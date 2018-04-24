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ЦСКА хочет продлить контракт с Вернблумом с понижением зарплаты

24 апреля 2018, 18:21
17

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб в скором времени начнет переговоры с полузащитником Понтусом Вернблумом о продлении истекающего в июне контракта. При этом руководитель армейцев подчеркнул, что новое соглашение будет заключаться с понижением зарплаты шведа.

«С Вернблумом мы переговоры еще не вели, но скоро приступим. Новый контракт будем в любом случае заключать с понижением в зарплате. Все-таки Понтус уже возрастной игрок. Но решение остается за тренером. Ему еще нужно определиться с тем набором футболистов, который необходим в следующем сезоне», – сказал Гинер.

Напомним, Вернблум защищает цвета красно-синих с 2012 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вернблум Понтус Гинер Евгений
Комментарии (17)
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Федя Кабак
1524583935
Очень грубый игрок, лично мне не нравится!
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insider_retro
1524583980
Чувствуется прагматичный подход армейцев при решении кадровых вопросов!..
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cska-62
1524584623
Либо Гинеру слова о понижении зарплаты приписали журналисты, либо Евгений Леннорович стареет... Не выносятся такие вопросы на публичное обсуждение! Ещё и до начала переговоров!
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Татарин за ЦСКА
1524585239
Гинер,ты,мать твою себя вообще слышишь???какое нахрен понижение зарплаты??? Ты о чем,жмот вообще говоришь???Как минимум эту оставь.
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Lester84
1524588189
Уж кто-кто, а Вернблум явно не заслуживает снижения зарплаты. Скорее даже наоборот - заслуживает повышения. Гинер, не жопься - это один из ключевых игроков команды!
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prezent2017
1524589452
То он (Понтяга) и стух в последних матчах. Видать, лыжи навострил...
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за ЦСКА с 1980г
1524589487
В итоге всё станет на круги своя..И Верблюд не уйдёт и зарплата тоже..
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dddolphin
1524594142
Экономия должна быть экономной. И ЕЛГ как никто, наверное, в РФПЛ знает об этом. Гораздо дешевле обойдется контракт с Понтусом на два года с сохранением или повышением зп, нежели отпустить его сейчас свободным агентом, и искать кого-то нового в опорку, и неизвестно, станет ли этот новый игрок таким же лидером и бойцом на поле, обладающим универсализмом, или окажется серой мышкой, а-ля Миланов... Но его придется купить+тоже платить зп.
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Артурка32
1524640420
Экономит на всем)) но всему должна быть мера!
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Sergej-74
1524641724
Он на понижение может и не согласиться
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