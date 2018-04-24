ЦСКА хочет продлить контракт с Вернблумом с понижением зарплаты

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб в скором времени начнет переговоры с полузащитником Понтусом Вернблумом о продлении истекающего в июне контракта. При этом руководитель армейцев подчеркнул, что новое соглашение будет заключаться с понижением зарплаты шведа.

«С Вернблумом мы переговоры еще не вели, но скоро приступим. Новый контракт будем в любом случае заключать с понижением в зарплате. Все-таки Понтус уже возрастной игрок. Но решение остается за тренером. Ему еще нужно определиться с тем набором футболистов, который необходим в следующем сезоне», – сказал Гинер.

Напомним, Вернблум защищает цвета красно-синих с 2012 года.