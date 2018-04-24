Гинер: «Лимит в РФПЛ скоро отменят»

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что РФПЛ в скором времени откажется от лимита на легионеров. Также он отметил, что многие российские футболисты не хотят уезжать в Европу из-за больших зарплат здесь.

«Лимит скоро отменят. Почему не уезжают российские игроки? Есть масса перспективных игроков, которые способны заиграть в Европе, но у нас у ребят слишком большие зарплаты. Уезжать в средний клуб, наверное, смысла нет. Все-таки перспективные ребята хотят играть в еврокубках, а ехать ради того, чтобы поехать, смысла нет», – сказал Гинер.