенко Андрей (Москва).

    «Динамо» – «Рубин»: судья – Мешков Виталий (Дмитров); ассистенты судьи – Богач Николай (Люберцы), Глот Андрей (Ярославль); резервный судья – Турбин Евгений (Дмитров); инспектор – Мартынов Сергей (Москва).

    «Ахмат» – «Урал»: судья – Еськов Алексей (Москва); ассистенты судьи – Демешко Игорь (Химки), Сафьян Дмитрий (Москва); резервный судья – Волошин Николай (Смоленск); инспектор – Анохин Сергей (Москва).

    «Краснодар» – «Локомотив»: судья – Вилков Михаил (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Жвакин Дмитрий (Ленинградская область), Колосков Дмитрий (Уфа); резервный судья – Казарцев Василий (Санкт-Петербург); инспектор – Эрзиманов Фейзудин (Московская область).

    Источник: РФС

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    24.04.2018 20:20
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +85

      Dmitrii Darian 25 апреля 2018, 21:16

      Вилков попил крови Локо в этом году. Много ошибается.

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 25 апреля 2018, 12:51

      Нам нужна только победа

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 апреля 2018, 09:54

      жаль что часто вот от тех кого назначают на матчи судьба этих самых игр и зависит , а на финише цена каждой игры увеличивается в несколько раз.

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 апреля 2018, 21:40

      Надо выигрывать так , что даже судья не может помешать -- но косяки будут -- куда же без них !!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Zenmaster 25 апреля 2018, 19:33

      Когда команды примерно равны по силе, то любая оплошность судьи может решить судьбу матча и отыграться потом очень сложно.

      0
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      Рейтинг: +380

      Гуус 24 апреля 2018, 21:25

      оо Зенит своего карманного судью пристроил!!!
      «Зенит» – ЦСКА: судья – Галимов Роман (Улан-Удэ)

      0
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      Рейтинг: +380

      Гуус > Гуус 24 апреля 2018, 21:26

      и второго тоже мммм
      «Амкар» – «Спартак»: судья – Левников Кирилл (Санкт-Петербург);

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 апреля 2018, 21:02

      ожидаются битвы титанов и аутсайдеров ДАЁТСЯ МНЕ ЧТО ЭТОТ ТУР САМЫЙ СКАНДАЛЬНЫЙ БУДЕТ в отношении судейства ведь на кону стоит всё или почти всё

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset 24 апреля 2018, 20:59

      Сейчас бы арбитра Чемпионата Мира назначать на матч Арсенал - Анжи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 24 апреля 2018, 20:44

      Выглядит, как список людей виноватых во многих бедах нашего футбола...
      У кого лишний вес, кто-то стометровку не выбегает из 10-ти секунд, у кого-то дача тёщи рядом с загородной базой Динамо... А кто-то в выходные носит клубный шарфик, выказывая свою страсть и пристрастие!...
      Но почти за всеми тянется шлейф недовольства болельщиков... Чаще не оправданный... А люди прошли горнило тестов и отборов, а потому достойны понимания и уважения!...

      5
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      Рейтинг: +102

      Shogun 24 апреля 2018, 20:42

      Игра в Питере и резервный из Питера, логика просто отдыхает и ждем косяков, раз, пока, самого худшего арбитра поставили

      1
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Shogun 24 апреля 2018, 21:26

      Да все херня, Зенит частенько судят судьи из Москвы тоже!

      2
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