Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гинер: «Лимит в РФПЛ скоро отменят»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что РФПЛ в скором времени откажется от лимита на легионеров. Также он отметил, что многие российские футболисты не хотят уезжать в Европу из-за больших зарплат здесь.

    «Лимит скоро отменят. Почему не уезжают российские игроки? Есть масса перспективных игроков, которые способны заиграть в Европе, но у нас у ребят слишком большие зарплаты. Уезжать в средний клуб, наверное, смысла нет. Все-таки перспективные ребята хотят играть в еврокубках, а ехать ради того, чтобы поехать, смысла нет», – сказал Гинер.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2018 17:54
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 26 апреля 2018, 08:17

      Как вы задолбали с этим лимитом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 12:55

      Может это и к лучшему.Время покажет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 апреля 2018, 12:55

      Никто ничего не отменить, пока Путин президент. Это все дешевые ибрейские сказки и пожелания. как угробить наш футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 25 апреля 2018, 10:36

      Если отменять лимит, то исключительно на легов, уровня своих сборных. А по поводу зарплат, то довольно посредственные легионеры получают побольше наших ребят. И, главное, чтоб политика нашего клуба не сменила вектор развития после отмены лимита. У нас отличная школа, и своих все равно любят больше, чем "сыновей маминых подруг"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 25 апреля 2018, 02:49

      Да уж давно пора что-то менять

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 24 апреля 2018, 23:15

      Эээ фраер! Что назад сдал? Раз уж ввел то давай до конца! Ты ж орал как он нужен сборной и РФПЛ! Как наши начнут развиваться, аж в Барсы и Реалы пачками поедут! Так что давай развивай )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 24 апреля 2018, 21:54

      Я так понимаю, все спят и видят провал нашей сборной на чемпионате. Странные вы люди...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 24 апреля 2018, 21:52

      Спит и видет как накупит две жмени мУсей и будет ими торговать и бабло в кормашек складывать. Может не ныть по поводу оимита который год, а своих воспитывать и не в Мус и Верблумов бабки вкладывать а в наших ребят. Кто хочет болеть за ЦСКА, Зенит или Спартак, где ни одного нашего не будет игрока? Надо просто перестать платить сумасшедшие деньги ни за что. А то им не выгодно за границей играть - там платят меньше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 24 апреля 2018, 21:08

      Конечно, после провального ЧМ-2018 надо будет всё изменить - отношение к спортивной игре, к зрителям, к игрокам. К финансированию и мотивации. К инфраструктуре и её предназначению. Успехов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 24 апреля 2018, 19:53

      Если Гинер говорит, значит отменят. Вообще, чую, после ЧМ много нового будет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Svoysvoemubrat 24 апреля 2018, 20:38

      после провала на чм)

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11