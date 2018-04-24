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    Итальянская федерация футбола опровергла информацию о переговорах с Анчелотти

    Заместитель комиссара Итальянской федерации футбола Алессандро Костакурта опроверг слухи, что на встрече с Карло Анчелотти, которая состоялась прошлой ночью в Риме, он обсуждал со специалистом его назначение на пост главного тренера национальной команды.

    «Карло был в Риме по личным причинам. Я всегда останавливаюсь в этом отеле, и мы просто встретили друг друга там. Мы не говорили о работе, мы всего лишь шутили по поводу такой возможности. В этом случае нужно обсудить многое – программу, финансы. Но мы не разговаривали об этом.

    Поскольку мы хорошо относимся к правилам, мы говорили о другом. Действительно, мы рассматриваем Анчелотти в качестве главного тренера сборной, как и многих других. Но важно соблюдать правила. Крайний срок – 20 мая, и вы знаете, что я не буду идти против них. К сожалению, мы общались на другие темы.

    Будет ли официальная встреча? Да, но я до сих пор не знаю, когда. Нам нужны специалисты, которые доступны в настоящий момент. Мы не можем вести переговоры с теми тренерами, которые сейчас связаны контрактами. Это проблема», – сказал Костакурта.

    Источник: Sport.sky.it

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    24.04.2018 16:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 12:30

      Вот и верь им после этого.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 24 апреля 2018, 17:37

      Бомбардир начал специализироваться на фэйковых новостях?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 апреля 2018, 16:36

      Значит шансы у Манчио ещё есть.

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 24 апреля 2018, 16:24

      Вот и пойми Костакурту, что он на самом деле имел в виду:)

      2
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