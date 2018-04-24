Моуринью планирует обменять Де Хеа на Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готов обменять голкипера команды Давида Де Хеа в «Реал» на форварда Криштиану Роналду.

Известно, что испанский голкипер рассчитывает летом перебраться в Испанию, где в его услугах серьезную заинтересованность проявляет «Реал». Моуринью же стремится воссоединиться с Роналду, с которым он работал в «Королевском клубе».

В том случае, если такие условия не устроят испанскую сторону, то в «МЮ» готовы рассмотреть возможность обмена Роналду на Поля Погба.