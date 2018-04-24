Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА хочет продлить контракт с Вернблумом с понижением зарплаты

    Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб в скором времени начнет переговоры с полузащитником Понтусом Вернблумом о продлении истекающего в июне контракта. При этом руководитель армейцев подчеркнул, что новое соглашение будет заключаться с понижением зарплаты шведа.

    «С Вернблумом мы переговоры еще не вели, но скоро приступим. Новый контракт будем в любом случае заключать с понижением в зарплате. Все-таки Понтус уже возрастной игрок. Но решение остается за тренером. Ему еще нужно определиться с тем набором футболистов, который необходим в следующем сезоне», – сказал Гинер.

    Напомним, Вернблум защищает цвета красно-синих с 2012 года.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2018 18:21
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 25 апреля 2018, 10:35

      Он на понижение может и не согласиться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 25 апреля 2018, 10:13

      Экономит на всем)) но всему должна быть мера!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 25 апреля 2018, 09:36

      Допонижаются ***...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 24 апреля 2018, 21:22

      Экономия должна быть экономной.
      И ЕЛГ как никто, наверное, в РФПЛ знает об этом.
      Гораздо дешевле обойдется контракт с Понтусом на два года с сохранением или повышением зп, нежели отпустить его сейчас свободным агентом, и искать кого-то нового в опорку, и неизвестно, станет ли этот новый игрок таким же лидером и бойцом на поле, обладающим универсализмом, или окажется серой мышкой, а-ля Миланов...
      Но его придется купить+тоже платить зп.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 апреля 2018, 20:04

      В итоге всё станет на круги своя..И Верблюд не уйдёт и зарплата тоже..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 апреля 2018, 20:04

      То он (Понтяга) и стух в последних матчах. Видать, лыжи навострил...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 24 апреля 2018, 19:43

      Уж кто-кто, а Вернблум явно не заслуживает снижения зарплаты. Скорее даже наоборот - заслуживает повышения. Гинер, не жопься - это один из ключевых игроков команды!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 апреля 2018, 19:41

      А в Арсенал свалит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 апреля 2018, 19:26

      тогда уважаемый он вам ручкой помашет и громко нет уж СПАСИБО вам скажет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 18:53

      Гинер,ты,мать твою себя вообще слышишь???какое нахрен понижение зарплаты???
      Ты о чем,жмот вообще говоришь???Как минимум эту оставь.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 18:54

      я конечно надеюсь,что журналюги приписали про зарплату,но все же

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 19:07

      У того еврея денег уже мало...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Бомбардиръ 24 апреля 2018, 19:10

      Не мало и это факт.
      Скорее для футбола мало,а в жизни их выше колена

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 19:12

      Слышал, у него проблема с бизнесом на Украине, если это правда.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Бомбардиръ 24 апреля 2018, 19:14

      Там да,проблемы.Но это вроде 12% эт его дохода.Как говорится не много и потерял

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11