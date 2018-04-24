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    Моуринью планирует обменять Де Хеа на Роналду

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готов обменять голкипера команды Давида Де Хеа в «Реал» на форварда Криштиану Роналду.

    Известно, что испанский голкипер рассчитывает летом перебраться в Испанию, где в его услугах серьезную заинтересованность проявляет «Реал». Моуринью же стремится воссоединиться с Роналду, с которым он работал в «Королевском клубе».

    В том случае, если такие условия не устроят испанскую сторону, то в «МЮ» готовы рассмотреть возможность обмена Роналду на Поля Погба.

    Источник: Diario Gol

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    24.04.2018 08:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 11:07

      Это будет не посильной задачей для Моуринью.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 апреля 2018, 09:11

      Линделёфа обменяй)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 24 апреля 2018, 23:41

      пошла веселуха с безумными планами на обмены, Погребняк и Кержаков уже пакуют чемоданы, вместо них в России уже ждут Руни и Ибрагимовича

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 24 апреля 2018, 17:44

      В МЮ неплохие игроки, однако через не могу не играют. Роналду - это победитель,
      всегда хочет выигрывать и потому необходим Моуриньо как мотиватор команды.
      Кроме того Роналду тренируется не для отмазки , -Моуриньо хочет показать команде как необходимо относиться к работе (игре)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 24 апреля 2018, 16:44

      не надо! Рону год-два осталось, да и темп может не потянуть уже сейчас. а Давиду ещё лет 10 минимум на пике быть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 24 апреля 2018, 11:42

      Менять лучшего кипера мира на данный момент на стареющего хоть и великолепного Рона не очень разумно, сложно предсказать когда случится спад формы - не получилось бы как с Ибрагимовичем - приходила звезда, а толку особо и не было...
      Тем более в атаке и так переизбыток, а вот усиление обороны не помешало бы, так как если бы не тот же Де Хеа - не видать МЮ в этом сезоне 2-го места как своих ушей...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 24 апреля 2018, 11:02

      ага и погба на месси поменяйте олени,сравнили блин

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 24 апреля 2018, 10:54

      Если только на двоих сразу

      1
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    • ...
      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 24 апреля 2018, 09:58

      Каким же ослом надо быть,чтобы пропустить это в эфир...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 24 апреля 2018, 09:35

      Роналду придется в Англии пахать. А он уже не молодой совсем. И в Англии на нырки не очень обращают внимание. Думаю он сам не захочет этого перехода. Хотя он там начинал... Все может быть....

      -2
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