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  • Вилков рассудит «Краснодар» – «Локомотив», Галимов назначен на матч «Зенит» – ЦСКА

Вилков рассудит «Краснодар» – «Локомотив», Галимов назначен на матч «Зенит» – ЦСКА

24 апреля 2018, 20:20
12

Опубликован список арбитров на матчи 28-го тура РФПЛ.

«Арсенал» – «Анжи»: судья – Карасев Сергей (Москва); ассистенты судьи – Аверьянов Антон (Москва), Калугин Тихон (Москва); резервный судья – Чернов Роман (Москва); инспектор – Румянцев Алексей (Санкт-Петербург).

«Амкар» – «Спартак»: судья – Левников Кирилл (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Семенов Вячеслав (Гатчина), Лебедев Алексей (Санкт-Петербург); резервный судья – Сухой Алексей (Люберцы); инспектор – Баскаков Юрий (Московская область).

«Зенит» – ЦСКА: судья – Галимов Роман (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Гаврилин Максим (Владимир), Лунев Алексей (Новосибирск), резервный судья – Лапочкин Сергей (Санкт-Петербург); инспектор – Синер Игорь (Омск).

«Ростов» – «Тосно»: судья – Матюнин Алексей (Москва); ассистенты судьи – Назаров Владислав (Ставрополь), Шаламберидзе Константин (Москва); резервный судья – Иванов Сергей (Ростов-на-Дону); инспектор – Жафяров Гаряфий (Москва).

«Уфа» – «СКА-Хабаровск»: судья – Безбородов Владислав (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Чельцов Дмитрий (Москва), Хатуев Адлан (Грозный); резервный судья – Васильев Станислав (Ижевск); инспектор – Бутенко Андрей (Москва).

«Динамо» – «Рубин»: судья – Мешков Виталий (Дмитров); ассистенты судьи – Богач Николай (Люберцы), Глот Андрей (Ярославль); резервный судья – Турбин Евгений (Дмитров); инспектор – Мартынов Сергей (Москва).

«Ахмат» – «Урал»: судья – Еськов Алексей (Москва); ассистенты судьи – Демешко Игорь (Химки), Сафьян Дмитрий (Москва); резервный судья – Волошин Николай (Смоленск); инспектор – Анохин Сергей (Москва).

«Краснодар» – «Локомотив»: судья – Вилков Михаил (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Жвакин Дмитрий (Ленинградская область), Колосков Дмитрий (Уфа); резервный судья – Казарцев Василий (Санкт-Петербург); инспектор – Эрзиманов Фейзудин (Московская область).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Локомотив Зенит Вилков Михаил Галимов Роман
Комментарии (12)
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Shogun
1524591721
Игра в Питере и резервный из Питера, логика просто отдыхает и ждем косяков, раз, пока, самого худшего арбитра поставили
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insider_retro
1524591846
Выглядит, как список людей виноватых во многих бедах нашего футбола... У кого лишний вес, кто-то стометровку не выбегает из 10-ти секунд, у кого-то дача тёщи рядом с загородной базой Динамо... А кто-то в выходные носит клубный шарфик, выказывая свою страсть и пристрастие!... Но почти за всеми тянется шлейф недовольства болельщиков... Чаще не оправданный... А люди прошли горнило тестов и отборов, а потому достойны понимания и уважения!...
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bset
1524592761
Сейчас бы арбитра Чемпионата Мира назначать на матч Арсенал - Анжи.
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Полная Канистра
1524592929
ожидаются битвы титанов и аутсайдеров ДАЁТСЯ МНЕ ЧТО ЭТОТ ТУР САМЫЙ СКАНДАЛЬНЫЙ БУДЕТ в отношении судейства ведь на кону стоит всё или почти всё
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Гуус
1524594328
оо Зенит своего карманного судью пристроил!!! «Зенит» – ЦСКА: судья – Галимов Роман (Улан-Удэ)
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Zenmaster
1524595256
Надо выигрывать так , что даже судья не может помешать -- но косяки будут -- куда же без них !!!
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OfaZavr
1524639250
жаль что часто вот от тех кого назначают на матчи судьба этих самых игр и зависит , а на финише цена каждой игры увеличивается в несколько раз.
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bumer_moscow
1524649896
Нам нужна только победа
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Dmitrii Darian
1524680173
Вилков попил крови Локо в этом году. Много ошибается.
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