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Гинер: «Лимит в РФПЛ скоро отменят»

24 апреля 2018, 17:54
30

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что РФПЛ в скором времени откажется от лимита на легионеров. Также он отметил, что многие российские футболисты не хотят уезжать в Европу из-за больших зарплат здесь.

«Лимит скоро отменят. Почему не уезжают российские игроки? Есть масса перспективных игроков, которые способны заиграть в Европе, но у нас у ребят слишком большие зарплаты. Уезжать в средний клуб, наверное, смысла нет. Все-таки перспективные ребята хотят играть в еврокубках, а ехать ради того, чтобы поехать, смысла нет», – сказал Гинер.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (30)
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Ruryu
1524581904
Да уж,отменяйте скорее.... а то,скоро,до уровня Фарерских островов опустимся...
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altezzik
1524582123
Ну после ЧМ и обещали. Это же все было задумано, чтобы подготовить молодых игроков к домашнему чемпионату? Только за это время для сборной так никого и не вырастили. Сборная на самом низком за последнее время уровне. Тренер не самый лучший из возможных. Отлично подготовились к домашнему чемпионату.
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Федя Кабак
1524584125
Отменять нужно! Нельзя ставить игроков, типа всяких заболотных за то, что у них просто есть паспорт
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OfaZavr
1524585151
вот это правильно, искусственно ставить в состав только из-за лимита не есть хорошо.
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Братья Васильевы
1524586801
Давно пора.
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Приус
1524587776
Халяву пора кончать, деньги нужно зарабатывать, а не получать.
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Inks
1524588551
давно пора этот глупый лимит отменять уже
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Yev
1524595935
Спит и видет как накупит две жмени мУсей и будет ими торговать и бабло в кормашек складывать. Может не ныть по поводу оимита который год, а своих воспитывать и не в Мус и Верблумов бабки вкладывать а в наших ребят. Кто хочет болеть за ЦСКА, Зенит или Спартак, где ни одного нашего не будет игрока? Надо просто перестать платить сумасшедшие деньги ни за что. А то им не выгодно за границей играть - там платят меньше.
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арейская
1524613777
Да уж давно пора что-то менять
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zigbert
1524650145
Может это и к лучшему.Время покажет.
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