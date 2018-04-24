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    Германия подала заявку на проведение чемпионата Европы в 2024 году

    Немецкий футбольный союз (DFB) подал официальную заявку в УЕФА на проведение чемпионата Европы в 2024 году.

    Сегодня, 24 апреля, в штаб-квартире организации в Ньоне президент DFB Райнхард Гриндель передал все необходимые документы генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.

    Напомним, Германия заявила, что хочет принять Евро-2024 еще в марте 2017 года.

    «У нас отличная заявка, и мы готовы организовать идеальный турнир, который даст УЕФА возможность добиться еще большего прогресса европейского футбола. Евро-2024 в самом центре Европы даст шанс всем участникам получить самую большую поддержку своих болельщиков. Вместе с тем мы строим мосты между людьми разных национальностей, напоминая всем о ценностях футбола и современного общества», – сказал президент DFB Гриндель.

    Организатор европейского первенства 2024 года будет выбран на встрече исполнительного комитета УЕФА 27 сентября путем голосования голосования.

    Источник: УЕФА

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    24.04.2018 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 24 апреля 2018, 14:15

      Поддерживаю! Лучшей страны-организатора быть не может!

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