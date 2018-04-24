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Моуринью планирует обменять Де Хеа на Роналду

24 апреля 2018, 08:30
11

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готов обменять голкипера команды Давида Де Хеа в «Реал» на форварда Криштиану Роналду.

Известно, что испанский голкипер рассчитывает летом перебраться в Испанию, где в его услугах серьезную заинтересованность проявляет «Реал». Моуринью же стремится воссоединиться с Роналду, с которым он работал в «Королевском клубе».

В том случае, если такие условия не устроят испанскую сторону, то в «МЮ» готовы рассмотреть возможность обмена Роналду на Поля Погба.

Источник: Diario Gol
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Трансферы Реал Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Де Хеа Давид Погба Поль Моуринью Жозе
Комментарии (11)
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Evgeniy88
1524549656
хрен ему, а не Роналду)
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Jenea83
1524551738
Роналду придется в Англии пахать. А он уже не молодой совсем. И в Англии на нырки не очень обращают внимание. Думаю он сам не захочет этого перехода. Хотя он там начинал... Все может быть....
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Антибиотик111
1524553138
Каким же ослом надо быть,чтобы пропустить это в эфир...
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NeoNaTe
1524556493
Если только на двоих сразу
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DeStar
1524556921
ага и погба на месси поменяйте олени,сравнили блин
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I_R_O_N_M_A_N
1524559343
Менять лучшего кипера мира на данный момент на стареющего хоть и великолепного Рона не очень разумно, сложно предсказать когда случится спад формы - не получилось бы как с Ибрагимовичем - приходила звезда, а толку особо и не было... Тем более в атаке и так переизбыток, а вот усиление обороны не помешало бы, так как если бы не тот же Де Хеа - не видать МЮ в этом сезоне 2-го места как своих ушей...
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dolf666
1524577441
не надо! Рону год-два осталось, да и темп может не потянуть уже сейчас. а Давиду ещё лет 10 минимум на пике быть
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Masteralex
1524602519
пошла веселуха с безумными планами на обмены, Погребняк и Кержаков уже пакуют чемоданы, вместо них в России уже ждут Руни и Ибрагимовича
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ItalianFootball
1524636698
Линделёфа обменяй)
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zigbert
1524643674
Это будет не посильной задачей для Моуринью.
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